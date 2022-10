Tottenham 2 – 0Everton

Harry Kane a marqué sa 400e apparition pour Tottenham avec un but sur penalty lors d’une victoire 2-0 sur Everton, ce qui place les Spurs à un point seulement du leader de la Premier League, Arsenal.

Les visiteurs de Frank Lampard ont frustré Tottenham tout au long de la première mi-temps et ont laissé passer deux occasions en or, avec Demarai Gray et Amadou Onana en tête-à-tête.

Mais Jordan Pickford – quelques instants après un superbe arrêt de Kane au début de la seconde mi-temps – a commis une erreur coûteuse, renversant un tir de Matt Doherty puis faisant tomber l’attaquant des Spurs alors qu’il se précipitait pour récupérer.

Kane (59 ans) a marqué et manqué de la place de la Ligue des champions mercredi, mais il n’y avait pas de nerfs alors qu’il marquait son penalty devant la tribune sud. Avec neuf buts en 10 matchs, Kane connaît un superbe début de saison et il a maintenant marqué lors de cinq matchs de Premier League consécutifs pour la première fois.

Ce fut une soirée moins enrichissante pour son compatriote l’attaquant des Spurs Richarlison, qui avait vu ses retrouvailles avec l’ancien club d’Everton écourtées à ce moment-là en raison d’une blessure au mollet. Cependant, Antonio Conte a profité de la sortie de Richarlison pour passer au 3-5-2 et l’équipe locale a prolongé son record de 100% à domicile pour cette saison avec une certaine autorité à partir de là, Pierre-Emile Hojbjerg concluant la victoire avec un Finition déviée sur 86 minutes.

Les Spurs ont fait leur meilleur début de saison en Premier League après 10 matchs et, bien qu’ils restent troisièmes, ils sont désormais à égalité avec Manchester City, deuxième, avant leur voyage à Liverpool le Super Sunday, tandis que le match en cours d’Arsenal arrive à Leeds. Everton, qui a subi une défaite sur la route pour la première fois en quatre matches, reste 12e.

Notes des joueurs Tottenham : Lloris (7), Romero (6), Dier (7), Davies (7), Doherty (7), Hojbjerg (8), Bentancur (7), Perisic (7), Richarlison (6), Kane (8), Fils (6) Sous-titres : Bissouma (7), Sanchez (N/A), Skipp (N/A), Spence (N/A), Lucas Moura (N/A) Éverton : Pickford (6), Coleman (6), Coady (7), Tarkowski (7), Mykolenko (6), Gueye (6), Iwobi (6), Onana (6), McNeil (6), Maupay (5), Gris (6). Sous-titres : Calvert-Lewin (6), Garner (6), Rondon (N/A) Homme du match: Harry Kane (Tottenham)

Comment les Spurs ont remporté la victoire

Harry Kane célèbre après avoir marqué lors de la victoire de Tottenham contre Everton





Tottenham a battu Everton 5-0 lors de ce match en mars, mais l’équipe de Frank Lampard – affichant le meilleur bilan défensif de la division avant le coup d’envoi – se sont montrés plus déterminés cette saison.

Leur plan de match était clair dès le premier coup de sifflet, avec Dwight McNeil passant dans un rôle d’arrière gauche pour ajouter une couverture défensive supplémentaire dans un 5-3-2, et les visiteurs ont pu limiter Tottenham à à peine une poignée de demi-chances dans la période d’ouverture.

Il y avait une tête de Richarlison, un penalty sans enthousiasme de Heung-Min Son et un tir dévié de Kane mais aucune menace réelle sur le but de Pickford. Au lieu de cela, c’est Everton qui a eu les meilleures ouvertures avant la pause.

Nouvelles de l’équipe Antonio Conte a effectué trois changements par rapport à la victoire en Ligue des champions en milieu de semaine alors qu’Emerson Royal (suspendu), Clément Lenglet et Ryan Sessegnon ont abandonné. Ivan Perisic, Matt Doherty et Ben Davies sont entrés, tandis que Richarlison a commencé contre son ancien club.

Everton a fait un changement par rapport à la défaite contre Man Utd, avec Anthony Gordon suspendu remplacé par Dwight McNeil.

