Tottenham a la possibilité de prolonger le prêt Bale du Real Madrid

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Les Spurs ont la possibilité de garder Bale en prêt

Tottenham pourra peut-être prolonger Gareth Baleprêt du Real Madrid pour une autre année cet été, rapporte le Courrier quotidien.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, s’est assuré que les Spurs avaient une clause de premier refus dans le prêt de l’international gallois lors de son adhésion l’année dernière, permettant ainsi la possibilité d’un retour après la fin de son accord actuel. Cependant, l’arrangement oblige Bale à accepter de rejoindre à nouveau le club, ce qui n’était peut-être pas probable il y a quelques semaines.

Le rapport indique que Levy présentera l’opportunité de signer à nouveau l’ailier de 31 ans au nouveau manager de Tottenham lorsque le club remplacera finalement Jose Mourinho.

Il semble peu probable que Bale jouera un rôle pour le Real Madrid la saison prochaine, le club espagnol devant décharger son salaire de ses livres au milieu de la crise financière. Tottenham paierait 240000 £ par semaine du salaire de Bale à Madrid et les mêmes conditions seraient convenues s’il restait.

Une série de performances impressionnantes, le plus récemment un tour du chapeau lors d’une victoire contre Sheffield United dimanche, et le temps de jeu sous le manager par intérim Ryan Mason ont peut-être convaincu Bale de revenir à Londres l’année prochaine.

Cette décision coûterait à Tottenham 12 millions de livres supplémentaires en salaires, mais elle présenterait une option moins chère que de signer un remplacement direct cet été.

10,49 BST: Attaquant de Lyon Memphis Depay a passé la semaine dernière à chercher une maison à Barcelone, selon Mundo Deportivo.

Depay, 27 ans, est en rupture de contrat cet été et devrait quitter Lyon pour un transfert gratuit. Le Barça a tenté de le signer l’année dernière à la demande de l’entraîneur Ronald Koeman, mais n’a pas pu faire en sorte que l’accord fonctionne financièrement.

Koeman reste intéressé à amener Depay au Camp Nou à la fin de la saison, bien que le rapport indique que le Barça insiste sur le fait que « rien n’est fermé » avec l’international néerlandais.

Malgré cela, Depay serait enthousiasmé à l’idée de déménager à Barcelone et était dans la ville mercredi dernier, avec plusieurs membres de sa famille, pour voir des propriétés.

Koeman a clairement indiqué qu’il souhaitait ajouter un autre attaquant à son équipe cet été, bien que des sources suggèrent que l’intérêt pour Depay est lié à l’avenir de l’entraîneur. Cependant, avec la Copa del Rey déjà gagnée et le Barça réduisant l’écart avec le leader de l’Atletico Madrid de 13 points à deux, Koeman n’a fait aucun mal à ses chances de remplir la deuxième année de son contrat.

10.13 BST: Eden Hazard a déménagé au Real Madrid pour 100 millions d’euros de Chelsea en 2019 mais n’a pas impressionné.

09h54 BST: Manchester United a rejoint Tottenham et West Ham dans la course pour signer le gardien de but de West Brom Sam Johnstone, des sources ont déclaré à Mark Ogden d’ESPN, le manager Ole Gunnar Solskjaer se préparant au départ probable de l’ancien n ° 1 David de Gea cet été.

Johnstone, 28 ans, a passé neuf ans à Old Trafford après avoir progressé dans l’académie du club avant de rejoindre West Brom pour un transfert de 6,5 millions de livres sterling en 2018.

Et avec United désireux de signer un gardien éprouvé de la Premier League pour défier Dean Henderson pour le maillot n ° 1 la saison prochaine, Johnstone est devenu l’option préférée de Solskjaer pour remplacer De Gea, dont des sources ont déclaré qu’ESPN n’accepterait probablement pas un rôle de n ° 2 la saison prochaine.

Bien que des sources aient déclaré que West Brom valorise Johnstone, dont le contrat expire en 2022, à 18 millions de livres sterling, une clause de vente non divulguée dans l’accord qui a conduit le détenteur à The Hawthorns garantit que United serait en mesure de réduire ses dépenses lors de la re-signature. le joueur, qui n’a pas réussi à faire une apparition en équipe première pendant son séjour à Old Trafford en raison de sept périodes de prêt loin du club.

Des sources ont déclaré à ESPN que West Ham était le favori pour signer Johnstone en raison du fait que le manager David Moyes – qui a travaillé avec Johnstone chez United – était prêt à lui offrir un football régulier au stade de Londres.

09.32 BST: Lucas Vazquez est sur le point de conclure un nouvel accord de trois ans avec le Real Madrid, Diario AS rapports, après avoir refusé une approche surprise de ses rivaux locaux, l’Atletico.

