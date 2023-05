Tottenham 1 – 3 Brentford

Brentford est revenu par derrière pour remporter une superbe victoire 3-1 à Tottenham afin de renforcer leurs espoirs de sécuriser le football européen la saison prochaine.

Harry Kane a inscrit son 30e but de la saison avec un hurleur de 30 mètres pour donner aux Spurs une avance rapide dans une bonne performance en première mi-temps de l’équipe locale.

Mais deux buts de Bryan Mbeumo en l’espace de 12 minutes en seconde période ont fait taire la majorité de la foule, provoquant des cris de « Levy out » alors que les fans des Spurs dirigeaient leur colère contre le président de Tottenham et la hiérarchie du club.

Et Yoane Wissa a mis la cerise sur le gâteau en scellant la victoire à deux minutes de la fin d’une finition emphatique à faire délirer les supporters visiteurs.

Brentford, qui est assuré de son meilleur classement en Premier League, pourrait désormais s’assurer une place en Europe la saison prochaine en se rapprochant à moins d’un point des Spurs, septièmes, et à moins de deux points de Brighton, sixième.

« Tant de questions doivent être posées aux Spurs »

Le journaliste de Sky Sports News, James Green, du stade Tottenham Hotspur :

« Les huées bruyantes à la fin ont été rapidement étouffées par la musique du stade.

« Pour Tottenham, il y a tellement de questions qui doivent être posées. Une équipe qui a terminé la saison dernière sur une telle finition avec le football de la Ligue des champions, mais qui se retrouve maintenant à aborder le dernier match de la saison avec un combat pour la Conférence Europa Place de la ligue.

« Toutes les discussions porteront sur les difficultés de Tottenham après ce match, mais Brentford a connu une formidable seconde mi-temps. Ils sont sortis avec beaucoup plus de but, ont mieux pressé et défendu, ont saisi leurs chances et ont continué à rester résolus sous la pression.

« Il n’a peut-être pas été nominé pour le titre de manager de l’année, mais Thomas Frank a fait un travail incroyable cette campagne et mérite les applaudissements qui lui parviennent. »

Nouvelles de l’équipe Les Spurs ont effectué quatre changements avec Bissouma, Kulusevski, Romero et Danjuma tous de retour

Frank Onyeka a commencé devant Mikel Damsgaard dans le seul changement pour Brentford

Et après?

Le dernier jour de la saison de Premier League aura lieu le dimanche 28 mai et chaque match débutera à 16h30. Les temps forts des matchs gratuits seront publiés à travers Sky Sports’ plates-formes numériques peu de temps après à temps plein.

Le dernier match de la saison de Tottenham les emmène à Elland Road pour affronter Leeds, menacé de relégation. Brentford, quant à lui, accueille Manchester City dans l’ouest de Londres.

Plus à venir…