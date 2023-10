Tottenham 2-1 Liverpool : le VAR pensait que le but de Luis Diaz avait été annulé | Actualités footballistiques

Le but de Luis Diaz pour Liverpool à Tottenham a été refusé à tort pour hors-jeu après que le VAR ait cru à tort que la décision sur le terrain avait été d’accorder le but.

Le PGMOL a admis immédiatement après la victoire 2-1 de Tottenham qu' »une erreur humaine significative s’était produite » lorsque la frappe de Diaz a été annulée, ajoutant : « Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à l’attribution du but grâce à l’intervention du VAR ».

On pensait initialement que le VAR Darren England n’avait pas réussi à vérifier si un défenseur de Tottenham avait joué Diaz en traçant les lignes à l’écran.





Image:

Le moment où Mohamed Salah a joué contre Luis Diaz, l’international colombien étant signalé à tort hors-jeu.



Mais, dans une tournure remarquable, il est maintenant apparu que le VAR pensait à tort que la décision sur le terrain était qu’un but avait été accordé, alors qu’en fait il ne l’avait pas été.

Cela a abouti à ce que l’Angleterre, bien qu’elle ait réalisé que Diaz était en jeu, a relayé un message de « contrôle terminé » et le but a été exclu.

Il s’est écoulé moins de 40 secondes entre le tir de Diaz frappant le fond des filets et la reprise du jeu, tandis qu’il s’est écoulé moins de 10 secondes entre les téléspectateurs qui ont vu un examen VAR en cours et la vérification terminée.

Le score au Tottenham Hotspur Stadium était de 0-0 à l’époque, Liverpool n’ayant plus que 10 joueurs après le carton rouge de Curtis Jones.

Pour ajouter l’insulte à la blessure de Liverpool, Heung-Min Son a marqué le premier match des Spurs deux minutes plus tard, tandis qu’un but contre son camp de Joel Matip dans le temps additionnel a permis aux hôtes de s’imposer 2-1.

Liste des excuses VAR de PGMOL Tottenham 2-1 Liverpool, 30 septembre 2023 Luis Diaz a un but exclu pour Liverpool après avoir été incorrectement déclaré hors-jeu, le VAR Darren England n’étant pas intervenu. Man Utd 1-0 Wolves, 14 août 2023 Andre Onana a défié imprudemment Sasa Kalajdzic dans la surface de Manchester United, mais le VAR Jonathan Moss n’a pas demandé à l’arbitre sur le terrain Simon Hooper de vérifier le moniteur du terrain pour un penalty. Tottenham 2-1 Brighton, 8 avril 2023 Pierre-Emile Hojbjerg a semblé commettre une faute sur Kaoru Mitoma dans la surface de Tottenham, mais l’arbitre Stuart Attwell a refusé d’accorder un penalty et le VAR Michael Salisbury a soutenu la décision. Everton 0-1 Man City, 26 février 2023 L’arbitre Paul Tierney et le VAR Chris Kavanagh ont raté un handball du milieu de terrain de Manchester City Rodri, n’ayant pas réussi à accorder un penalty à Everton. Arsenal 1-1 Brentford, 11 février 2023 L’égalisation hors-jeu d’Ivan Toney a été autorisée malgré un examen VAR supervisé par Lee Mason, qui n’a pas réussi à repérer Christian Norgaard en position de hors-jeu. Crystal Palace 1-1 Brighton, 11 février 2023 Le VAR John Brooks a tracé une ligne de hors-jeu au mauvais endroit, refusant à Pervis Estupinan de Brighton le premier but à Selhurst Park car un but légitime a été exclu. Brighton 2-1 Liverpool, 29 janvier 2023 Fabinho de Liverpool s’est échappé avec seulement un carton jaune après un défi contre Evan Ferguson. Aston Villa 3-1 Man Utd, 6 novembre 2022 Lucas Digne a marqué un coup franc, mais un examen d’après-match a conclu que le mur de United était trop en retrait, donnant à l’arrière latéral de Villa une marge supplémentaire pour le coup franc. Forêt 2-2 Brentford, 5 novembre 2022 Brentford a reçu un penalty malgré les rediffusions montrant que Dean Henderson a eu un contact minimal avec Yoane Wissa. Fulham 3-0 Aston Villa, 20 octobre 2022 Douglas Luiz a été expulsé pour Villa malgré une bagarre d’Aleksandar Mitrovic. Man Utd 3-1 Arsenal, 4 septembre 2022 Le but de Gabriel Martinelli pour Arsenal a été refusé par le VAR après que Martin Odegaard ait été considéré à tort comme ayant commis une faute sur Christian Eriksen lors de la préparation. Newcastle 0-0 Crystal Palace, 3 septembre 2022 Un but contre son camp de Tyrick Mitchel de Palace a été refusé après que Joe Willock ait été jugé à tort comme ayant gêné le gardien de but Vicente Guaita. Chelsea 2-1 West Ham, 3 septembre 2022 Jarrod Bowen a été jugé à tort pour avoir commis une faute sur le gardien de Chelsea Edouard Mendy, garantissant ainsi que l’égalisation tardive de West Ham était refusée. Crystal Palace 3-1 Aston Villa, 20 août 2022 Andy Madley a changé d’avis sur un penalty de Crystal Palace après avoir consulté le moniteur au bord du terrain, malgré la manipulation du ballon par Lucas Digne.