Vazquez, un ailier qui a impressionné à l’arrière droit cette saison en remplaçant le blessé Dani Carvajal, est sans contrat au Bernabeu cet été.

Selon AS, le joueur de 29 ans « a apprécié [the Atletico offer] mais je ne l’ai même pas considéré à cause de son « Madridisme » [Real Madrid fandom]. «

Le journal affirme qu’un accord est conclu après que le Real Madrid ait augmenté son offre initiale de 3,5 millions d’euros par an à 5 millions d’euros, mais si les négociations échouent, l’AC Milan est l’alternative la plus probable, ayant présenté « une offre sérieuse ».

Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont également été liés à l’ailier cette saison.

08.47 BST: La Real Sociedad a prolongé le contrat d’un jeune attaquant prometteur Jon Karrikaburu jusqu’en juin 2026 au milieu de l’intérêt signalé de Barcelone.

Karrikaburu n’a pas encore fait ses débuts avec la première équipe mais a brillé cette saison avec les réserves et les équipes de jeunes du club. L’attaquant espagnol a inscrit 24 buts cette saison et a déjà attiré l’attention de plusieurs clubs. Mundo Deportivo a rapporté le mois dernier que le Barça surveillait les progrès du joueur de 18 ans.

Karrikaburu a commencé la saison en jouant pour la troisième équipe de la Sociedad mais a été promu dans la réserve où il travaille sous Xabi Alonso.

Il a mis sur papier une prolongation de contrat de trois ans et sa clause libératoire, fixée à 30 millions d’euros, a désormais doublé.

08h00 BST: Le Borussia Dortmund laisserait l’international anglais Jadon Sancho quitter le club pour 100 millions d’euros, ont déclaré des sources à Stephan Uersfeld d’ESPN.

Sancho devait quitter Dortmund l’été dernier, mais un accord ne s’est jamais concrétisé car Dortmund était réticent à le laisser partir pour moins de 120 millions d’euros et les clubs intéressés, tels que Manchester United, n’étaient pas disposés à payer autant.

Cependant, à l’approche du mercato d’été, Dortmund a réévalué sa valorisation précédente et l’a réduite à 100 millions d’euros.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y a pas de date limite cet été pour savoir quand un accord doit être conclu d’ici. Le joueur de 21 ans est sous contrat au Westfalenstadion jusqu’en 2023.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– West Ham United ne pourra pas signer Tammy Abraham cet été, si Chelsea exige des frais de transfert de 40 millions de livres sterling pour l’attaquant, selon Sky Sports. David Moyes a confirmé lors de sa conférence de presse avant la victoire des Hammers contre Burnley lundi soir que le joueur de 23 ans serait hors de portée du club et qu’il serait peu probable qu’il recrute un joueur pour autant. Abraham n’a pas commencé un match de Premier League pour l’équipe de Thomas Tuchel depuis février, ce qui a conduit à des discussions sur son avenir.

– Federico Bernardeschi est sur le point de quitter la Juventus, la partie italienne cherchant à déplacer le milieu de terrain cet été si possible. Calciomercato rapporte que le joueur de 27 ans partira définitivement à l’expiration de son contrat à la fin de la saison prochaine, mais le club prévoit de le rendre disponible cet été – dans le cadre d’un échange ou moyennant des frais avant qu’il ne puisse partir pour rien . L’international italien a rejoint en 2017 pour 36 millions de livres sterling de la Fiorentina, mais n’a duré qu’un match complet quatre fois cette saison.

– L’AS Roma et l’Internazionale vont s’affronter pour la signature du milieu de terrain de Cagliari Nahitan Nandez, selon Calciomercato. Le joueur de 25 ans serait admiré par le patron de l’Inter Antonio Conte, qui a tenté de signer l’international uruguayen lors des deux dernières fenêtres. La Roma s’intéresse également au milieu de terrain, ayant pris contact avec son agent, mais les pourparlers entre les clubs n’ont pas encore commencé. Cagliari a une clause de libération de 35 millions d’euros dans le contrat du joueur, qui court jusqu’en 2024, et tient le versement complet au lieu de négocier.

– Le Bayern Munich est le favori pour recruter le jeune Aston Villa Carney Chukwuemeka, dit Insider du football. Le joueur de 17 ans est très bien noté, Liverpool et Manchester City se battant également pour sa signature. Le milieu de terrain central n’a pas encore fait ses débuts en Premier League pour Villa, avec qui il a signé un contrat professionnel de trois ans dès ses 17 ans.

– Tottenham a manifesté son intérêt pour la signature de l’arrière latéral de Norwich Max Aarons cet été. Insider du football rapporte que les Canaries sont disposés à laisser partir le joueur de 21 ans si une offre de 30 millions de livres sterling est mise au cours de la prochaine fenêtre à la suite d’un accord de gentleman avec le joueur pour rester l’année dernière après la relégation.