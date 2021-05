Tottenham 4 – 0 Sheff Utd

Gareth Bale a réussi un brillant tour du chapeau alors que Tottenham a secoué sa misère finale de la Coupe Carabao et a maintenu ses espoirs en Ligue des champions avec une victoire 4-0 sur Sheffield United, relégué.

Le premier match de Bale à la 36e minute, un beau coup instinctif à bout portant, n’était que maigre récompense pour la domination des Spurs en première période, mais bien que Heung-Min Son ait vu un effort après la pause (52) exclu pour hors-jeu, le Gallois a frappé deux fois plus. légitimement et catégoriquement peu de temps après.

Bale a marqué son 50e but en Premier League peu de temps après l’heure après avoir été mis en place par Son sur une échappée des Spurs et a frappé un troisième féroce sans casser la foulée (69) avant de partir sous des applaudissements chaleureux, bien que seulement du banc à domicile.

Les Blades, pour qui John Fleck a échappé à la punition après un examen VAR après avoir attrapé Giovani Lo Celso sur la tête, avaient pris de l’ampleur à deux reprises avant de concéder, mais le troisième but de Bale a mis fin à leur résistance éphémère et Son a terminé la déroute avec une brillante finition bouclée à 13 minutes du temps. .

Tottenham passe à la cinquième place – du moins pour le moment, après avoir joué un match de plus que West Ham, Liverpool et Everton derrière eux – mais reste à cinq points de Chelsea avec seulement quatre matchs à jouer.

Image:

Bale a mis les Spurs devant



Notes des joueurs Tottenham: Lloris (6), Aurier (8), Alderweireld (7), Dier (7), Reguilon (7), Hojbjerg (7), Lo Celso (6), Alli (7), Bale (9), Kane (6) , Fils (8 ans). Sous-marins: Clins d’œil (6), Lamela (6), Bergwijn (7). Sheff Utd: Ramsdale (5), Bogle (4), Baldock (5), Egan (4), Basham (5), Stevens (4), Fleck (5), Norwood (4), Osborn (5), McGoldrick (5), Brewster (3). Sous-marins: Berge (5), Burke (6), Mousset (N / A). Homme du match: Gareth Bale

Comment le brillant Bale a gardé les Spurs dans les quatre premiers

À la recherche d’une victoire stimulante pour l’humeur après des troubles à propos de leur rôle dans la Super League européenne, de nouvelles spéculations sur l’avenir de Harry Kane et d’une mutilation de la Carabao Cup qui a livré un dérisoire 0,06 dans les buts attendus, les Spurs ont dominé dès le départ, bien que contre une opposition de loin inférieure. .

Un moment d’hésitation précoce entre Aaron Ramsdale et George Baldock a presque coûté les Blades avec Sergio Reguilon qui se cachait, mais les Spurs construisaient patiemment alors que Dele Alli – ne faisant que son troisième début de saison en Premier League – dérivait entre les zones centrales et le flanc gauche.

Actualités de l’équipe Tottenham fait deux changements par rapport à l’équipe battue en finale de la Coupe Carabao, avec Dele Alli et Gareth Bale remplaçant Harry Winks et Lucas Moura.

fait deux changements par rapport à l’équipe battue en finale de la Coupe Carabao, avec Dele Alli et Gareth Bale remplaçant Harry Winks et Lucas Moura. Sheff Utd ont pu rappeler Chris Basham à leur ligne arrière, tandis que Sander Berge a été inclus parmi les remplaçants après une longue mise à pied pour blessure.

Le ballon rond de Kane a pétillé dans Bale aurait dû apporter une récompense, le Gallois tirant bien au-dessus, et après que Son ait attiré une forte main droite de Ramsdale, Chris Basham a dû quitter sa ligne pour refuser Kane.

Kane s’était encore envolé et avait lancé une chance de coup franc dans les tibias de Sheffield United, mais malgré la tempête, les visiteurs ont été incapables de faire de rares incursions en avant. Le retrait de David McGoldrick depuis une zone dangereuse était directement sur Hugo Lloris et Rhian Brewster – toujours à marquer pour les Blades – était haut et large.

