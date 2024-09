Tottenham : Ange Postecoglou parle de Brennan Johnson

L’attaquant Brennan Johnson peut être un « contributeur important » pour Tottenham Hotspur s’il surmonte sa période difficile, déclare l’entraîneur-chef Ange Postecoglou.

Le joueur de 23 ans a marqué une victoire dramatique en fin de match pour les Spurs lors de la victoire de mercredi en Carabao Cup contre Coventry City, équipe de Championship, mais il est resté discret dans ses célébrations.

Le but est venu après Johnson aurait désactivé son compte Instagram compte en raison des critiques formulées à la suite de la défaite du derby contre Arsenal dimanche.

« Avec Brennan, tu sais que j’en ai parlé [on Tuesday] qu’il arrive, travaille dur à son jeu et quand vous êtes un joueur offensif, vous êtes toujours en quelque sorte mesuré par rapport à certaines choses », a déclaré Postecoglou.

« J’ai dit que s’il pouvait traverser cette période et être positif et jouer comme il le sait, il pourrait apporter une contribution significative à notre équipe et c’est à lui que nous devons rendre hommage. Il a marqué un bon but. »

Johnson a marqué six buts depuis qu’il a rejoint Tottenham en provenance de Nottingham Forest pour un montant d’argent en plus de 45 millions de livres sterling en septembre dernierPostecoglou déclarant qu’il « manque probablement un peu de confiance ».

Mercredi, le patron de Tottenham a ajouté qu’il était « triste » que les abus sur les réseaux sociaux soient devenus courants.

« Je déteste la façon dont nous avons normalisé tout cela », a ajouté l’homme de 59 ans.

Avant de rejoindre les Spurs, le joueur gallois a marqué 29 buts et contribué à 12 passes décisives en 108 apparitions pour Forest.