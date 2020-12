Le manager de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré que certains de ses joueurs n’étaient pas motivés pour la phase de groupes de la Ligue Europa après que son équipe se soit battue pour un match nul 3-3 au LASK Linz jeudi.

Les Spurs ont marqué des pénalités via Gareth Bale et Dele Alli de chaque côté du but de Son Heung-min en seconde période, mais LASK a remporté un match nul mérité grâce à la frappe pour blessure de Mamoudou Karamoko depuis le bord de la surface de réparation.

Le résultat a donné aux Spurs le point dont ils avaient besoin pour atteindre la phase à élimination directe avec un match terminé, mais ils doivent battre le Royal Antwerp la semaine prochaine pour finir vainqueur du groupe J.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait appris de la performance des Spurs, Mourinho a déclaré: «Rien de nouveau vraiment. Je savais que la phase de groupes de la Ligue Europa ne motive pas certains joueurs.

«Quand j’ai vu l’échauffement d’avant-match, j’ai eu le sentiment et j’ai dit aux joueurs avant le match qu’il y avait une énorme différence d’intensité, de communication et d’enthousiasme dans leur échauffement et notre échauffement alors que je me rendais au tous les deux. Rien ne me surprend. «

Les Spurs étaient sans attaquant Harry Kane en raison d’une blessure non précisée, mais Mourinho a déclaré que l’international anglais devrait être apte à affronter Arsenal en Premier League dimanche.

«Je pourrais bluffer maintenant ou essayer de prétendre qu’il a de gros ennuis. Il n’a pas de problèmes majeurs », a déclaré Mourinho. « Je crois qu’il va jouer. »