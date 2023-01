Tottenham contre Arsenal : Premier League – en direct

BUT! Spurs 0-1 Arsenal (Lloris et 15)

10 minutes Arsenal commence à épingler les Spurs. Nketiah est victime d’une faute à 30 mètres du but, à gauche du centre, et Odegaard est au-dessus du ballon…

7 min : Chance pour Arsenal ! Les Spurs se retrouvent dans un cornichon tout-puissant en essayant de jouer le ballon hors de leur propre surface de réparation. Lloris hésite, puis Lenglet frappe le ballon directement sur Odegaard. Il rebondit sur Martinelli, qui l’accroche par-dessus son épaule et à travers la zone. Romero glisse, ce qui permet à Nketiah un tir clair au but d’environ huit mètres. Il frappe la balle qui tombe avec son pied gauche, pas si proprement en vérité, et Lloris s’écarte pour faire un très bon arrêt. C’était une grande chance.

Pas par ce média d’un seul homme ! Je suis obsédé par lui depuis des années. Si vous étiez en Ligue des champions, je serais d’accord avec vous sur le fait qu’Arsenal s’essouffle. Cela pourrait encore arriver mais la Ligue Europa réduit le risque. Je serais plus inquiet qu’Arteta explose si ça devient serré. La façon de le gagner – comme, duh – est de garder City à distance. D’une manière étrange, je pense que vous avez plus de chances de gagner par 10 points que par un ou deux.

6 minutes “Je pense qu’Arsenal pourrait gagner aujourd’hui, ce qui donnerait bien sûr beaucoup d’espoir”, a déclaré Andrew Hurley. “Je pense qu’il est presque impossible de gagner la ligue avec seulement sept joueurs de confiance pour les six rôles de milieu de terrain et d’attaquant, et à court de jambes en mars pour Saka, Martinelli et al une possibilité distincte. Smith-Rowe pourrait faire une grande différence mais ils ont besoin de deux joueurs de plus, un en particulier pour couvrir Partey, dont la valeur est tellement sous-estimée par les médias.

4 minutes Après une accumulation patiente d’Arsenal, Martinelli se tortille entre Kulusevski et Doherty et pousse un tir qui est bloqué.

1 minute « Était à Londres en 2013 », écrit Chris Paraskevas. « Je suis tombé sur un groupe itinérant de fans des Spurs grecs qui étaient en baisse pour le derby ce week-end. J’ai rejoint leur groupe. Deux d’entre nous n’avaient pas de billets mais ont été autorisés à entrer dans un pub voisin après avoir plaidé notre cause. Les fans des Spurs sont féroces et la zone autour de White Hart Lane était étonnamment rugueuse esthétiquement. Mais j’ai vécu une expérience incroyable – Bale a marqué le vainqueur et la police anti-émeute a fini par faire avancer tout le monde. Bons souvenirs! (D’un fan énergique de Newcastle à Sydney.) »

« Bonjour de Pittsburgh ! » dit Eric Peterson. « C’est la première fois de toute la saison que je me suis assis à l’envers devant la télé et que j’ai attendu le coup d’envoi pendant le brouhaha d’avant-match. Arsenal est bon pour enterrer les équipes dans la première demi-heure. Les Spurs sont bons pour ne pas se présenter jusqu’à ce qu’ils (a) prennent du retard, (b) sortent pour la seconde mi-temps, ou (c) les deux. Pas un rendez-vous pour lequel être à la mode en retard.

[Discipline] est un élément clé de chaque derby. Les deux équipes ont été à un homme lors des deux derniers derbies, et ce sera crucial. Nous nous sommes bien préparés et nous le voulons – beaucoup.

The Joy of Six: matchs classiques d’Arsenal contre Tottenham | Rob Smyth et Simon Burnton

Cela signifie que les Spurs ont maintenant cinq points de retard sur Newcastle et Manchester United dans la course pour une place en Ligue des champions, bien qu’ils aient un match en main sur Newcastle. Arsenal a encore cinq points d’avance sur Manchester City avec le match d’aujourd’hui en cours.

Dejan Kulusevski revient de blessure pour les Spurs, mais il n’y a toujours pas de Rodrigo Bentancur. Cela signifie Pape Sarr fera ses débuts en Premier League au milieu de terrain, après avoir été préféré à Oliver Skipp et au bizarrement décevant Yves Bissouma. En tout, il y a trois changements par rapport à la victoire 4-0 à Crystal Palace il y a 11 jours : Kulusevski, Sarr et Ryan Sessegnon remplacer Bryan Gil, Skipp et Ivan Perisic. Richarlison est également de retour parmi les remplaçants.

il y a 1h 10h30 HNE Préambule

L’âge est ce que vous en faites. Les Spurs sont l’une des équipes les plus anciennes de la Premier League; Arsenal est le plus jeune. Lors de leur dernière rencontre au Tottenham Hotspur Stadium en mai, les Spurs étaient trop matures, trop streetwise, trop pour un Arsenal émotionnellement en lambeaux. Mais cette saison, Arsenal a été plus frais, plus affamé et plus dynamique, notamment lorsqu’il a battu les Spurs 3-1 aux Emirats en octobre.

Le contraste dans le profil d’âge – et le style de jeu – sont parmi les raisons pour lesquelles le derby du nord de Londres d’aujourd’hui est plus appétissant que la plupart. Une autre est que Harry Kane est à un pas de rejoindre Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur de tous les temps des Spurs. Mais la grande raison est le contexte: Arsenal a la chance d’avoir huit points d’avance sur un Manchester City flou, tout en sapant les espoirs des Spurs d’atteindre la Ligue des champions et de garder Antonio Conte.

Les Spurs ont très bien commencé la saison, en termes de résultats sinon toujours de performances, mais ils se sont égarés depuis ce voyage aux Emirats en octobre. Au début de ce match, ils avaient 17 points en sept matchs; depuis lors, ils en ont pris 16 sur 11. Et leur forme à domicile s’est effondrée, avec trois défaites lors des quatre derniers matchs.

Pour les plus riches et les plus pauvres, rien ne change autant l’ambiance dans le nord de Londres que le résultat du derby. La défaite en octobre a fait dévier les Spurs de leur trajectoire; une victoire aujourd’hui pourrait remettre leur saison sur les rails.

Démarrer 16h30