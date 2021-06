Tottenham annonce l’ex-directeur de la Juventus Fabio Paratici

Tottenham Hotspur a confirmé la nomination de Fabio Paratici au poste de « Managing Director, Football » à partir du 1er juillet.

Les Spurs ont annoncé dans un communiqué que le joueur de 48 ans sera « responsable de la gestion et du développement des opérations sportives, des installations et des infrastructures de football du club ».

Paratici a quitté la Juventus plus tôt ce mois-ci après 11 ans au club et est de plus en plus susceptible d’être rejoint par Paulo Fonseca alors que les discussions se poursuivent avec l’ancien patron de l’AS Roma pour devenir le nouvel entraîneur-chef de Tottenham.

« Je suis ravi de cette opportunité fantastique et je remercie le club et le président pour la confiance qu’ils m’ont témoignée », a déclaré Paratici dans un communiqué.

« Tottenham est l’un des meilleurs clubs au Royaume-Uni et en Europe avec un plan à long terme ambitieux. Je me consacrerai entièrement à cette nouvelle entreprise et j’ai hâte de travailler avec l’équipe de direction pour écrire un nouveau chapitre, espérons-le, couronné de succès dans le histoire du club. »

Paratici a occupé plusieurs postes différents à la Juventus, dont celui de directeur du football, mais le club a annoncé la semaine dernière que son contrat ne serait pas renouvelé.

Les Spurs ont déjà utilisé Damien Comolli, Franco Baldini, David Arnesen et David Pleat dans le rôle de directeur sportif.

Il reste à voir jusqu’où s’étendra l’influence de Paratici, mais le titre de son poste semble indiquer un rôle plus puissant sous la direction du président Daniel Levy.

« Je connais Fabio depuis plusieurs années et il apporte avec lui une vaste expérience dans les opérations de dépistage, de jeunesse et de football », a déclaré Levy.

« Il a une feuille de route exceptionnelle dans la constitution d’équipes compétitives. Comme nous le savons tous, la Juventus a été un club très performant et il y a joué un rôle majeur. Il sera un excellent ajout à la structure de gestion. »