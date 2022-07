Tottenham confirme sa sixième signature cet été

Tottenham a confirmé sa sixième signature du mercato estival 2022.

Les Lilywhites ont commencé la fenêtre en débarquant Fraser Forster et Ivan Perisic sur des transferts gratuits.

Ils ont également obtenu les services de Clément Lenglet prêté pour la campagne 2022/23 par le FC Barcelone.

Et en termes de dépenses importantes, les Spurs ont signé Richarlison d’Everton pour plus de 50 millions de livres sterling et Yves Bissouma de Brighton pour environ 25 millions de livres sterling.

Maintenant, comme l’a confirmé Tottenham mardi matin, Djed Spence est leur sixième recrue de l’été.

“Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Djed Spence de Middlesbrough. L’arrière droit a signé un contrat qui durera jusqu’en 2027 », a écrit les Spurs.

Présentation de la signature numéro six… pic.twitter.com/8Q2LKYwNae — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 juillet 2022

Spence a passé la saison 2021/22 en prêt avec Nottingham Forest, jouant à 46 reprises alors qu’ils ont obtenu une promotion en Premier League pour la première fois depuis 1999.

L’arrière latéral a présenté des performances vedettes dans la FA Cup contre Leicester et Arsenal, qui ont attiré l’attention de plusieurs grands clubs.

L’un d’eux était Tottenham, qui avait également montré un intérêt pour le défenseur en 2020 lorsqu’il a bénéficié d’un patch violet avec le club parent, Middlesbrough.

