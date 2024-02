Tottenham 3 Brentford 2 : impact Werner, extrêmes Udogie et profondeur restaurée – The Briefing

Tottenham Hotspur s’est hissé à la quatrième place de la Premier League après une victoire divertissante mais tendue contre Brentford.

Le premier but de Neal Maupay avait permis aux visiteurs de prendre l’avantage dans l’intervalle, mais Tottenham a marqué deux fois en contre-attaque – grâce à Destiny Udogie et au remplaçant Brennan Johnson – en 72 secondes peu après la reprise pour transformer l’occasion. Richarlison en a ajouté un troisième sept minutes plus tard alors que Brentford menaçait de capituler.

La riposte d’Ivan Toney, suite à une autre erreur défensive de Tottenham, a déclenché une finale tendue, mais les hôtes ont résisté à la pression tardive et ont prévalu. Ils sont désormais au-dessus d’Aston Villa pour les buts marqués.

Charlie Eccleshare détaille les principaux points de discussion du jeu.

Werner prouvera-t-il une bonne affaire en janvier ?

La première mi-temps de ce match s’est terminée sur un terrible centre de Timo Werner, qui s’est envolé d’un seul coup et était symptomatique de sa performance et de celle de l’équipe jusque-là.

Mais il avait au moins travaillé dur pendant les 45 premières minutes, et l’Allemand était récompensé peu après la pause. Il a d’abord contribué à l’égalisation de Destiny Udogie avec une fléchette sur la gauche, avant de fournir une passe décisive à Brennan Johnson une minute plus tard avec une rafale similaire. Il a recommencé peu de temps après, courant vers la défense de Brentford avec une confiance évidente en lui.

Werner a souligné sa qualité après la pause (Rob Newell – CameraSport via Getty Images)

Parce qu’il peut paraître si beau un moment et si mauvais le moment suivant, Werner ne semblera pas toujours totalement convaincant. Mais il est clair qu’il a beaucoup d’avantages et deux passes décisives lors de ses trois premiers matchs témoignent de son efficacité dans le dernier tiers.

Avec Son Heung-min absent pour la Coupe d’Asie et absent pendant au moins un match supplémentaire par la suite, les autres membres de l’équipe des Spurs doivent intervenir en son absence. Werner l’a fait contre Brentford, et ses premières performances suggèrent qu’il devrait être un ajout très utile en janvier.

La soirée mitigée d’Udogie reflète les deux équipes de Tottenham

Brillant à l’avant, extrêmement cordial défensivement.

La description serait également appropriée pour Udogie et Tottenham mercredi soir. Udogie a marqué l’égalisation des Spurs mais a également donné le ballon pour les deux buts de Brentford. La deuxième erreur a été particulièrement grave, une passe aveugle directement à Ivan Toney, qui a terminé froidement devant Guglielmo Vicario.

Udogie a connu des hauts et des bas contre Brentford (Ryan Pierse/Getty Images)

Mais Udogie était loin d’être le seul contrevenant. La ligne haute inégale des hôtes a conduit au premier match de Neal Maupay, et est intervenu juste une minute après que Brentford ait marqué, mais le but a été annulé pour un hors-jeu étroit. Le but de Toney est également intervenu après qu’il ait raté de peu une occasion très présentable.

Parmi les équipes du top neuf de la Premier League, seuls Brighton & Hove Albion ont encaissé plus que Tottenham et leurs buts attendus contre (xGA) sont encore pires (38,04) que les 33 qu’ils ont concédés, et le septième pire en la Premier League cette saison. Cela suggère que, sans le génie de Vicario et une opposition capricieuse, ils auraient un bilan encore pire.

Ils doivent se resserrer s’ils veulent profiter de leurs chiffres impressionnants.

Postecoglou a parfois fait preuve de frustration (Alex Pantling/Getty Images)

Des acteurs clés reviennent pour ajouter de la profondeur aux options de Postecoglou

L’un des nombreux effets de la crise des blessures des Spurs a été à quel point elle a affaibli les options d’Ange Postecoglou en dehors du banc. S’exprimant avant le match de Manchester City en FA Cup la semaine dernière, l’entraîneur-chef a déclaré que le retour de joueurs comme James Maddison ferait une grande différence à cet égard.

“Nous sommes probablement l’une des rares équipes à ne pas avoir eu un impact massif avec nos remplaçants au cours de cette période”, a-t-il déclaré. « Au début de la saison, nous étions bons parce que nous avions un banc plus fort. Nous avons juste été très limités dans ces positions de milieu de terrain offensif, donc cela (le retour de Maddison) nous donne plus d’options.

Nous avons vu cela se jouer mercredi lorsque les Spurs ont fait venir Brennan Johnson et Pierre-Emile Hojbjerg à la mi-temps. Johnson a marqué dans les quatre minutes suivant son introduction, tandis que Hojbjerg a été impliqué dans le but de Richarlison qui a permis aux Spurs de mener 3-1.

Johnson donne l’avantage à l’équipe locale grâce au centre de Werner (Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

Jusqu’aux changements de mi-temps, les Spurs avaient encore une fois eu du mal contre un bloc bas. Mais, contrairement à d’autres moments cette saison, ils ont réussi à recruter un ailier de 47,5 millions de livres sterling (60,2 millions de dollars) et à vraiment faire bouger les choses.

Qu’a dit Postecoglou ?

S’exprimant après le match, l’entraîneur de Tottenham a déclaré : « Nous avons bien commencé le match, avec une bonne intensité et un bon rythme. Puis ils marquent et nous nous perdons. Nous avons tout simplement perdu notre concentration et étions frustrés de notre incapacité à rester disciplinés. Il y a eu trop d’arrêts et de départs, et cela a fait leur jeu. Nous avons passé plus de temps à parler à l’arbitre qu’à jouer. J’étais un peu frustré que nous ayons perdu notre concentration.

« En deuxième mi-temps, pendant 25 minutes, nous avons été exceptionnels et avons marqué trois superbes buts et aurions pu en marquer quelques autres. Ensuite, nous avons donné un but, ce qui leur a donné un peu d’élan dans le match. Après cela, il y a eu beaucoup d’arrêts ; des coups francs et des remises en jeu auxquels nous devons faire face. Pour une grande partie, nous l’avons bien fait.

Interrogé sur les disputes entre les deux équipes, le patron de Tottenham a déclaré : “Je n’en suis pas fan, je n’aime pas toute cette bravade, bousculer les gens. Si vous êtes si courageux, mes joueurs et leurs joueurs, entrez dans une cage UFC et je verrai à quel point ils sont courageux. Nous sommes là pour jouer au football.

Quel avenir pour Tottenham Hotspur ?

samedi 3 février: Everton (A), Premier League, 12h30 GMT, 7h30 HE

C’est un revirement rapide pour l’équipe de Postecoglou, avec 63 heures entre la fin du match de ce soir et le coup d’envoi à Goodison Park samedi. Le premier but de Richarlison a permis aux Spurs de s’imposer 2-1 lors de la rencontre de décembre entre les deux équipes.

(Photo du haut : Alex Pantling/Getty Images)