First Gray a explosé après avoir fait rouler Rodrigo Bentancur pour entrer au but à partir d’un long ballon. La frustration de Lampard sur la ligne de touche était évidente, mais il était doublement furieux juste avant la mi-temps lorsqu’une confusion entre Cristian Romero et Hojbjerg au milieu de terrain a permis à Onana de se précipiter et d’envoyer une finition tout aussi lamentable dans les tribunes.

Entre ces grandes occasions, Pickford était vigilant pour étouffer une course de Kane dans la surface et battre Son à une balle en profondeur avant que Richarlison ne voie un effort dévié à distance tourner à grande distance, mais les Spurs – de retour en action sur leur terrain moins de 72 heures après avoir battu L’Eintracht Francfort en Ligue Europa – était à plat et à court d’étincelles.

Richarlison a marqué 53 buts en quatre saisons à Everton, mais ce serait sa dernière contribution majeure à un match qu’il aurait adoré, car il a été frustré par une blessure à peine cinq minutes après le début de la seconde mi-temps. Yves Bissouma est venu à sa place – et peu de temps après un remaniement en formation, les Spurs étaient en tête.

Le gardien de but d'Everton, Jordan Pickford, plonge pour le ballon mais finit par faire tomber Harry Kane de Tottenham





Pickford a montré des réactions fulgurantes pour empêcher un effort de Kane, mais avec la prochaine attaque de l’équipe locale, il a raté un arrêt de routine de Doherty et a perdu la course avec Kane pour le ballon perdu. Il n’y avait pas moyen d’arrêter la finition forée de Kane et il a célébré tout aussi énergiquement devant l’énorme stand de supporters des Spurs derrière le but.

Les luttes d’Everton contre les Spurs continuent Tottenham n’a perdu qu’une seule de ses 20 dernières rencontres en Premier League contre Everton (W10 D9), remportant plus de matchs (29) et marquant plus de buts (97) contre les Toffees que contre toute autre équipe de la compétition.

Kane a essayé pendant une seconde alors qu’un Spurs dynamique poussait vers l’avant, mais c’est Hojbjerg qui s’est avéré être le match décisif improbable. Alors qu’Everton poussait, il y avait de l’espace à l’arrière lorsque Bentancur a envoyé le ballon à travers le bord de la surface et le milieu de terrain danois a décoché un tir d’Alex Iwobi pour sceller les trois points, avant de rendre hommage au regretté entraîneur du club Gian Piero. Ventrone avec sa fête.

Redknapp: le changement tactique de Conte a transformé le jeu

Jamie Redknapp de Sky Sports a salué la décision d’Antonio Conte d’envoyer Yves Bissouma pour Richarlison blessé au début de la seconde période et de passer du 3-4-3 au 3-5-2.

“Le manager mérite d’être félicité”, a déclaré Redknapp. “Conte a fait un bon remplacement à un moment où le jeu n’allait nulle part – il semblait s’essouffler. Il aurait pu faire venir Bryan Gil ou Lucas Moura quand il a perdu Richarlison mais il a décidé d’épaissir le milieu de terrain et de pousser l’aile- C’était difficile pour eux en première mi-temps car ils étaient en infériorité numérique au milieu de terrain. Si vous avez plus de corps là-dedans, vous pouvez contrôler le jeu. “

Lampard regrette les occasions manquées

Frank Lampard pensait que si Everton avait pu convertir l'une de ses deux grandes occasions en première mi-temps, il n'aurait pas perdu 2-0 contre Tottenham.



Le patron d’Everton, Frank Lampard, à Sky Sports : “Nous étions vraiment disciplinés, surtout en première mi-temps. La plus grande menace en première mi-temps était leurs coups de pied arrêtés mais nous avons bien défendu. Ensuite, nous avons eu deux belles occasions. Cela peut faire la différence contre des équipes de ce niveau. Si nous en prenions une parmi ceux-ci, nous ne perdons probablement pas le jeu. Nous sommes sortis légèrement en retrait en seconde période et leur avons permis de prendre de l’élan, mais le penalty a fait la différence dans le jeu. Jusque-là, tout ce que nous faisions était vraiment bon.

