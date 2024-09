Tottenham 3-0 Qarabag : « Coincé pendant deux heures et demie » – les visiteurs subissent un cauchemar européen

Au fil des nuits européennes, celle de Qarabag n’aurait pas pu être bien pire.

L’équipe d’Azerbaïdjan a subi un chaos de circulation, un penalty raté choquant et une multitude d’occasions ratées alors que Tottenham, composé de 10, a survécu à d’innombrables frayeurs pour ouvrir sa campagne en Ligue Europa avec la victoire.

Bien qu’ils soient restés à une courte distance de Stratford, Qarabag a été touché par des fermetures de voies ferrées et routières et est arrivé au stade Tottenham Hotspur à 19h45 – seulement 15 minutes avant le coup d’envoi prévu – forçant un départ retardé jusqu’à 20h35.

Le règlement de l’UEFA exige que les équipes arrivent au moins 75 minutes avant le coup d’envoi, les contrevenants pouvant être sanctionnés.

Le London Overground, qui est la principale voie d’accès au stade depuis d’autres quartiers de Londres, était également en panne, obligeant des milliers de supporters à marcher jusqu’à la gare de Liverpool Street, à deux heures de route.

Ils n’étaient pas les seuls à être surpris, les experts de la TNT Peter Crouch et Glenn Hoddle devant parcourir la dernière partie du voyage.

Gurban Gurbanov, qui dirige l’équipe azérie en visite, s’est plaint que « ces choses ne devraient pas arriver » après avoir eu du mal à rejoindre le stade depuis son hôtel de Stratford.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi son équipe est arrivée si tard, Gurbanov a répondu : « Imaginez être pris dans les embouteillages pendant plus de deux heures et demie. Je ne peux pas simplement trouver d’excuses pour cela ; cela n’aurait pas dû arriver et il n’y avait pas de police pour nous escorter.

« Cela a eu un grand impact sur nos footballeurs, mais cela n’enlève rien à notre adversaire. C’est une bonne équipe et nous ne fermons pas les yeux sur cela.

« Dès notre arrivée, on nous a dit de commencer dans 40 minutes et nous n’étions pas aussi prêts ou préparés que nous aurions dû l’être. Ces choses ne devraient pas arriver. »

La soirée aurait pu être très différente, cependant, après que le défenseur des Spurs Radu Dragusin ait reçu un carton rouge à peine huit minutes plus tard.

Pourtant, les Spurs se sont finalement ralliés pour remporter une victoire avec 10 hommes alors que Brennan Johnson, Pape Matar Sarr et Dominic Solanke ont assuré la victoire – mais les visiteurs se demanderont comment ils n’ont pas marqué lors d’une nuit chaotique sur le terrain.

Leurs 14 tirs – contre 10 pour Tottenham – comprenaient des tirs manqués et un penalty horriblement skié car ils n’ont pas pu profiter d’une défense bâclée de Tottenham.

Le patron des Spurs, Ange Postecoglou, a imputé le départ bâclé de son équipe au coup d’envoi retardé.

« Ce n’était tout simplement pas un bon début pour nous », a-t-il déclaré. « Nous avons été vraiment passifs avec nos passes. Que ce soit le retard du match ou autre, mais ce n’est pas une excuse.

« Donc, avoir un retard de 35 minutes, des retards dans les échauffements, des retards dans toutes sortes de choses, mais il faut juste y faire face et nous devons le gérer mieux que ce que nous avons fait ce soir.

« Nous nous sommes en quelque sorte tiré une balle dans le pied et malheureusement Radu [Dragusin] en a payé le prix ultime. Mais en tant qu’équipe, nous n’avons tout simplement pas commencé le match comme nous le souhaitions et comme nous le devions, ce qui a rendu le match difficile pour nous.

« La réponse a été excellente, absolument, mais nous avons été déçus de devoir nous retrouver dans cette position. »

Le patron des Spurs, Postecoglou, s’est retrouvé avec quelques inquiétudes tardives après la sortie de Son Heung-min en boitant à la 71e minute, et Archie Gray semblait souffrir tardivement.

Johnson a également été retiré à la mi-temps après avoir continué sur sa lancée, mais l’Australien a minimisé les inquiétudes concernant la forme physique de l’international gallois.

« Je ne lui ai pas parlé. Il a dit qu’il se sentait un peu fatigué, mais je ne lui ai pas encore parlé ni à l’équipe médicale », a déclaré Postecoglou à propos de Son.

« Ouais, Brennan va bien. C’était juste tactique. Je pensais que nous aurions besoin de Deki Kulusevski parce que, vu la façon dont le match se déroule, Deki est comme un milieu de terrain hybride et peut également éclater sur l’aile droite. C’était juste un changement tactique, mais Brennan va bien. »