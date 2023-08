Tottenham a de plus en plus résigné à perdre Harry Kane au Bayern Munich – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de mercredi…

LES TEMPS

Tottenham Hotspur est de plus en plus résigné à vendre Harry Kane après que le Bayern Munich a indiqué qu’il augmenterait son offre pour le capitaine anglais à 94,5 millions de livres sterling.

COURRIER QUOTIDIEN

Steven Gerrard a nié tout intérêt à signer la star de Liverpool Mohamed Salah pour le club saoudien de la Pro League Al Ettifaq.

Chelsea a conclu un nouveau contrat de parrainage de maillots de 40 millions de livres sterling par saison avec les géants américains de la technologie Infinite Athlete.

Paul Merson de Sky Sports dit qu’il a été choqué que Manchester United n’ait pas signé Harry Kane et pense que s’ils l’avaient fait, l’équipe « aurait remporté la Premier League »



La nouvelle recrue de 72 millions de livres sterling de Manchester United, Rasmus Hojlund, soigne une blessure au dos qui devrait limiter son temps de jeu au début de la saison.

Manchester United a l’intention d’ouvrir des pourparlers officiels avec Aaron Wan-Bissaka sur un nouveau contrat pour couronner un revirement remarquable sous Erik ten Hag pour le défenseur.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

La poursuite par Arsenal du jeune talent barcelonais Ansu Fati a rencontré un obstacle car le club de LaLiga aurait rejeté une « offre très tentante » des Gunners.

Napoli est devenu le dernier concurrent dans la course pour signer cet été l’étoile montante du Celta Vigo, Gabri Veiga.

L’icône de Chelsea, Marcel Desailly, a déclaré qu’il avait failli rejoindre Liverpool avant que sa femme ne le convainque de ne pas le faire.

L’INDÉPENDANT

Manchester City est de plus en plus convaincu que Kyle Walker et Bernardo Silva resteront au stade Etihad, malgré l’intérêt des superpuissances européennes.

Image:

Bernardo Silva de Manchester City (à droite) célèbre avec son coéquipier Kyle Walker après avoir marqué le premier but de leur équipe lors du match de Premier League au King Power Stadium de Leicester





LE SOLEIL

Mason Greenwood était surveillé par son père et son bébé alors qu’il s’entraînait avant la décision imminente de Manchester United sur son avenir.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Manchester United a transformé une suite d’hospitalité haut de gamme à Old Trafford en une nouvelle base d’avant-match pour l’équipe première d’Erik ten Hag après que le manager a remporté une bataille que ses prédécesseurs Jose Mourinho et Louis van Gaal ont tous deux perdue.

Kyle Walker est susceptible de rester à Manchester City après avoir envisagé son avenir cet été au milieu de l’intérêt du Bayern Munich.

Watford travaille sur une décision ambitieuse pour arracher l’international nigérian des moins de 20 ans Daniel Daga sous le nez des plus grands clubs européens.

Arsenal et Brentford ont conclu un accord pour le transfert de David Raya, le club du nord de Londres devant payer environ 30 millions de livres sterling pour le gardien de but.

Image:

David Raya est sur le point de traverser Londres pour Arsenal





DAILY MIRROR

La Juventus et Chelsea sont bloquées dans des négociations sur un accord d’échange entre Dusan Vlahovic et Romelu Lukaku – mais les géants italiens exigent 34,5 millions de livres supplémentaires.

L’ancien défenseur d’Arsenal Bacary Sagna estime que Kai Havertz peut s’avérer être le prochain Robin van Persie.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Le directeur d’Elfsborg, Stefan Andreasson, a admis que le Celtic était intéressé par Gustaf Lagerbielke.

