Tottenham Hotspur a infligé une amende à Sergio Reguilon, Erik Lamela et Giovani Lo Celso après avoir enfreint les directives du gouvernement pendant la période de Noël, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Spurs avaient condamné le trio dans une déclaration fortement formulée après que des images soient apparues les montrant assister à un rassemblement aux côtés du milieu de terrain de West Ham, Manuel Lanzini, le jour de Noël.

Les restrictions empêchent les ménages de se mélanger à l’intérieur et l’entraîneur-chef Jose Mourinho a déclaré qu’il était « déçu » par la « surprise négative », notamment après avoir acheté à Reguilon un « porcelet portugais » comme cadeau spécial car il pensait que le défenseur serait seul à Noël. .

ESPN a rapporté lundi que les trois joueurs devaient être condamnés à une amende et il est entendu que c’est maintenant le cas. Lorsqu’ils ont été contactés par ESPN, les Spurs ont seulement soutenu que la situation serait traitée en interne.

Mourinho a déjà confirmé que Lamela manquera la demi-finale de la Coupe EFL mardi soir contre Brentford, tandis que Lo Celso est mis à l’écart jusqu’en février en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Reguilon était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 3-0 de samedi sur Leeds United, qui est survenue quelques heures à peine. Les Spurs ont publié la déclaration suivante: « Nous sommes extrêmement déçus et condamnons fermement cette image … nous rappelons régulièrement à tous nos joueurs et à notre personnel les derniers protocoles et leurs responsabilités d’adhérer et de montrer l’exemple. «