Tottenham a puni Harry Kane avant le transfert du Bayern

Alors que Harry Kane partait pour le Bayern Munich, Tottenham ne lui permettait pas de faire ses adieux à ses coéquipiers.

Après 19 ans au club, l’attaquant de 30 ans est finalement parti début août pour l’Allemagne. Les Bavarois ont payé 109 millions de dollars à Tottenham avec Kane au cours de la dernière année de son contrat. En conséquence, sa course record à Londres a pris fin. Ses 280 buts font de lui le meilleur buteur de tous les temps du club. Il est deuxième de tous les temps au classement des buteurs de la Premier League.

Avec trois buts lors de ses deux premiers matches de Bundesliga, Kane est rapidement devenu l’un des favoris des supporters du Bayern Munich. Cependant, Kane reste une légende des Spurs. Son séjour dans le nord de Londres ne s’est peut-être pas terminé sur une note aussi positive. Un rapport stupéfiant indique que son ancienne équipe l’a pénalisé d’une manière ou d’une autre lors de sa dernière journée là-bas.

Tottenham a exclu Kane des installations d’entraînement avant le déménagement du Bayern

Selon Le télégraphe, peu avant le départ de Kane pour l’Allemagne, Tottenham lui a envoyé un e-mail pour lui conseiller de ne pas retourner sur le terrain d’entraînement. Comme il ne voyait personne, il n’a pas fait ses adieux à ses ex-coéquipiers.

Malheureusement pour le capitaine anglais, il n’a pas non plus été autorisé à emporter aucune de ses affaires avec lui lorsqu’il s’est envolé pour Munich plus tard dans la journée. La direction de l’attaquant est restée silencieuse sur la question de savoir si son client avait été averti d’éviter le centre d’entraînement avant son transfert au Bayern.

Qu’ont dit les Spurs à propos des rapports récents ?

Les Spurs, pour leur part, ont déclaré que Kane n’avait pas été banni. Au lieu de cela, il est invité à revenir à tout moment. Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, un représentant de Tottenham a déclaré, via The Telegraph :

« Suite à la conclusion d’un accord avec le Bayern Munich, Harry a été autorisé à voyager en Allemagne et n’a donc pas été obligé de s’entraîner. Il devrait revenir au club dès que possible pour faire ses adieux.

« Harry et Daniel [Levy] ont échangé des messages, notamment leurs meilleurs vœux pour la naissance de son fils, Henry. Comme indiqué publiquement, il est considéré avec tendresse par tous les membres du club et est toujours le bienvenu.

PHOTO : IMAGO / Eibner