Tottenham concède le premier pour le 10e match consécutif dans la défaite en Premier League contre Aston Villa

Tottenham a connu un début de saison misérable en 2023 avec la défaite 2-0 de dimanche à domicile contre Aston Villa et leurs problèmes récents ont été résumés par une statistique désolée.

L’équipe d’Antonio Conte a pris du retard cinq minutes après le début de la seconde période sur un but d’Emi Buendia suite à une erreur du gardien des Spurs Hugo Lloris.

C’était la 10e fois consécutive que Tottenham concédait le premier et leur après-midi ne s’est pas amélioré puisque Douglas Luiz a porté le score à 2-0 à 17 minutes de la fin pour remporter une victoire méritée pour l’équipe d’Unai Emery.

Les Spurs ont pris du retard lors de chacun de leurs sept derniers matchs de Premier League – contre Manchester United, Newcastle, Bournemouth, Liverpool, Leeds, Brentford et maintenant Aston Villa – et seuls deux d’entre eux ont été convertis en victoires.

Tottenham a également concédé le premier à domicile au Sporting CP et à Marseille en Ligue des champions, faisant match nul 1-1 et remportant le second 2-1.

Et l’équipe de Conte a ensuite été battue 2-0 par Nottingham Forest lors de la Coupe Carabao en novembre.

Au total, cela fait 10 matchs consécutifs au cours desquels ils ont encaissé le premier but et un tel laisser-aller est sûrement insoutenable pour une équipe qui aspire à terminer dans les quatre premiers.