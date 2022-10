Tottenham a battu Everton lors du 400e match de Harry Kane pour les Spurs

LONDRES – Tottenham Hotspur a battu Everton alors que Harry Kane et Pierre-Emile Hojbjerg ont marqué pour assurer une victoire 2-0 samedi pour égaliser les points avec Manchester City, deuxième en Premier League.

Les Spurs ont eu du mal à prendre la tête, ne gagnant leur percée que sur une erreur de Jordan Pickford alors qu’il faisait tomber Kane pour le coup de pied à la 60e minute après qu’Everton de Frank Lampard ait raté de bonnes opportunités en première mi-temps.

L’équipe de Conte a assuré la victoire à quatre minutes de la fin alors que Hojbjerg a frappé un coup tardif. Le partenaire du milieu de terrain Bentancur a trouvé Hojbjerg dans la surface et le milieu de terrain danois a envoyé un tir dévié devant Pickford pour conclure les trois points pour les Spurs.

Réaction rapide

1. Tottenham gagne à nouveau mais le manque de rotation de Conte peut-il vraiment durer ?

Tout observateur occasionnel serait pardonné de penser que Tottenham n’avait qu’environ 16 joueurs. Malgré le retour du football de la Ligue des champions cette saison, Conte change peu de positions, en grande partie à l’arrière central gauche, à l’arrière gauche et sur le côté droit de son attaque dans le système 3-4-3 préféré. Ce sont les trois positions dans lesquelles il a changé de personnel contre Everton samedi et après une ouverture prometteuse de 10 minutes, les Spurs ont été à plat pendant de longues périodes.

Ils ont produit de meilleurs sorts en seconde période pour remporter une victoire 2-0, mais il est difficile de ne pas penser que la fatigue pourrait être un facteur – surtout compte tenu du régime d’entraînement notoirement exténuant de Conte. Néanmoins, Tottenham a trouvé le moyen de gagner une fois de plus, sa septième victoire en 10 matches de championnat, pour se rapprocher d’un point d’Arsenal après avoir joué un match supplémentaire.

C’était un autre cas où les Spurs se traînaient au-dessus de la ligne plutôt que d’impressionner par l’autorité de leurs performances, mais la méthodologie de Conte est justifiée par les statistiques : c’est leur total de points le plus élevé après 10 matchs depuis 1963-64, après avoir remporté 11 des 12 derniers championnats à domicile. jeux datant de la saison dernière. Le stade Tottenham Hotspur s’avère un endroit difficile pour toute équipe à venir en ce moment.

Harry Kane a marqué un but pour Tottenham contre Everton après que son coéquipier anglais Jordan Pickford ait concédé un penalty. Julian Finney/Getty Images

2. Kane marque un autre penalty au 400e match mais Richarlison déçoit

Le capitaine anglais s’entraîne beaucoup sur les pénalités avant la Coupe du monde. Samedi a vu Kane prendre son cinquième coup de pied du mois, se convertissant pour la quatrième fois après 59 minutes ici pour sortir de l’impasse dans un match égal avant ce moment. Cela a marqué sa 400e apparition pour Tottenham de la manière la plus positive, plus que Richarlison contre son ancien club.

Le Brésilien a marqué 43 buts en 135 matchs de Premier League pour Everton avant de rejoindre les Spurs cet été dans le cadre d’un contrat de 60 millions de livres sterling. Il était en quelque sorte une inclusion surprise ici compte tenu de la blessure au genou qu’il a subie contre Marseille en milieu de semaine, mais là encore, Dejan Kulusevski a été complètement exclu et, comme déjà discuté, Conte n’envisage actuellement pas beaucoup d’options en dehors de ce qu’il considère comme un groupe central. au sein de l’équipe première. Richarlison était une figure périphérique – tentant seulement quatre passes et trois tirs en 52 minutes avant de boitiller avec ce qui semblait être un problème au mollet.

