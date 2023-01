Tottenham aligne l’ancien manager de Chelsea pour remplacer Antonio Conte – mais ce n’est pas Thomas Tuchel

Tottenham aurait commencé à planifier sa vie après Antonio Conte, son candidat préféré pour prendre la relève au Tottenham Hotspur Stadium étant déjà identifié.

Conte, dont le contrat avec les Spurs expire cet été, n’a pas encore entamé de discussions avec le club sur la prolongation de son contrat au-delà de la saison en cours, préférant attendre six mois avant de décider de son avenir.

Sans vouloir se faire prendre, Daniel Levy a déjà commencé à chercher le remplaçant de Conte, avec un autre ancien manager de Chelsea en première ligne.

Cependant, ce n’est pas l’ancien gaffer des Blues sans travail et évident Thomas Tuchel sur leur radar. Au lieu de cela, c’est Maurizio Sarri, actuellement en charge de la Lazio en Serie A.

En effet, le point de vente italien Il Messaggero (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que Tottenham est intéressé à acquérir les services de Sarri, ainsi que les autres clubs de Premier League West Ham et Everton. L’Atletico Madrid est également enthousiaste, des spéculations suggérant que Diego Simeone partira cet été.

Sarri n’a dirigé Chelsea que pour une seule campagne au cours de la saison 2018/19 et, bien qu’il n’ait pas arraché d’arbres à Stamford Bridge, l’Italien a remporté son premier trophée majeur en tant que manager en menant le club au titre de la Ligue Europa. Sarri a ensuite passé une saison en tant que manager de la Juventus, avant de rejoindre la Lazio à l’été 2021.

Il a un contrat à Rome jusqu’en 2025 avec la Lazio, ce qui complique un peu les choses. Indépendamment de, Il Messaggero indique également que Sarri est entièrement concentré sur la Lazio pour le moment, avec eux assis sixième en Serie A et cherchant à percer dans les positions de la Ligue des champions.

Si Sarri rejoignait, il deviendrait le troisième ex-manager de Chelsea à diriger Tottenham en seulement quatre ans, après Jose Mourinho et Antonio Conte.

Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel ont tous deux été fortement liés au travail de Tottenham ces derniers mois, en particulier compte tenu de la position non engageante de Conte envers le club. Il n’a pas non plus fait en sorte que l’équipe soit à son meilleur, avec l’équipe actuellement cinquième de la Premier League et jouant un football exaspérant.

Pochettino a été limogé en tant que patron du PSG à l’été 2022, tandis que Chelsea a limogé Tuchel en septembre 2022. Les deux n’ont plus réussi depuis.