Tottenham commence à refléter l’influence d’Antonio Conte alors que la fin de la sécheresse des trophées est en vue

LONDRES – Antonio Conte a été chargé de transformer Tottenham Hotspur en une équipe qui ne se fane plus avec de l’argenterie en vue, et la victoire 2-1 de mercredi sur West Ham United lui donnera un aperçu des progrès qu’il fait au première opportunité disponible.

Un sourire a éclaté sur son visage lorsqu’il a appris que les adversaires des Spurs en demi-finale de la Coupe Carabao seront son ancien club, Chelsea, et le simple fait qu’Arsenal affronte Liverpool dans l’autre match souligne à quel point cette compétition reste difficile à gagner.

« Tout d’abord, c’est bien pour Tottenham d’atteindre la demi-finale de cette compétition », a déclaré Conte, qui a dirigé Chelsea entre 2016 et 2018. « Vous pouvez voir le nom des équipes qui ont atteint la demi-finale – Liverpool, Chelsea, Arsenal sont Cela signifie que chaque club veut essayer de remporter ce trophée.

« Je me souviens dans le passé à Chelsea, ce trophée n’était pas secondaire mais vous avez utilisé ce trophée pour jouer avec de jeunes joueurs, avec des joueurs qu’ils ne commençaient généralement pas. Maintenant, je vois qu’en Angleterre, gagner un trophée est très, très difficile et ce soir nous avons joué contre West Ham, ils ont battu [Manchester] Unis et [Manchester] Ville. En Angleterre, c’est très, très difficile de gagner quelque chose. »

Les Spurs l’ont trouvé plus difficile que la plupart. Ils sont sans trophée depuis 2008, une séquence stérile qui comprend des défaites en finale de la Ligue des champions 2019 et, plus récemment, une défaite en finale de cette compétition la saison dernière contre Manchester City.

Des pas de géant ont été accomplis sous Mauricio Pochettino pour n’avoir obtenu aucun retour tangible sous forme de trophées, un problème que Jose Mourinho n’a pas résolu avant que le club ne sombre davantage pendant le bref règne de 17 matchs de Nuno Espirito Santo. Conte a été embauché à grands frais pour inverser le déclin, et les progrès ici représentent une validation précoce des méthodes de l’homme de 52 ans et de l’adhésion qu’il a obtenue de toute l’équipe.

Cela s’est manifesté spécifiquement de deux manières: les membres de l’équipe périphérique venant au premier plan avant une action d’arrière-garde collective ont aidé à repousser West Ham, qui a dominé la seconde mi-temps mais a finalement échoué, privé d’un avant-centre avec Michail Antonio testé positif pour COVID-19 dans la construction.

La première partie mettait en vedette Steven Bergwijn. L’ailier devrait être largement disponible en janvier – l’Ajax est confiant d’obtenir sa signature soit en prêt, soit de manière permanente – mais l’international néerlandais a répondu lors de son premier début de saison avec un but et une passe décisive qui ont finalement réglé le match en La faveur de Tottenham.

Il y a eu des moments nerveux pour le joueur de 24 ans au début. Recevant le ballon dans une position dangereuse au bord de la surface de Sergio Reguilon dans les 10 premières minutes, Bergwijn a choisi de le rendre plutôt que de prendre un risque et de perdre le ballon comme il l’avait déjà fait à plus d’une reprise dans les premiers échanges. .

Le contraste avec ce qui a suivi était frappant.

Après 29 minutes d’ouverture en grande partie sans incident, Pierre-Emile Hojbjerg rentrait dans la surface et échangeait des passes avec Bergwijn avant de trouver une passe carrée dangereuse. Bergwijn était sur place pour terminer et le moment a enflammé sa performance, devenant fournisseur après que Jarrod Bowen ait égalisé pour battre Manuel Lanzini avant de centrer pour Lucas Moura pour redonner l’avantage aux Spurs.

Après l’engagement engagé de Dele Alli à son retour de la nature lors du match nul 2-2 contre Liverpool dimanche, Bergwijn s’est montré prêt à relever le défi de jouer pour sa carrière à Tottenham d’une manière qui reflète bien à la fois le joueur et son directeur.

Steven Bergwijn, qui semble destiné à quitter Tottenham en janvier, a montré une nouvelle vie alors que l’équipe d’Antonio Conte battait West Ham mercredi. Getty

« Je donne la chance à mes joueurs de me montrer qu’ils méritent de jouer pour Tottenham, de rester ici », a expliqué Conte. « C’est un aspect positif, c’est sûr. J’ai toujours dit que j’avais trouvé un groupe de joueurs qui m’ont montré dès le premier jour, un grand engagement, un bon comportement et une bonne envie de me montrer que nous pouvons être quelque chose d’important ensemble.

« Je pense que je suis très heureux d’avoir ce type de réponse ce soir. [Matt] Doherty et Steven Bergwijn, ils ont joué un très bon match. Ils travaillent bien, ils sont impliqués dans ce qu’on veut faire et je suis toujours très clair avec mes joueurs : ils doivent tout me donner, alors s’ils méritent de jouer, ils jouent.

« Quand ils jouent, ils doivent tout me donner. Ils peuvent faire un bon match, un mauvais match, mais je dois voir que les joueurs sont totalement impliqués dans ce que nous voulons faire. »

Les 30 dernières minutes étaient de plus en plus désespérées pour les Spurs. West Ham a progressivement affirmé la domination de la possession et du territoire, mais sans Antonio, il leur manquait un point focal de la surface de réparation pour créer des occasions significatives. Le remplaçant Andriy Yarmolenko a touché la barre transversale dans les arrêts de jeu avec un tir dévié, mais Hugo Lloris a rarement été sollicité.

Conte est passé au système 5-3-2 qui a contribué à faciliter un affichage aussi positif contre Liverpool, et a expliqué la baisse tardive par les récents problèmes de COVID-19 qui ont forcé la fermeture du terrain d’entraînement de Tottenham et le report de trois matches.

« De nombreux joueurs qui ont joué avaient COVID et à un moment donné du match, l’intensité a chuté », a déclaré Conte. « Pour cette raison, j’ai fait les remplacements. C’était bien de ne pas encaisser de but et d’atteindre la demi-finale, mais nous devons gérer cette situation dimanche et mardi – cette période sera très difficile pour nous. Nous avons eu un problème important avec COVID et nous devons gérer [it]. »

Après avoir battu United et City pour aller aussi loin, le patron de West Ham, David Moyes, a dû regretter le timing de ce match, car les Spurs génèrent un véritable élan. Ou, comme le dit Moyes, « revigoré, jouant avec beaucoup plus de détermination récemment ».

Les signes de l’influence de Conte se multiplient.