Tottenham 1-2 Une Villa

Tottenham a été hué par ses fans de retour alors qu’Aston Villa a riposté d’un but pour gagner 2-1 et ébranler les espoirs européens des Spurs.

Les Spurs ont brièvement donné à leurs 10000 fans de quoi se réjouir après huit minutes alors que Steven Bergwijn tirait puissamment à l’intérieur de la surface, mais le but choquant de Sergio Reguilon contre un dégagement tranché a amené Villa au niveau (20).

Les Spurs ont été malheureux pendant une grande partie de la première mi-temps alors qu’Ollie Watkins a capitalisé sur une autre erreur de Reguilon pour son 14e but en championnat de la saison (39) alors que les hôtes étaient hués à la mi-temps après plusieurs occasions manquées à Villa.

Sergio Reguilon réagit après avoir marqué son propre but



Emi Martinez a maintenu Villa en tête avec plusieurs arrêts alors que les Spurs augmentaient la mise en seconde période, et bien que Villa ait été mise sous pression par les hôtes, ils avaient de belles chances et étaient d’un bon rapport qualité-prix pour les trois points, frappant le poteau. par le remplaçant Carney Chukwuemeka dans le temps d’arrêt.

La défaite a résumé l’ambiance autour des Spurs sans entraîneur, Harry Kane cherchant à quitter le club et l’espoir de tout football européen la saison prochaine est maintenant menacé. Ils siègent septième, ce qui leur permettrait de gagner une place dans la nouvelle Ligue de conférence Europa la saison prochaine. Ils doivent battre Leicester le dernier jour et espérer que West Ham perdra à domicile contre Southampton pour prendre la sixième place et une place en Ligue Europa. Villa séjour 11ème.

Notes des joueurs Tottenham: Lloris (6), Tanganga (5), Dier (4), Alderweireld (5), Reguilon (3), Hojbjerg (5), Winks (4), Alli (6), Son (5), Bergwijn (6), Kane (5 ans). Sous-marins: Bale (6), Ndombele (6), Doherty (NA) Aston Villa: Martinez (7), Konsa (7), Hause (7), Mings (8), Targett (7), Nakamba (7), McGinn (9), Traoré (6), El Ghazi (6), Grealish (8) , Watkins (7). Sous-marins: Luiz (5), Chukwuemeka (NA), Philogene-Bidace (NA) Homme du match: John McGinn

Comment Villa a choqué les Spurs désolés au retour des fans

La dernière fois que les fans des Spurs étaient dans ce stade pour un match de Premier League, ils venaient de prendre la tête de la Premier League avec une victoire sur son rival du nord de Londres, Arsenal. Malgré leur saison de descente depuis, les supporters de retour ont eu droit à une belle finition dès le début.

Après que le toucher lourd de Marvelous Nakamba ait permis à Bergwijn de voler, le Néerlandais a ignoré le défi de John McGinn et a explosé dans le coin supérieur droit de 15 mètres devant Emi Martinez.

Steven Bergwijn célèbre son but après seulement huit minutes



Mais Villa a bien réagi en prenant du retard alors que les Spurs laissaient au retour Jack Grealish trop d’espace dans la poche devant la défense, et après avoir fait rejeter un appel de pénalité pour le contact d’Hugo Lloris sur Ollie Watkins dans la surface, ils ont égalisé celui de Reguilon. propre but bizarre.

Le centre d’espoir de Nakamba était un dégagement apparemment simple pour Reguilon, sans pression, mais l’arrière gauche espagnol a tranché son dégagement vers son propre but, battant le plongeon désespéré de Lloris pour le 1000e but contre son camp en Premier League.

Sergio Reguilon a marqué un but contre son camp choquant pour amener le niveau Villa



Villa devait remercier encore une fois les Spurs pour leur deuxième, alors que le dégagement de Reguilon détournait Bertrand Traoré avant de casser à Watkins dans la surface, et le coup de pied gauche de l’attaquant à bout portant a trouvé le coin inférieur.

Villa aurait dû marquer deux fois dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, tous deux de McGinn remportant le ballon en haut du terrain après un jeu bâclé des Spurs. Anwar El Ghazi a biaisé un effort large dans l’espace à l’intérieur de la surface, avant que Lloris ne bloque l’effort de Watkins, ce qui a incité les fans des Spurs à huer leur équipe à la pause.

















