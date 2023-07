Tottenham annonce la signature de l’agent libre Manor Solomon, Face Shakhtar Donetsk Backlash

Tottenham Hotspur a finalisé la signature de l’attaquant Manor Solomon sur un transfert gratuit.

Solomon, qui a joué pour Fulham la saison dernière en prêt du Shakhtar Donetsk, a accepté un contrat de cinq ans avec les Spurs.

Lors de sa première saison en Premier League, l’international israélien de 23 ans a fait irruption sur la scène du football en tant que membre du Fulham FC, marquant en cinq matchs consécutifs du 11 février au 6 mars, ce qui a fait de lui le premier joueur israélien à accomplir. cet exploit.

Le jeu impressionnant de Solomon au cours de la saison a attiré des acheteurs de toute l’Europe, notamment de Barcelone, d’Arsenal et du RB Leipzig.

En fin de compte cependant, il semble que l’ailier ait opté pour Tottenham, un club riche d’une influence et d’une base de fans juives riches et légendaires. L’Athletic a également rapporté que la base de fans influente de Tottenham en Israël et la communauté juive de Londres étaient des incitations supplémentaires pour Solomon à signer pour le côté nord de Londres.

Il rejoint maintenant James Maddison et Guglielmo Vicario pour devenir la troisième arrivée des Spurs dans la fenêtre de transfert estivale, alors que le nouveau manager Ange Postecoglou a commencé à préparer la nouvelle équipe pour une course réussie la saison prochaine.

Le contrat de l’ailier avec les Spurs court jusqu’en 2028, sous réserve d’une autorisation internationale et d’un permis de travail.

Cependant, cela fait suite à une menace du chef du Shakhtar, Sergey Palkin, après que les efforts pour ramener la star en Ukraine semblent avoir échoué.

Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, la FIFA a autorisé les joueurs étrangers à résilier leurs contrats avec les clubs ukrainiens. Et c’est à ce moment que Salomon a recherché des gens comme Fulham qui l’ont recruté en prêt.

La FIFA a récemment annoncé que l’annexe 7 serait prolongée jusqu’à l’été 2024, permettant à Solomon, qui avait encore cinq mois pour exécuter son contrat avec le Shakhtar, de déménager dans un nouveau club.

Le Shakhtar Donetsk tente de négocier avec Tottenham des frais pour la perte de Solomon en Premier League depuis le mois dernier, lorsque l’équipe a menacé de poursuivre les Spurs s’ils tentaient de signer Solomon pour un transfert gratuit.

« Nous sommes sûrs que les dirigeants de Tottenham comprennent que le Shakhtar a investi beaucoup d’argent dans le transfert de Solomon, un investissement que les clubs ukrainiens dans notre position difficile ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre », a déclaré le PDG du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, à The Athletic.

Quoi qu’il en soit, Solomon pourra affronter ses anciens coéquipiers le mois prochain, lorsque les Spurs accueilleront le Shakhtar lors d’un match amical au Tottenham Hotspur Stadium le dimanche 6 août.