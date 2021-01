Un regard sur ce qui se passe dans le football européen mardi:

ANGLETERRE

Tottenham accueille Brentford de deuxième rang en demi-finale de la Coupe de la Ligue, le manager Jose Mourinho affirmant que c’est le plus gros match depuis son arrivée au club en novembre 2018. Mourinho a été amené à Tottenham pour mettre fin à l’attente du club pour un trophée, qui s’étend jusqu’en 2008 , et cherche à remporter la Coupe de la Ligue pour la cinquième fois après trois avec Chelsea et une avec Manchester United. Ce n’est pas à propos de moi, ce n’est pas à propos de moi quatre ou cinq fois, ou de ma victoire dans trois clubs, ce n’est pas du tout à propos de moi, a déclaré Mourinho. Il s’agit de mon club, des joueurs qui veulent des trophées, des fans qui veulent des trophées. Brentford occupe la quatrième place du championnat à 24 équipes et a battu quatre équipes de Premier League pour se qualifier pour sa toute première demi-finale de coupe. J’ai étudié le football pendant de nombreuses années et Jose est l’un des meilleurs de tous les temps, c’est donc un privilège de jouer contre son équipe, a déclaré le manager de Brentford, Thomas Frank. Je l’admire beaucoup pour cette fantastique carrière. Mais quand le sifflet retentit, c’est juste un autre type qui se tient dans la pirogue. Tottenham est sans arrière droit Matt Doherty, qui est suspendu, tandis que l’attaquant Erik Lamela ne jouera aucun rôle après avoir été photographié en train de casser coronavirus règles avec deux coéquipiers pendant la période de Noël. Le vainqueur rencontrera Manchester City ou Manchester United en finale.

ESPAGNE

Séville et quatre autres équipes espagnoles de première division affronteront des matches de deuxième tour de la Copa del Rey contre des adversaires de rang inférieur. Séville visite Linares en troisième division, tandis que Villarreal est à Zamora, Getafe à Crdoba, Celta Vigo à Eivissa et Valladolid à Marbella. L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a laissé de côté Jesus Navas, Lucas Ocampos et Diego Carlos pour leur donner plus de repos. Le match des Celtas sur l’île d’Ibiza se jouera sur du gazon artificiel.

___

