Jamie Carragher a accusé Tottenham de manquer de courage et de « mettre en bouteille » la finale de la Carabao Cup contre Manchester City.

City a complètement dominé Tottenham dans tous les départements alors qu’ils se dirigeaient vers un quatrième triomphe consécutif en Coupe de la Ligue avec une victoire 1-0 à Wembley dimanche alors que l’attente de 13 ans des Spurs pour l’argenterie se poursuivait.

La performance insipide de Tottenham a été soulignée par un score attendu de seulement 0,06; seule une équipe dans un match de Premier League cette saison s’est inscrite plus bas – West Brom dans une défaite 3-0 contre Aston Villa en décembre.

La manière de la défaite a été un coup dur pour le jeune entraîneur par intérim Ryan Mason, qui ne prenait en charge que son deuxième match senior depuis le remplacement de Jose Mourinho, mais Carragher est catégorique que le blâme appartient aux joueurs de Tottenham.

« Cela n’a rien à voir avec Ryan Mason », a-t-il déclaré. Football du lundi soir. « Ce groupe de joueurs des Spurs est un groupe qui manque vraiment de courage, et qui l’a essentiellement mis en bouteille en finale. Oubliez de perdre la finale, vous ne vous attendez pas à ce qu’ils gagnent contre Manchester City, mais c’est ainsi qu’ils s’y sont pris.

« Beaucoup de gens disent, ‘les Spurs typiques, ce sont des Spursy, ils sont faibles’. Je me bats contre ça parce que c’est un expert paresseux. J’ai vu des équipes brillantes des Spurs; ce que j’ai vu sous Mauricio Pochettino était exceptionnel, ce que J’ai vu sous Harry Redknapp pendant deux ans, c’était exceptionnel.

« Mais la raison pour laquelle les gens parlent des Spurs en ces termes est à cause de matchs comme la finale de la Coupe Carabao. Lors de leurs quatre dernières finales de coupe, ils n’ont pas marqué de but, et cette performance la plus récente est la raison pour laquelle ils sont coincés avec le » Spursy « . étiqueter.

















« Je ne peux pas argumenter contre cela, et les fans ne peuvent pas argumenter contre cela sur le dos de la performance à Wembley, qui était due aux joueurs.

« Le manager a choisi un milieu de terrain – Harry Winks, Giovani Lo Celso, Pierre-Emile Hojbjerg – pour essayer de jouer au milieu mais il n’y avait pas de courage, ils ne voulaient pas le ballon et ont pris l’option facile à maintes reprises.

« Tottenham a été critiqué pour avoir trop joué à l’arrière, mais à chaque fois qu’ils ont avancé et sont allés directement, ils ont perdu le défi. Que pouvait faire le manager? »

« Cette performance en première mi-temps? Je n’ai jamais senti qu’une équipe avait eu autant de chance de ma vie de rentrer à zéro à la mi-temps. »

Selon les statistiques découvertes par le MNF équipe, Tottenham n’a en moyenne que 11,2% de ses passes longues cette saison.

Mais dimanche contre City, ce chiffre s’élevait à 17,7% – comparable au pourcentage le plus élevé de n’importe quel club de la Premier League ce trimestre, Burnley de 18,9%.

« Ils ont joué comme l’une des équipes qui combattaient la relégation », a conclu Carragher. «C’est ce qui devrait les embarrasser – pas leur manager, mais leurs vrais joueurs.

















« Oubliez Ryan Mason. Il y avait un plan pour jouer de l’arrière et mélanger. Il y avait un plan pour arrêter City quand ils avaient le ballon, ne pas les laisser passer par le centre. Mais ils n’ont pas eu le courage de prendre. le ballon et ils ont laissé leur gardien de but et leurs arrières centraux jouer longtemps. «

