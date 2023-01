Tottenham contre Aston Villa : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 49 min Compositions de départ

il y a 2 m 08h50 HNE



il y a 4 mois 08h48 HNE Unai Emery sur Martinez étant sur le banc : « C’était notre projet. Il avait besoin de temps pour se reposer. Il s’est entraîné deux fois. Nous avons Robin Olsen et nous faisons confiance à nos joueurs. Sur le match : « Nous avons bien joué contre Liverpool mais nous avons été déçus du résultat. Nous devons garder la même mentalité et nous gagnerons.



il y a 7 mois 08h45 HNE Léon Bailey : «Nous construisons encore, nous sommes beaucoup plus compréhensifs envers le manager. C’est un processus pour nous, nous allons procéder étape par étape. C’est un gros match, on va s’en tenir à notre plan de match. “Le plan de match aujourd’hui est de créer beaucoup d’opportunités. J’espère que nous pourrons en prendre un. Ces interviews sur le terrain sont ahurissantes, principalement en raison des questions laborieuses et du travail de caméra surexcité. Je ne suis pas sûr que cela en vaille la peine.



il y a 16 mois 08h36 HNE Conte : “C’est très important d’avoir Hugo et Romero dans le onze de départ. Ils sont en bonne condition physique et ont récupéré mentalement. “Lors des derniers matchs, nous avons encaissé le premier but et nous avons dû revenir. Nous devons faire plus attention. » Fils: “Il est très important que nous terminions dans le top quatre et nous l’avons entre les mains. Il faut bien démarrer. »



il y a 23 mois 08.29 HNE Dejan Kulusevski est absent à cause d’un problème musculaire contracté à l’entraînement. Il devrait subir un scanner demain et Conte espère qu’il ne manquera qu’un seul match.



il y a 24 mois 08h28 HNE “Comment est Cristian Romero dans l’équipe aujourd’hui?” demande Alec Boucher. « Il soigne sûrement encore la plus grosse gueule de bois du monde ? De plus, Gil obtient un départ rare, mais attendez-vous à ce qu’il soit accroché à 39 minutes lorsque les Spurs vont 0-2 comme c’est notre coutume récemment. Nice à Pape Sarr et Djed font banc.” Romero est juste un professionnel engagé.



il y a 28 mois 08h24 HNE Unai Emery est de retour dans le nord de Londres. Il a eu un sort quelque peu décevant en tant que successeur d’Arsène Wenger. Il a remporté la moitié de ses quatre matchs à la tête de Villa et verra à quel point son équipe est proche de pouvoir défier les six premiers.



il y a 33 mois 08h19 HNE Naturellement, il y a un autre match de Premier League après celui-ci. Voici mon regard sur Forest et l'année à venir.



il y a 35 mois 08h17 HNE Bryan Gil obtient son premier départ en Premier League pour les Spurs depuis qu’il a rejoint le club en 2021. Il n’a que 21 ans, il a donc le temps de se développer et de s’épanouir sous Antonio Conte. Aujourd’hui serait un bon moment pour montrer ce qu’il peut offrir.



il y a 41 min 08h10 HNE Comment s'est passé votre Premier League en première partie de saison ? Nous avons demandé aux fans.



il y a 48 mois 08.04 HNE Emi Martinez est laissé sur le banc pour Villa mais Cristian Romero part pour les Spurs. Allez comprendre. N’oublie jamais. Photographie : Friedemann Vogel/EPA

il y a 49 min 08.03 HNE Compositions de départ Tottenham (3-4-3) : Loris ; Romero, Lenglet, Davies ; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic ; Gil, Kane, Fils Sous-titres : Forster, Dier, Tanganga, Sanchez, Sessegnon, Emerson Royal, Spence, Sarr, Skipp Villa Aston (4-3-3): Olsen ; Young, Konsa, Mings, Digne ; McGinn, Douglas Luiz, Kamara ; Buendia, Watkins, Bailey Sous-titres : Martinez, Cash, Sanson, Ings, Chambers, Augustinsson, Bednarek, Coutinho, Archer

