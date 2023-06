Tottenham a eu des projets pour le gardien anglais anéantis après un « gentleman’s agreement », selon un expert des transferts

Tottenham Hotspur a vu ses plans pour un nouveau gardien de but secoués, à la suite d’un gentleman’s agreement pour un nouvel homme entre les bâtons.

Les Lilywhites ont eu un problème de but toute la saison, Hugo Lloris, 35 ans, semblant décliner en forme au cours de la seconde moitié de la saison. La forme déclinante du vainqueur de la Coupe du monde a culminé avec la défaite 6-1 contre Newcastle United dans laquelle Lloris a été éliminé à la mi-temps – mais le gardien remplaçant Fraser Forster a en fait un an de plus que le n°1.

Maintenant, expert en transfert Ben Jacobs de CBS Sports dit qu’il aurait pu y avoir un accord en place pour un gardien de but anglais de haut niveau – uniquement pour que les plans changent avec le résultat de la table de Premier League.

Hugo Lloris de Tottenham Hotspur pourrait être remplacé cet été (Crédit image : Julian Finney/Getty Images)

« Le poste de gardien de but est important car ils ont besoin d’un plan de succession pour Hugo Lloris », a déclaré Jacobs. FFT en juin. « La mauvaise nouvelle est que l’une de leurs principales cibles était Jordan Pickford, qui aurait été disponible si Everton était tombé.

« Il n’a signé un nouveau contrat que récemment, mais il y avait un gentleman’s agreement selon lequel il aurait pu partir si Everton avait été relégué : maintenant qu’il est resté debout, il sera plus difficile à obtenir.

« Il y a quelques autres noms sur la liste pour Tottenham et il y aura pas mal de mouvements de gardien de but. David Raya est à surveiller, mais les prétendants ont l’impression que Brentford l’exclut du marché.

« Je m’attends à ce que Tottenham évolue sur le front des gardiens de but. »

On pensait que Jordan Pickford figurait sur la liste des personnes recherchées par Tottenham (Crédit image : Getty)

On pensait également que Pickford intéresserait Manchester United cet été – mais semble rester sur place maintenant qu’Everton a confirmé la survie de la Premier League.

L’Angleterre n ° 1 est évaluée à 25 millions d’euros par Marché des transferts.

Malgré l’incertitude en pirogue, Clément Lenglet semble bien parti pour s’engager définitivement. Randal Kolo Muani intéresse les Spurs et Aymeric Laporte reste une option.

On craint cependant qu’avec le départ de Harry Kane pour Manchester United, Dejan Kulusevski ne reste un joueur des Lilywhites cet été.