Dimanche matin, PGMOL a confirmé que l’Angleterre et Dan Cook, l’assistant VAR pour le match Tottenham vs Liverpool, avaient été retirés de leurs prochains matches.

L’Angleterre devait faire partie de l’équipe d’arbitrage au City Ground dimanche pour le match de Nottingham Forest contre Brentford – en direct sur Sky Sports – mais a été remplacée par Craig Pawson.

Cook devait être impliqué pour le match à domicile de Fulham contre Chelsea lundi – également en direct sur Sky Sports – mais Eddie Smart a pris sa place.

Pourquoi l’équipe VAR n’a-t-elle pas ensuite arrêté le jeu ?

Jurgen Klopp n’est pas apaisé lorsqu’il apprend la déclaration de PGMOL admettant qu’une « erreur humaine importante » a conduit au refus incorrect du but de Luis Diaz



On ne sait pas quand l’Angleterre et Cook ont ​​réalisé pour la première fois leur erreur. Suite au message de « contrôle terminé » de l’Angleterre à l’arbitre sur le terrain Simon Hooper, le match a repris moins d’une minute après que Diaz ait marqué son but sur un coup franc contre Tottenham.

Avec le match à nouveau « en direct », on pense que l’équipe VAR s’est sentie incapable d’intervenir.

Les règles de l’IFAB sur le jeu d’état du VAR ne peuvent pas être rétablies dans un cas comme celui-ci. La règle 10 dit : « Si le jeu s’est arrêté et a repris, l’arbitre ne peut pas procéder à une ‘révision’, sauf en cas d’erreur d’identité ou en cas d’infraction potentielle d’exclusion liée à un comportement violent, à des crachats, à des morsures ou à des propos extrêmement offensants, insultants. et/ou action(s) abusive(s) ».

« Je suis presque sûr que si vous regardez le visage de l’arbitre, ils pensaient reprendre le match et dire que c’était un but », a répondu Gary Neville, expert de Sky Sports, sur X.

« Il y a un moment où l’arbitre a l’air malade ! Sur le portique (on ne peut pas voir ça à la maison), l’écran VAR était verrouillé sur la décision de hors-jeu pendant que le jeu avançait. Ils le savaient à peu près tout de suite, mais pour une raison quelconque, ils ne l’ont pas fait. Je ne peux pas revenir en arrière ou je ne peux pas revenir en arrière, conformément aux règles ! »

Jamie Carragher, expert de Sky Sports, a ajouté : « C’est une horrible erreur, peu importe comment ils l’ont fait. Mais s’ils savaient juste après le coup franc des Spurs qu’ils avaient commis une énorme erreur, c’est absurde qu’ils ne puissent pas la réaliser. revenir juste parce qu’un coup franc a été tiré. »

« L’incident crée une crise de crédibilité »

Miguel Delaney de The Independent et Darren Lewis du Daily Mirror discutent de la « crise de crédibilité » du VAR



Miguel Delaney, rédacteur en chef du football chez The Independent, s’exprimant sur Sky Sports News :

« Cela crée une crise de crédibilité. Le principe même de ce système est d’augmenter la précision, mais cela semble tout simplement le contraire.

« Ce qui a aggravé la situation, c’est que les tentatives inévitables et compréhensibles de transparence ont en fait créé davantage de confusion. Il semble que la seule façon de commencer à sortir de cette crise est de publier l’audio.

« Cela se résume à un manque de communication. Ils ne savaient pas ce qu’ils cherchaient.

« Un autre problème potentiel est l’ambiguïté du langage – ‘contrôle terminé’. Pourquoi ne pas être clair et dire ‘c’est un objectif’ ou ‘pas de hors-jeu’ ?

« Dans 99% des cas, c’est bien, mais dans un cas comme celui-ci, cela montre à quel point il est possible de commettre des erreurs totalement inutiles. »