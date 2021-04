Manchester United est revenu par derrière pour gagner 3-1 à Tottenham et briser les quatre meilleurs espoirs des hôtes avec seulement sept matchs de Premier League à jouer.

Edinson Cavani avait un but controversé refusé à la 33e minute après que VAR ait repéré un bras agité de Scott McTominay sur Heung-Min Son dans la préparation, une décision décrite comme « embarrassante et ridicule » par les experts de Sky Sports à la mi-temps, tandis que l’attaquant sud-coréen lui-même a mis les Spurs en tête avant la pause avec une arrivée au deuxième poteau du centre de Lucas Moura (40).

United a égalisé au début de la seconde période alors que Fred convertissait quelques mètres après que le tir de Cavani ait été paré par Hugo Lloris dans la trajectoire du Brésilien (57).

Les visiteurs sont allés de l’avant alors que la brillante balle du remplaçant Mason Greenwood a été convertie par la tête plongeante de Cavani (79), et Greenwood a complété une brillante performance en deuxième période pour les visiteurs, écrasant à la maison après le travail fantastique de Paul Pogba pour aider (90 + 6 ).

Cette victoire signifie que United a pris 28 points sur des positions perdantes, le plus en Premier League de loin, les laissant fermement logés à la deuxième place avec neuf points les séparant et la cinquième place.

Mais le résultat laisse Tottenham de Jose Mourinho six points derrière West Ham, quatrième place, le temps presse pour ramener le football de la Ligue des champions au club la saison prochaine.

Notes des joueurs Tottenham: Lloris (5), Aurier (5), Dier (5), Rodon (6), Reguilon (5), Lo Celso (5), Ndombele (6), Hojbjerg (5), Moura (6), Son (6) , Kane (5 ans). Sous-marins: Sissoko (5), Lamela (NA), Bale (NA) Homme Utd: Henderson (7), Wan-Bissaka (7), Lindelof (7), Maguire (7), Shaw (7), Pogba (8), Fred (7), McTominay (7), Fernandes (7), Rashford (7) ), Cavani (9). Sous-marins: Greenwood (8), Matic (NA) Homme du match: Edinson Cavani

Comment le spectacle de United en seconde période a coulé les Spurs

Après 36 heures de spéculation sur l’avenir de Harry Kane si les Spurs ne font pas partie du top quatre cette saison, ce match avait ajouté de l’intrigue, notamment pour Mourinho contre son ancien club.

Manchester United a commencé Pogba sur la gauche d’un trois avant, mais les visiteurs ont eu du mal à jouer au milieu de terrain pendant une première mi-temps lente, et bien que les Spurs aient créé très peu non plus, leur défense semblait plus à l’aise.

Mais le jeu a pris vie avec un moment de controverse VAR, United pensant qu’ils avaient pris les devants. Cavani a balayé la maison bas, du pied gauche à huit mètres de la belle balle de Pogba dans la surface, mais VAR a repéré un bras égaré de McTominay sur Son dans l’accumulation.

















1:49



Roy Keane, Micah Richards et Jamie Redknapp ont été choqués par la décision de l’arbitre de refuser le but d’Edinson Cavani pour une faute dans la préparation de Scott McTominay.



L’action de McTominay a été jugée accidentelle, l’Ecossais n’ayant donc pas reçu de deuxième carton jaune, mais suffisamment pour que les officiels excluent le but, à la grande colère de United après qu’un bras errant similaire de Giovani Lo Celso sur Marcus Rashford soit resté impuni.

Image:

Scott McTominay a été pénalisé pour ce bras égaré sur Heung-Min Son dans la préparation du but d’Edinson Cavani



« Si c’est une faute, nous devrions tous rentrer chez nous », a déclaré Roy Keane sur Sky Sports à propos du but refusé, tandis que Micah Richards a déclaré: « C’est embarrassant, ce n’est plus du football, cela gâche le match. »

PGMOL, l’organisme responsable des officiels de match, a déclaré que l’incident ne faisait pas partie du mouvement naturel de course de McTominay et était imprudent.

