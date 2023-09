Tottenham conclut un accord de 47 millions de livres sterling avec Nottingham Forest pour Brennan Johnson

Tottenham a confirmé la signature de 47,5 millions de livres sterling de Brennan Johnson de Nottingham Forest juste avant la date limite de transfert de 23 heures, après une journée au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à se débarrasser de certains de leurs joueurs indésirables.

Le club londonien avait donné la priorité à l’ajout de Johnson, le manager, Ange Postecoglou, considérant l’attaquant comme la personne idéale pour son style et, après une semaine de négociations avec Forest, ils ont réussi à lui garantir un contrat de six ans.

Les Spurs ont prêté Sergio Reguilón et Japhet Tanganga respectivement à Manchester United et Augsbourg, mais ils n’ont pas pu retirer Hugo Lloris, Eric Dier, Davinson Sánchez, Pierre-Emile Højbjerg ou Tanguy Ndombele, les laissant avec 19 joueurs seniors non formés localement. Les règles de la Premier League n’autorisent que 17 personnes sur une équipe de 25 – qui doivent être soumises avant le 13 septembre.

La situation de Lloris, après une brillante carrière de 11 ans au club, est étrange. Postecoglou avait déclaré plus tôt dans la journée qu’il n’aurait pas deux gardiens non locaux dans son équipe – son gardien titulaire est l’Italien Guglielmo Vicario, qui a été signé en juin en provenance d’Empoli.

Les Spurs pourraient annuler la dernière année du contrat de Lloris et certaines fenêtres de transfert sont encore ouvertes – notamment celle en Arabie Saoudite, même s’il n’est pas clair si Lloris voudrait y aller. Les fenêtres des grands championnats européens sont désormais fermées.

Postecoglou devra également omettre un autre joueur et cela pourrait se résumer à une décision entre Dier et Ndombele, dont aucun n’a joué jusqu’à présent cette saison. Dier, l’international anglais aux 49 sélections, est classé par la Premier League comme un joueur non local car il a grandi dès l’âge de sept ans au Portugal.

Johnson, qui ne sera pas disponible pour le match des Spurs à Burnley samedi après avoir manqué la date limite d’inscription, était convoité par de nombreux clubs, dont Chelsea, Aston Villa, West Ham et Brentford. Mais les Spurs ont agi de manière décisive pour le jeune produit de Forest, âgé de 22 ans, qui a marqué huit buts en Premier League la saison dernière.

Sélectionné 20 fois par le Pays de Galles, Johnson a joué principalement sur le flanc droit pour Forest, mais il peut travailler sur la gauche ou au centre. Doté de rythme et de pieds rapides, le produit de l’académie Forest renforce les options de Postecoglou alors que les Spurs entrent dans l’ère post-Harry Kane. Les trois premiers du manager, de droite à gauche, sont Dejan Kulusevski, Richarlison et Son Heung-min.

Ce fut une fin mouvementée pour une fenêtre chaotique chez les Spurs où Postecoglou – lui-même une nouvelle recrue – a travaillé sans directeur sportif suite à la démission de Fabio Paratici fin avril.

Augsbourg sera obligé d’acheter Tanganga pour 6 millions d’euros (5,2 millions de livres sterling) s’il fait un certain nombre d’apparitions pour eux alors qu’il existe une clause de rupture en janvier des deux côtés – comme c’est le cas dans le prêt de Reguilón à United.

Les Spurs ont vu Højbjerg refuser un transfert à Fulham et une offre de prêt tardive de l’Atlético Madrid n’a abouti à rien. La difficulté de déplacer Højbjerg signifiait que les Spurs ne pouvaient pas retirer Conor Gallagher de Chelsea. Ils ont également échoué avec une offre de 20 millions de livres sterling pour le défenseur central de Bournemouth Lloyd Kelly et une décision pour Trevoh Chalobah de Chelsea.

Postecoglou a décrit la fenêtre estivale comme « inhabituelle » en ce qui concerne la façon dont le club a cherché à conduire un changement global sans directeur sportif. Le dépisteur en chef, Leonardo Gabbanini, a assumé un rôle de premier plan avec Paratici offrant des conseils en arrière-plan. Postecoglou a clairement indiqué qu’il s’attendait à la nomination d’un directeur sportif le plus tôt possible. Scott Munn, embauché comme directeur du football, n’a toujours pas officiellement débuté.

« Là où il y a un nouveau manager et pas de directeur sportif, je pense que n’importe qui dirait que c’est inhabituel », a déclaré Postecoglou. « Habituellement, vous aviez l’un ou l’autre. Ici, vous entrez dans une fenêtre où beaucoup de choses qui sont habituellement intégrées ne sont pas là.

« Est-ce que j’attends une résolution bientôt ? Oui. C’est le projet du club. Il est juste de dire qu’il ne servait à rien de précipiter ce rendez-vous, en particulier avec un nouveau manager. L’idée derrière cela était probablement que la meilleure façon d’encadrer ce processus inhabituel est de s’impliquer le moins possible avec de nouvelles personnes. que possible. Je pense que nous avons plutôt bien traversé cette période.

« J’aime travailler avec un directeur sportif car ils font la plupart des tâches que je n’ai tout simplement pas le temps de faire. Quand on a un bon directeur sportif, on travaille ensemble. Ils voient le jeu à travers vos yeux et disent : « Ce gars va être parfait pour vous. »