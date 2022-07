Tottenham cherche à battre la Juventus contre Nicolo Zaniolo de Roma

L’as de la Roma Nicolo Zaniolo est poursuivi à la fois par la Juventus et Tottenham dans cette fenêtre estivale. Gualter Fatia/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Les Spurs battent la Juve à Zaniolo?

Tottenham Hotspur souhaite faire un pas vers la star de l’AS Roma Nicolas Zaniolorapports Tutosport.

Le club de Premier League étant à la recherche d’un milieu de terrain offensif, les informations indiquent qu’Antonio Conte a identifié le joueur de 23 ans comme sa cible prioritaire à ce poste.

Zaniolo est actuellement sur le radar de la Juventus, mais le directeur des Spurs, Fabio Paratici, rencontrera des représentants de la Giallorossi pour des pourparlers sur un accord potentiel, les Roms recherchant des honoraires de l’ordre de 45 millions d’euros.

La préférence de l’international italien est de rester en Serie A s’il quitte l’Estadio Olimpico cet été, mais avec un accord encore à trouver avec le Bianconeriainsi que la chance pour Jose Mourinho d’éviter d’envoyer l’un de ses joueurs vedettes à un rival compétitif, les Spurs sont convaincus qu’ils peuvent intervenir et détourner l’affaire.

Zaniolo a disputé 28 matches de championnat avec la Roma la saison dernière et il lui reste deux ans sur son contrat dans la capitale italienne.

PAPIER GOSSIP

– Barcelone envisage la possibilité d’offrir Frenkie de Jong en prêt, écrit sport. Les progrès sur un déménagement permanent ont stagné ces dernières semaines après que le milieu de terrain de 25 ans ait hésité à passer à Old Trafford, et la dernière en date indique que le Blaugrana sont maintenant prêts à l’envoyer en prêt pour la saison 2022-23, Chelsea et le Bayern Munich étant identifiés comme candidats potentiels.

– Celui de Cristiano Ronaldo représentants ont été en contact avec le Sporting CP, révèle L’athlétisme. L’attaquant de Manchester United, âgé de 37 ans, souhaite quitter Old Trafford cet été, et après que le club l’a informé qu’il était autorisé à explorer d’autres options, il semble que l’international portugais pourrait être prêt à organiser une réunion avec le club où il a fait ses débuts professionnels.

– L’AC Milan est prêt Fikayo Tomori un nouveau contrat, rapporte Gianluca Di Marzio. Le spécialiste des transferts a déclaré que le défenseur central de 24 ans se verra proposer un nouveau contrat de cinq ans qui lui permettra de prolonger son séjour à San Siro jusqu’en 2027, avec l’optimisme que les pourparlers pourraient être conclus au cours des prochaines semaines. Tomori a rejoint Milan depuis Chelsea l’été dernier pour 25 millions de livres sterling après avoir impressionné lors d’une période de prêt, et il a joué un rôle clé dans le Les Rossoneri Victoire du titre de Serie A la saison dernière.

– Schalke 04 et Majorque se battent pour la signature de l’attaquant international de Fenerbahce et de la Turquie Serdar Dursunrévèle Ekrem Konour. L’attaquant de 30 ans, qui a marqué 15 buts et aidé quatre autres en 33 matches de championnat la saison dernière, a suscité l’intérêt de clubs à travers l’Europe, mais il semble que les deux favoris aient émergé des meilleurs vols de l’Allemagne et de l’Espagne.

– Défenseurs Éric Bailly et Ethan Laird pourrait être en route à Man United cet été, selon L’athlétisme. Bailly, 28 ans, est actuellement sur le radar des équipes de Serie A, l’AC Milan et la Roma, tandis que Watford serait en pourparlers avec les Red Devils au sujet d’un prêt pour Laird. Le joueur de 20 ans a passé la saison dernière en prêt à Bournemouth.