Ils ont été punis peu de temps après lorsque Bale s’est étiré pour relever avec élégance une balle ébréchée sur son chemin par Aurier, la percée tardive mais inévitable.

Fleck a été récupéré après l’intervalle après avoir quitté Lo Celso avec une coupure qui l’a laissé avec de la glace attachée à la tête, le moment jugé accidentel, mais l’élan que les lames semblaient avoir lutté grâce aux substitutions d’Oli Burke et de Sander Berge a été de courte durée. .

















0:38



John Fleck de Sheffield Utd a eu la chance d’éviter un expulsion après son affrontement avec Giovani Lo Celso de Tottenham.



Bien que Son ait été déclaré hors-jeu de justesse par la longue balle avant de Toby Alderweireld (52), il a rapidement lancé un défi de Ben Osborn depuis un coin de Blades repoussé avant de mettre en place Bale, qui n’a donné aucune chance à Ramsdale avec une finition puissante.

Aurier est redevenu fournisseur huit minutes plus tard, coupant à l’intérieur après avoir récupéré la passe de règle à calcul d’Alli, et offrant à Bale une première finition basse.

Cela a étouffé toute menace persistante de Sheffield United et Son a obtenu le but que sa performance occupée méritait lorsque Steven Bergwijn – à la place de Bale – a volé Oliver Norwood et l’a poussé vers le coin supérieur le plus éloigné.

Kane, vif mais gaspilleur, a été démenti par Ramsdale à la mort mais le mal était fait depuis longtemps, les Spurs gagnant un coup de pouce en temps opportun alors qu’ils visent à maintenir la pression et les Blades bien battus alors que le dernier coup de sifflet d’une saison tortueuse se rapproche heureusement.

Homme du match – Gareth Bale

Image:

Bale célèbre après avoir marqué son deuxième



Huit buts lors de ses huit derniers matchs: comment les fans de Tottenham vont penser à ce qui aurait pu être.

Sous-utilisé par Jose Mourinho, Ryan Mason avait une idée que cela pourrait être la nuit du Gallois après ce qu’il a révélé être une semaine brillante à l’entraînement et comment cela s’est avéré. Six tirs, cinq cadrés, trois buts mais Bale s’est hérissé d’intention toute la nuit, savourant la liberté d’errer avec Kane, Son et Alli.

« Gareth Bale a été le joyau de la couronne d’attaque de Tottenham », a déclaré Sky Sports ‘ co-commentateur Andy Hinchcliffe. « Il a donné une masterclass de mouvement et de finition. »

Ce que les gérants ont dit

Tottenham Ryan Mason: « Je pensais que Gareth était exceptionnel, ses buts étaient de classe mondiale. Personne n’aurait dû douter de ses capacités dans le dernier tiers; il a prouvé pendant plusieurs années qu’il était l’un des meilleurs au monde dans ces moments-là. Il a montré un réel engagement. pour l’équipe et les moments qu’il a produits ont été exceptionnels.

« Je pense que c’est une conversation à la fin de la saison entre Gareth, le club et son club parent. Je suis vraiment heureux que Gareth soit heureux.

« Je pensais que c’était une performance exceptionnelle. Nous avons eu une semaine pour nous entraîner dur et inculquer quelques principes. Le plus important était l’attitude, le désir de compétitionner et nous l’avons associé à des moments. »

















15h30



L’entraîneur-chef par intérim de Tottenham, Ryan Mason, a été choqué que John Fleck de Sheffield United n’ait pas vu de rouge après s’être connecté avec la tête de Giovani Lo Celso lors de la victoire 4-0 des Spurs.



Sur Fleck attrapant Lo Celso: « Absolument, c’est un carton rouge, sans aucun doute. Le regarder une fois devrait suffire. Je suis choqué que l’arbitre n’ait pas été invité à y jeter un coup d’œil. »

Sheffield United’s Paul Heckingbottom: « Nous devons être à notre meilleur chaque semaine pour obtenir un résultat et nous ne l’étions pas. La première mi-temps m’a le plus contrarié. Ce n’était pas assez bon. Il y a de la colère dans cette première mi-temps. Je n’aime pas regarder Le premier but est tellement passif. Le second est un contre de notre coin. Le troisième est un cadeau dans une mauvaise zone. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner à ces joueurs ce genre d’opportunités.

