Everton avait en fait les meilleures chances en première mi-temps et la blessure de Richarlison a incité Conte à présenter Yyes Bissouma et à passer à une forme 3-5-2 qui a aidé les Spurs à s’imposer par la suite. Le fait que Rodrigo Bentancur et Hojbjerg aient quitté le milieu de terrain central pour se combiner pour le deuxième but de Tottenham a été un avantage de ce changement.

Richarlison a eu une nuit courte et inoubliable contre son ancien club après être sorti avec une blessure. Justin Setterfield/Getty Images

3. Pickford vacille alors que la progression d’Everton ralentit

Il y a une semaine, Everton avait le meilleur bilan défensif de la division. Les défaites successives contre Manchester United et maintenant Tottenham ont ébranlé la promesse créée par cette course avec Jordan Pickford donnant effectivement un avantage aux Spurs avec un moment de mauvais gardien de but.

Pickford n’a pas réussi à retenir le tir apprivoisé de Matt Doherty, puis est entré en collision avec Kane alors qu’il réagissait au rebond, concédant un penalty qui a irrévocablement tourné le match en faveur de l’équipe locale.

Pickford restera probablement le n ° 1 anglais pour la Coupe du monde, mais Aaron Ramsdale d’Arsenal et Nick Pope de Newcastle font des cas urgents pour le remplacer. Des erreurs très médiatisées comme celle-ci n’aideront ni le club ni le pays.

Notes des joueurs

Tottenham : Lloris 7, Romero 7, Dier 7, Davies 7, Doherty 7, Bentancur 7, Hojbjerg 8, Perisic 7, Richarlison 6, Kane 7, Son 7.

Sous-titres : Bissouma 6, Moura 6, Spence 6, Moura 6.

Éverton : Pickford 5, Coleman 6, Coady 6, Tarkowski 7, Mykolenko 6, Iwobi 6, Gueye 6, Onana 6, McNeil 6, Maupay 5, Gray 6.

Sous-titres : Calvert-Lewin 6, Garner 6, Rondon 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Pierre-Emile Hojbjerg, Tottenham.

A donné aux Spurs un sentiment de contrôle au milieu de terrain et a couronné son affichage avec un deuxième but bien marqué, dirigeant un tir devant Pickford dans le coin supérieur.

Le pire : Jordan Pickford, Everton.

Une erreur a aggravé l’autre alors qu’il offrait à Tottenham son premier but crucial.

Faits saillants et moments marquants

Un but pour marquer sa 400e apparition chez les Spurs ✊ Bien sûr. pic.twitter.com/a81ZMfUgjo — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 octobre 2022

Un exploit remarquable pour le capitaine.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Harry Kane des Spurs sur son penalty contre Jordan Pickford, à BT Sport : “Chaque fois que vous manquez un penalty, le suivant est le plus important. J’ai tellement pratiqué contre Jordan et j’ai l’impression de revenir contre beaucoup de gardiens anglais cette saison. C’était bien d’avoir celui-là, il était vraiment important.”

Amadou Onana d’Everton sur la défaite face à BT Sport : “Cette pénalité nous a brisé mentalement mais nous n’avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort. Nous devons rebondir à Newcastle.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Harry Kane a atteint le plateau des 30 buts sur penalty, devenant le quatrième joueur de Premier League à y parvenir (Alan Shearer, Frank Lampard, Steven Gerrard).

Suivant

Tottenham : Les Spurs se rendront ensuite à Old Trafford le 19 octobre, puis à Newcastle le 23 octobre. Avec Manchester United à la 5e place et Newcastle à la 6e, l’équipe de Conte sera mise à l’épreuve pour conserver sa 3e place. Les Spurs accueilleront ensuite le Sporting en Ligue des champions, lorsqu’une victoire confirmera pratiquement leur qualification pour la phase à élimination directe.

Éverton : L’équipe de Frank Lampard visitera ensuite un Newcastle en forme le 19 octobre, suivi d’un match à domicile contre Crystal Palace le 22 octobre, puis d’une visite à Fulham le 29 octobre. Everton est sous pression cette saison pour se produire après les relégations de la saison dernière peur, et des joueurs tels que Iwobi et Calvert-Lewin devraient intensifier.