“Ils sont en Ligue des champions et nous essayons de partir de là où nous étions l’année dernière et de remonter dans le classement.”

S’exprimant lors de sa conférence de presse, il a ajouté: “Si nous terminons nos chances, nous pourrions être 1-0 ou 2-0. Nous les avons limités avec notre performance en première mi-temps.

“En termes de manière de marquer des buts, chaque but que vous encaissez est décevant. Jordan est un gardien de but incroyable pour nous, les circonstances sont ce qu’elles sont. Le deuxième sur lequel nous poussions pour revenir dans le match.

“Un autre jour, nous tentons notre chance et ça a l’air différent. Personne ne veut passer et rater une chance – parfois, la tête froide d’être là et de le voir régulièrement vous rend plus clinique dans ces moments-là – regardez Harry Kane. Peut-être que certains d’entre eux c’est une réalité de là où nous en sommes. Nous voulons devenir plus cliniques.

Conte ravi de l’intensité des Spurs

Antonio Conte a estimé que Tottenham méritait de gagner contre Everton et était particulièrement satisfait de l'attitude et du comportement de ses joueurs lors de leur victoire 2-0.



Le patron de Tottenham, Antonio Conte : “Je n’ai pas été surpris mais de voir l’intensité avec laquelle nous avons joué ce soir dans ce match, c’était pour moi vraiment positif car cela signifie que si vous travaillez de la bonne manière, la performance de votre joueur est toujours à la hauteur.

“Nous avons joué il y a seulement deux jours mais j’ai vu mes joueurs courir du début à la fin et je suis vraiment ravi surtout pour les joueurs car cette performance récompense l’effort qu’ils font chaque jour à l’entraînement.

“J’ai changé le système pour la caractéristique de cette équipe, nous pouvons jouer avec trois attaquants ou avec trois milieux de terrain et à ce moment-là j’ai préféré choisir Bissouma parce que Lucas Moura n’est qu’une semaine à travailler avec nous et en ce moment sa condition physique n’est pas au sommet et nous devions jouer 40 minutes et pour cette raison j’ai décidé de choisir Bissouma. L’autre option était Gil mais il est jeune, une bonne perspective qui s’améliore, mais à ce moment-là nous avions besoin d’un joueur plus préparé, aussi pour être fort physiquement – Everton est une équipe très forte physiquement, après la victoire, je pense que ma décision était la bonne.

“Je suis vraiment heureux pour nos fans. Quand vous jouez et que vous avez une atmosphère incroyable et qu’ils chantent nos noms et nous en rendent fiers, ils nous poussent beaucoup à donner de plus en plus pour ce club.”

Regarder l’Angleterre: le duel de Kane et Pickford dans le nord de Londres

Harry Kane vole en ce moment – et Gareth Southgate espère que son attaquant vedette est toujours sous cette forme à la mi-novembre lorsque l’Angleterre s’envolera pour le Qatar. Son neuvième but en 10 matchs de Premier League a mis Tottenham sur la voie de la victoire et il a été excellent tout au long.

Jordan Pickford empêche la volée de Harry Kane



Jordan Pickford l’a empêché d’ajouter à son décompte, avec un arrêt en particulier un véritable étourdissement, mais son erreur pour le premier but des Spurs était une erreur frustrante et le genre d’erreur qu’il ne peut pas se permettre de faire à la Coupe du monde. “C’était une bonne bataille”, a déclaré Kane à propos de leur duel. “Il a fait quelques bons arrêts, puis j’ai collé le penalty derrière lui!”

Ailleurs, il y a eu de solides performances de Eric Dier et Conor Coadyqui espère revendiquer une place de défenseur central.

Et après?

Tottenham sont de retour en action mercredi lorsqu’ils se rendront à Old Trafford pour affronter les quatre premiers rivaux Manchester Unitedavec un coup d’envoi à 20h15.

L’équipe d’Antonio Conte retournera ensuite au Tottenham Hotspur Stadium dimanche pour accueillir Newcastle – vivre de Sports du ciel – avec coup d’envoi à 16h30.

Everton sont également sur la route lors de leur prochain match, les Toffees se dirigeant vers St James ‘Park pour affronter Newcastle le mercredi – avec un coup d’envoi à 19h30.