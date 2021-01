Un regard sur ce qui se passe autour du football européen samedi:

ANGLETERRE

Tottenham s’attend à ce que Lucas Moura et Carlos Vinicius reviennent pour la visite de Leeds alors que l’équipe de Jose Mourinho tente de mettre fin à une série de quatre matchs sans victoire. Les attaquants brésiliens ont raté le match nul avec Wolverhampton dimanche et devaient également être hors de l’affrontement en milieu de semaine avec Fulham avant son report. Avec seulement deux points après 16 matchs, Sheffield United joue maintenant une équipe de Crystal Palace qui a concédé 11 buts lors de ses trois derniers matchs. Emile Smith Rowe, diplômé de l’académie d’Arsenal, envisage un quatrième départ pour le club contre West Bromwich Albion. Le milieu de terrain de 20 ans a aidé Arsenal à remporter des victoires consécutives pour s’éloigner du danger de relégation au 13e rang. Wolverhampton est 12e avant son voyage à Brighton en difficulté, après avoir eu du mal à reproduire la forme qui a aidé l’équipe à remporter deux septièmes places successives depuis son retour en Premier League en 2018.

ESPAGNE

Le Real Madrid sera sans Sergio Ramos pour son match à domicile contre un Celta Vigo en plein essor dirigé par le meilleur buteur des ligues espagnoles. Iago Aspas mène la compétition avec neuf buts en 16 matchs. L’attaquant a également aidé sur six buts. L’entraîneur de Madrid, Zinedine Zidane, a qualifié Aspas de joueur de classe mondiale. Zidane a quitté Ramos de son équipe avec un problème d’estomac qui aurait affecté le défenseur espagnol. Madrid cherchera à rebondir après son nul à Elche au dernier tour qui l’a laissé à la deuxième place et à deux points du leader Atltico Madrid. Le Celta s’est transformé depuis l’arrivée de l’entraîneur Eduardo Coudet en novembre. Il en a remporté cinq et fait match nul lors de ses six derniers matchs, s’éloignant de la menace de relégation et se hissant à la huitième place. Séville, quatrième place, visite le Real Betis dans le derby urbain le plus disputé d’Espagne à Séville. Villarreal, cinquième place, accueille Levante.

ALLEMAGNE

Schalke visite le Hertha Berlin et cherche désespérément à mettre fin à son record du club en Bundesliga avant de devenir également le record de la ligue. Schalkes couru sans victoire en Bundesliga est déjà à 29 matchs. Ce n’est que deux sur le record de tous les temps établi par Tasmania Berlin pendant la saison 1965-66. Schalke espère que le nouvel entraîneur Christian Gross pourra guider l’équipe de confiance vers sa première victoire en championnat depuis qu’il a battu le Borussia Mnchengladbach 2-0 le 17 janvier dernier. Hertha manque également de confiance avec une seule victoire sur ses six derniers matchs, et l’équipe de Bruno Labbadias est déjà proche de la zone de relégation. Le Bayer Leverkusen et Leipzig peuvent prendre la tête du Bayern Munich pour une nuit au moins avec des victoires à l’Eintracht Francfort et Stuttgart, respectivement. Leverkusen, deuxième, devance Leipzig à la différence de buts, et le Bayern ne jouera que dimanche. Union Berlin visite le Werder Brême, Hoffenheim accueille Fribourg, Augsbourg se rend à Cologne et Arminia Bielefeld accueille Gladbach.