3:07



Paul Heckingbottom de Sheffield United a été frustré par leur performance en première mi-temps contre Tottenham, affirmant qu’il voulait plus de courage et d’énergie de son côté.



« Quand nous sommes sortis en seconde période, c’était une bien meilleure attitude. C’est une question d’attitude et de mentalité. D’ici la fin de la saison, ce doit être une équipe prête à se battre. Cela a fait des ravages depuis. le premier lockdown et nous avons eu un changement de personnel. Nous avons besoin du retour des fans. Mais la façon dont nous abordons les quatre derniers matchs est importante.

Sur Fleck: « Il n’y a pas de place pour cela sur un terrain de football, mais le VAR l’a examiné et cela a été jugé accidentel et non intentionnel. »

Statistiques Opta: Bale, Son joy; Heckingbottom malheur

Les Spurs ont remporté cinq de leurs six derniers matchs à domicile en Premier League (L1), un de plus qu’ils n’en ont réussi lors de leurs 11 premiers matchs au Tottenham Hotspur Stadium cette saison (W4 D3 L4). En effet, seul Man City (8) a remporté plus de matchs à domicile dans l’élite en 2021 que les Spurs (6).

Sheffield United a perdu 27 de ses 34 matchs de Premier League cette saison (W5 D2), maintenant le même nombre que Norwich City, 20e place, a souffert la saison dernière, alors que c’est maintenant le plus que les Blades aient jamais perdu en une seule campagne de la Ligue de football dans leur l’histoire.

Sheffield United n’a récolté que quatre points sur un possible 51 disponibles à l’extérieur cette saison, perdant 15 de leurs 17 matches de ce type (W1 D1). La saison dernière, les Blades ont gagné plus de points lors de leurs trois premiers matchs à l’extérieur (5), perdant seulement six fois lors de leurs voyages en championnat (W4 D9 L6).

Ryan Mason est le troisième entraîneur consécutif de Tottenham à remporter ses deux premiers matchs de Premier League après José Mourinho et Mauricio Pochettino, Tim Sherwood, le dernier boss n’ayant pas réussi à le faire pour le club.

Les neuf buts de Gareth Bale en Premier League cette saison ont été marqués au Tottenham Hotspur Stadium, le plus grand nombre de buts par un joueur, dont 100% sur un seul lieu de la compétition en 2020-2021.

Son Heung-Min de Tottenham (16 buts, 10 passes) a rejoint Harry Kane et Bruno Fernandes en tant que l’un des trois joueurs de Premier League pour marquer et aider plus de 10 buts en Premier League cette saison, avec Kane et Son la première paire de coéquipiers à faites-le dans la même saison depuis Raheem Sterling et Leroy Sané pour Manchester City en 2018/19.

Gareth Bale a inscrit le septième triplé de sa carrière en club, dont trois à Tottenham Hotspur (quatre pour le Real Madrid). Les autres triplés des Gallois pour les Spurs ont eu lieu contre Aston Villa en décembre 2012 en Premier League, et en octobre 2010 contre l’Inter Milan en UEFA Champions League.

Paul Heckingbottom a vu son équipe de Sheffield United concéder 15 buts lors de ses six matches de Premier League en charge – dans l’histoire de la compétition, seuls trois autres managers – Terry Connor, Billy Davies et Nigel Adkins (tous les 5) – ont vu leurs équipes marquer plus de 15 buts. en moins de matchs que le Yorkshireman.

Et après?

Samedi 8 mai 14h45



Coup d’envoi à 15h00





Tottenham se rendra à Leeds le samedi 8 mai pour un coup d’envoi à 12h30, tandis que Sheffield United accueillera Crystal Palace le même jour (coup d’envoi à 15h). Ce match est en direct Sky Sports Premier League.