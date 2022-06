Tottenham cible la paire d’attaquants d’Everton dans un double coup potentiel

Tottenham pourrait attaquer Goodison Park dans un double accord étonnant cet été, car il est apparu qu’ils visaient l’ailier d’Everton Anthony Gordon ainsi que son coéquipier Richarlison pour renforcer leurs options d’attaque.

L’intérêt d’Antonio Conte et de Tottenham pour Richarlison a été bien documenté cet été, bien qu’ils soient confrontés à la concurrence de Chelsea pour sa signature. Les Lilywhites ont apparemment refusé Raphinha et Gabriel Jesus, qui semblent tous deux liés à Arsenal, afin de donner la priorité à l’homme d’Everton.

Cependant, il est maintenant apparu qu’Anthony Gordon est désormais également sur le radar de Conte, avec un double accord potentiel impliquant Richarlison et l’Anglais en préparation.

Exclusif: #Tottenham visent un forfait pour Richarlison ET Anthony Gordon. #Everton se préparer à une offre combinée. Plus sur #SSN et en ligne au 1 #thfc (avec @ALANMYERSMEDIA) https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/dc6bnTBTrZ – Lyall Thomas (@SkySportsLyall) 27 juin 2022

On ne sait pas combien coûterait le duo, bien que Richarlison soit évalué à environ 50 millions de livres sterling et que Gordon soit la perspective la plus excitante de Goodison Park, et aura une valeur gonflée en raison du fait qu’il est à la fois jeune et anglais.

Évalué à 18 millions de livres sterling par le marché des transferts, il coûtera probablement beaucoup plus cher, ce qui portera tout double accord potentiel à trois chiffres.

Tottenham pourrait-il utiliser un joueur dans le deal ?

Peut-être. Everton a un fort intérêt pour le milieu de terrain de Tottenham, Harry Winks, que les Lilywhites valorisent à environ 20 millions de livres sterling.

Tottenham est toujours bien informé sur Richarlison – a été discuté lors des discussions pour Harry Winks-Everton. Richarlison serait ouvert au transfert des Spurs ⚪️ #THFC Cela dépend aussi du domino Raphinha. Les pourparlers de Winks vont lentement, car il pourrait être inclus dans les pourparlers de Richarlison ou dans un accord séparé. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 25 juin 2022

On s’attend à ce que Winks parte et, si Richarlison et Gordon déménagent tous les deux dans le nord de Londres, il pourrait être inclus dans un échange partiel.

