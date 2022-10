Tottenham 3 – 2 Francfort

Tottenham a tenu le coup nerveusement pour une victoire 3-2 à domicile contre l’Eintracht Francfort à 10 pour prendre la tête du groupe D de la Ligue des champions grâce au doublé de Heung-Min Son.

Les Spurs se dirigeaient vers la victoire sur les Allemands après les buts de Son et le penalty de Harry Kane les a vus se remettre superbement du premier match de Daichi Kamada pour donner à l’équipe d’Antonio Conte une avance de 3-1 à la mi-temps.

Les visiteurs ont ensuite été réduits à 10 hommes à peine 15 minutes après le début de la seconde période lorsque Tuta a été expulsé pour deux cartons jaunes en l’espace de trois minutes pour des fautes sur Son.

Nouvelles de l’équipe Tottenham a effectué trois changements pour le choc de la Ligue des champions avec l’Eintracht Francfort alors que Richarlison, Emerson Royal et Clement Lenglet ont remplacé Yves Bissouma, Matt Doherty et Ben Davies.

Lucas Moura est revenu sur le banc après une longue absence pour blessure avec un problème de tendon.

Mais un Francfort fougueux en a retiré un à la 87e minute alors que le remplaçant Faride Alidou se dirigeait d’un corner pour mettre en place une finition nerveuse.

Kane a ensuite raté un penalty à la 92e minute pour sécuriser la victoire et a failli être puni par Alidou, dont l’effort de dernière minute a été sauvé par Hugo Lloris.

Tottenham a tenu bon pour une victoire qui signifie qu’ils peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale s’ils battent le Sporting Lisbonne à domicile lors de leur prochain match de groupe le 26 octobre.

Comment les Spurs ont travaillé dur pour gagner…

Image:

Son célèbre son égalisation pour les Spurs après que Francfort ait pris les devants





Le premier match à domicile des Spurs en octobre a mal commencé alors que Francfort a pris une avance à la 14e minute après que Kamada ait puni l’erreur d’Eric Dier. La lourde touche du défenseur central anglais dans la surface a permis au capitaine de Francfort Sebastian Rode de mettre en place l’international japonais qui a fait rouler le ballon dans un filet vide.

Mais les Spurs ont répondu avec insistance en marquant trois buts en 16 minutes, à commencer par la finition cool de Son (20) après avoir été envoyé par Kane.

Le capitaine anglais a ensuite marqué son premier but en Ligue des champions de la saison sur place (28) pour donner l’avantage à Tottenham après que l’arbitre Carlos del Cerro Grande lui ait accordé un penalty à la suite d’un examen VAR pour un tacle de Kristijan Jakic.

Son a porté le score à 3-1 à la 36e minute avec une première volée tonitruante sur un centre de Pierre-Emile Hojbjerg.

Image:

Harry Kane a marqué son premier but en Ligue des champions depuis novembre 2019





Tottenham semblait être dans une dernière demi-heure confortable après le carton rouge de Tuta, mais l’équipe adverse a marqué à trois minutes de la fin pour organiser une finale tendue.

Le remplaçant des Spurs, Bryan Gil, a ensuite remporté un penalty dans le temps d’arrêt après avoir été renversé par Hrvoje Smolcic, mais le drame a continué alors que Kane a raté le penalty.

Heureusement pour l’attaquant des Spurs, l’équipe de Conte a tenu bon pour la victoire et a pris le contrôle du groupe D.

Conte : Nous devons en tirer des leçons | “Le match nul aurait été un désastre”

Image:

Antonio Conte pense qu’un match nul aurait été un “désastre” pour les Spurs





Éperons chef Antonio Conté parler à BT Sport:

“Nous aurions pu marquer beaucoup, beaucoup de buts. Au lieu de cela, jusqu’à la fin, nous avons souffert. Bien sûr, nous devons essayer d’apprendre cette situation et comprendre que le jeu n’est jamais terminé.

“Mais une victoire importante pour nous. Nous avons commencé de manière difficile mais une bonne réaction, nous avons marqué trois buts, nous avons eu de nombreuses occasions de nous améliorer – de bons arrêts de leur gardien – et au final nous sommes en tête de notre groupe.

“Et lors du prochain match contre le Sporting Lisbonne, nous devrons essayer d’obtenir trois points pour passer au tour suivant.

“Nous avons utilisé le premier jeu [against Frankfurt] pour s’améliorer et comprendre comment les blesser. On a fait un bon match, on s’est créé beaucoup d’occasions et il faut continuer dans cette voie.

“En même temps, nous devons comprendre, apprendre sur ce jeu que jusqu’à la fin, nous devons rester concentrés.

“C’était un désastre si nous faisions match nul comme celui-ci.”

Statistiques Opta: Kane a raté deux des quatre dernières pénalités

Depuis le début de la saison dernière, Mohamed Salah (39 ans) est le seul joueur de Premier League avec plus de buts toutes compétitions confondues que le duo de Tottenham Harry Kane (36 ans) et Heung-Min Son (29 ans).

Bien qu’il en ait également marqué un dans ce match, Harry Kane a raté deux de ses quatre derniers penaltys toutes compétitions confondues pour Tottenham, après avoir marqué 21 tirs au but successifs pour les Spurs avant cela.

Depuis le début de la saison dernière, Tottenham a vu ses adversaires recevoir 10 cartons rouges dans toutes les compétitions, plus que toute autre équipe de Premier League.

Et après?

Samedi 15 octobre 17h00



Coup d’envoi 17h30





Tottenham retour à l’action de Premier League samedi alors qu’ils accueillent Everton, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16h30 ; coup d’envoi 17h30.

Le côté de Conte puis le visage Manchester United à Old Trafford le 19 octobre lors d’un coup d’envoi à 20h15.

Quatre jours plus tard, les Spurs accueillent Newcastle au Tottenham Hotspur Stadium le 23 octobre, en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16h ; coup d’envoi 16h30.