Pour ajouter à la frustration de United, Son est ensuite devenu le buteur quelques minutes plus tard avec le premier tir cadré des Spurs, retournant à la maison au poteau éloigné du ballon de Lucas Moura en face du but de la première passe de Harry Kane derrière, que Victor Lindelof était à quelques centimètres de l’interception.

C’était le 14e but de Son en Premier League de la saison, égalant son meilleur retour dans la compétition établie en 2016/17.

Image:

Heung-Min Son célèbre après avoir placé les Spurs 1-0



Comme nous avons pris l’habitude de le voir avec United cette saison, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer l’a allumée après la pause, et après que Lloris a refusé l’effort de curling de McTominay, ils ont dûment nivelé.

Bruno Fernandes, Rashford et Fred se sont bien combinés avec peu de marge de manœuvre autour de la surface, Fred faisant passer Cavani au but. Le tir du pied gauche de Cavani a été sauvé par Lloris, mais il a paré dans le chemin de Fred pour rentrer chez lui sous la barre transversale pour seulement son deuxième but en Premier League et son premier en 73 tirs au but.

Image:

Fred célèbre son égaliseur pour Man Utd



Après un début aussi prudent, le jeu s’était maintenant complètement ouvert. Dean Henderson a arrêté le tir bas de Son avec ses pieds, puis a de nouveau utilisé ses pieds pour refuser Kane sous un angle serré, de chaque côté de Lloris, sauf de l’effort de Fernandes à l’autre bout, alors que les deux parties cherchaient un vainqueur.

United a pris les devants à 11 minutes de la fin alors que l’habileté de Fernandes a trouvé Greenwood, qui a livré un mauvais ballon sur la tête de Cavani à huit mètres, et l’Uruguayen s’est penché bas pour convertir une tête fantastique au-delà de Lloris.

Actualités de l’équipe Tottenham a fait trois changements par rapport au match nul 2-2 contre Newcastle le week-end dernier; Japhet Tanganga, Davinson Sanchez et Carlos Vinicius ont abandonné, avec Serge Aurier, Eric Dier et Heung-min Son de retour dans le XI. Luke Shaw et Marcus Rashford étaient tous les deux prêts à commencer pour Man Utd, avec Ole Gunnar Solskjaer faisant un changement par rapport à la victoire 2-1 contre Brighton. Le buteur vainqueur du week-end dernier, Mason Greenwood, a chuté sur le banc, avec Scott McTominay entrant dans le XI. Dean Henderson était de retour au but pour le match de Premier League, remplaçant David de Gea de la victoire en milieu de semaine à Grenade.

Les Spurs ont presque égalisé avec six à jouer, Cavani détournant le ballon sur le poteau après le chaos dans un corner, mais United s’est assuré des points à la dernière minute du temps d’arrêt.

Pogba, signé par Mourinho à United en 2016, a été brillant dans l’accumulation, secouant Eric Dier et Pierre Emile Hojbjerg avant de nourrir Greenwood, et le jeune a violemment frappé du pied droit devant Lloris au premier poteau, malgré le Français obtenant un toucher.

C’était la performance parfaite de la deuxième mi-temps des rois de retour United, mais cela représente 18 points perdus après des positions gagnantes pour les Spurs, ce n’est pas un trait typiquement associé à une équipe de Mourinho, seuls Fulham (19) et Brighton (20) se portent moins bien.

Statistiques Opta

Le patron des Spurs, Jose Mourinho, est sans victoire lors de ses cinq derniers matches à domicile toutes compétitions confondues contre les équipes qu’il a précédemment dirigées (D2 L3), après avoir remporté 12 de ces matches consécutifs entre 2002 et 2018.

Mourinho a subi 10 défaites en championnat en une seule saison pour la première fois de toute sa carrière de manager.

Dans l’histoire de l’élite anglaise, l’actuelle course de 23 matchs invaincue de Manchester United en championnat (W15 D8) n’est améliorée que par une course de 27 matchs d’Arsenal entre avril 2003 et septembre 2004.

Manchester United a désormais remporté 96 matchs de Premier League au cours desquels il a concédé le premier but, huit de plus que toute autre équipe (Spurs, 88).

Et après?

