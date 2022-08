Tottenham annonce la signature définitive de Cristian Romero

Tottenham Hotspur a annoncé la signature permanente du défenseur central Cristian Romero de l’Atalanta.

Romero, 24 ans, a rejoint Tottenham en prêt la saison dernière et a maintenant conclu un accord pour rester au club du nord de Londres jusqu’en 2027.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord pour Romero serait d’une valeur de 55 millions d’euros (65 millions de dollars).

L’international argentin a fait 30 apparitions la saison dernière alors qu’il aidait les Spurs à se qualifier pour la Ligue des champions via une quatrième place.

Romero était également un élément clé de l’équipe argentine qui a remporté la Copa America l’année dernière et compte 11 sélections pour son pays.

Pendant ce temps, le patron de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré que son équipe avait besoin d'”au moins deux” fenêtres de transfert pour se battre pour le titre de Premier League.

L’équipe de Conte a fait un bon début de saison avec trois victoires et un match nul contre Chelsea après un été au cours duquel ils ont signé Richarlison, Yves Bissouma et Djed Spence et Ivan Perisic, faisant également venir Clément Lenglet en prêt de Barcelone.

“Si vous comparez à la saison dernière, nous sommes plus complets”, a déclaré Conte aux journalistes lundi.

“Mais pour atteindre d’autres équipes au plus haut niveau, il nous faut du temps, de la patience et des marchés de transferts, au moins deux marchés de transferts pour atteindre le même niveau.”

Conte a déclaré qu’il avait discuté avec le conseil d’administration du club de la possibilité de recruter plus de joueurs avant la fermeture de la fenêtre de transfert jeudi, mais a ajouté: “Si nous faisons quelque chose ou non, ça va.”

Tottenham affrontera West Ham United mercredi, trois jours après sa victoire 2-0 contre Nottingham Forest, et Conte a déclaré que les joueurs devraient s’attendre à une rotation compte tenu du calendrier difficile.

“Maintenant quand tu dois aller jouer un match tous les trois jours, c’est normal de faire des rotations, les joueurs [have] être intelligents pour comprendre qu’ils doivent parfois aller sur le banc, entrer, alterner”, a déclaré Conte.

“Avec les nouveaux joueurs, nous avons commencé à travailler avec eux en seulement un mois et demi. Et je pense qu’à la fin, mes choix étaient bons car nous avons obtenu quatre bons résultats lors des quatre premiers matchs.

“Et c’est la période pendant laquelle le club peut comprendre si nous sommes vraiment, vraiment complets dans l’équipe ou peut-être pourrions-nous faire mieux.”

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.