Tottenham a battu Leeds à dix avec un retour passionnant en seconde période

Rodrigo Bentancur a marqué deux fois en deux minutes pour donner à Tottenham Hotspur une superbe victoire 4-3 sur Leeds United samedi.

Les hommes de Jesse Marsch menaient 3-2 sur les hôtes à dix minutes de la fin avant que le doublé de Bentancur n’assure trois points à l’équipe locale.

Leeds a été l’architecte de sa propre chute, avec une défense calamiteuse car il n’a pas pu conserver son avance à dix minutes de la fin.

C’est Leeds qui a commencé le mieux des deux côtés, avec Crysencio Summerville ouvrant la feuille de match à la huitième minute après avoir été mis en place par Brenden Aaronson, qui a dépassé Pierre-Emile Hojberg pour mettre en place son coéquipier néerlandais.

Summerville, légitimement obligé, a repoussé Eric Dier avec une finition du pied habile, son quatrième but en autant de matchs pour l’équipe itinérante.

Leeds aurait dû mener 2-0 si Summerville avait gardé son sang-froid pour dépasser Lloris peu de temps après, mais le gardien français a tenu bon et s’est fait gros pour contrecarrer l’effort.

Harry Kane a égalisé en 25e minute, un but que Leeds se sentirait durement atteint après que Clement Lenglet ait fait irruption dans Illan Meslier mais VAR l’a laissé faire pour envoyer les supporters locaux dans le délire.

Dejan Kulusevski aurait dû donner l’avantage aux Spurs quelques minutes plus tard, mais Meslier a refusé le Suédois avec un gros arrêt.

C’est cependant Leeds qui a pris les devants avec Rodrigo Moreno déchaînant une volée imparable devant Lloris deux minutes avant la pause.

Une grande discussion d’équipe était exactement ce dont Antonio Conte avait besoin, et ses hommes sont sortis plus forts des deux côtés avec l’arrière gauche Ben Davies égalisant le score avec un bel effort du bord de la surface de réparation, qui a ricoché sur le défenseur Rasmus Kristensen dans le dos. du filet.

Leeds a cependant semblé le meilleur des deux côtés, enchaînant les passes avec facilité et gardant la possession à volonté et méritait bien la tête lorsque Rodrigo, a marqué à nouveau à la 76e minute avec une belle finition du pied gauche pour donner à Leeds la tête pour la troisième fois dans ce qui était s’avère être une rencontre passionnante.

La seule question était de savoir si les voyageurs pouvaient tenir le coup pour une victoire célèbre.

Et encore une fois, Leeds a été défait avec une mauvaise défense. Bentancur est rentré chez lui sans marque à l’intérieur de la surface de réparation avec neuf minutes à jouer.

Deux minutes plus tard, Dejan Kulusevski a coupé la défense de Leeds avec une course fulgurante, et après avoir dribble un Robin Koch fatigué pour préparer Bentancur qui est rentré facilement à la maison, donnant aux Spurs une avance de 4-3.

Malheurs défensifs pour Leeds

Leeds était du côté des vainqueurs sur la même ligne de score il y a une semaine contre Bournemouth, mais il est apparu qu’ils avaient répété leurs erreurs une fois de plus en défense. Ainsi, un après-midi prometteur bientôt réglé terne avec Tyler Adams recevant son deuxième jaune et les ordres de marche de l’arbitre après avoir retenu Yves Bissouma pour arrêter une contre-attaque des Spurs.

Alors que nous nous préparons pour la Coupe du monde, Tottenham se hisse à la troisième place avec la victoire avec 29 points après 14 matchs. Cependant, le manager Antonio Conte espère que son équipe commencera les matchs du bon pied pour éviter de revenir après des déficits.

Pour Leeds cependant, après deux victoires au trot, c’est le dos à la planche à dessin car Jesse Marsch sera frustré et réfléchira à la façon de réparer son dos fragile à quatre.

Crédit photo : IMAGO / Sportimage