3:16



Micah Richards et Jamie Redknapp discutent de la possibilité que Harry Kane quitte Tottenham cet été et de ce que Daniel Levy peut espérer recevoir pour lui



Kane, qui a demandé à quitter le club cet été, a été gardé anonyme en première mi-temps et n’a pas réussi à enregistrer une touche dans la surface adverse, mais les Spurs ont augmenté la mise à la reprise alors que Martinez a bloqué à deux reprises des tirs féroces de Bergwijn.

Harry Kane a reçu un bon accueil des fans des Spurs



Villa a eu une autre chance d’obtenir un coussin de deux buts alors que Traoré roulait de quelques centimètres de large, avant que Kane ne teste finalement Martinez à 15 minutes de la fin, envoyant un effort dévié directement à l’ancien homme d’Arsenal à bout portant.

Actualités de l’équipe Les Spurs ont fait deux changements lorsque Bale et Lo Celso sont tombés sur le banc, remplacés par Bergwijn et Winks. Jack Grealish a commencé son premier match PL pour Villa depuis février, remplaçant Jacob Ramsey dans l’un des trois changements. Luiz et Elmohamady ont abandonné, remplacés par Nakamba et Mings.

Les Spurs soufflaient et soufflaient, mais c’était Villa avec les chances les plus claires de conclure la victoire; Chukwuemeka, 17 ans, a trouvé de l’espace sur le bord de la surface, mais son faible effort a touché le pied du poteau, avant que les visiteurs ne tiennent le coup.

Ollie Watkins célèbre avec Jack Grealish après avoir mis la Villa 2-1 en place



Jeers a fait écho dans le stade au coup de sifflet à plein temps, avec des chants de « Levy Out », avant de donner à Kane une grande ovation sur ce qui pourrait être sa dernière apparition à domicile pour les Spurs alors que le skipper applaudissait les quatre tribunes.

















0:48



Harry Kane a été vu applaudir et saluer les fans de Tottenham après leur défaite face à Aston Villa, mais leur disait-il au revoir?



Les Spurs ont maintenant un match pour revendiquer le football de la Ligue Europa, ou la Ligue de conférence Europa s’ils terminent septième, et faire quelque chose d’une campagne de feuilleton.

Analyse: les fans des Spurs montrent leur frustration après la défaite de Villa

Les joueurs de Tottenham applaudissent les supporters des Spurs après avoir finalement remporté un tour d’honneur



Mercredi, Gerard Brand de Sky Sports du stade Tottenham Hotspur:

« Si la colère ne montait pas déjà parmi les fans des Spurs avant mercredi soir, leur performance tiède contre Aston Villa a menacé d’être le catalyseur d’une grande frustration.

« Jeers a salué les Spurs au coup de sifflet final, une démonstration d’irritation non seulement face à ce qu’ils ont vu sur le terrain, mais à la direction du club sous Daniel Levy.

















3:26



Jamie Redknapp pense que le président de Tottenham, Daniel Levy, doit faire beaucoup cet été pour apaiser les fans des Spurs.



« Les joueurs des Spurs ont reçu une forte ovation, en particulier Harry Kane, alors qu’ils montraient leur appréciation aux fans, mais les joueurs semblaient avoir descendu le tunnel pour de bon. Quelques milliers de fans sont restés dans le stade, s’attendant au tour habituel de honneur, mais alors que l’AP encourageait les fans à rentrer chez eux, la colère s’est intensifiée.

« Un petit groupe de fans des Spurs a tenté de monter sur le terrain depuis la tribune sud, mais ont été bloqués par les stewards et la police, et les chants de » Nous voulons que Levy sort « et » 60 £, vous rigolez « ont retenti. .

Heung-min Son salue les fans de Tottenham



« La sensation de pantomime jusqu’à la nuit s’est poursuivie, alors que le personnel au sol des Spurs, abattant les filets sur le but, a fait son propre court tour d’honneur, applaudi par les supporters toujours dans le stade.

« Avec environ 500 fans toujours dans le sol 40 minutes après le temps plein, et montrant peu de désir de partir, les joueurs ont finalement émergé, donnant un demi-tour d’honneur à une forte réception des quelques fans restants.

« C’était une fin bizarre pour une saison des Spurs qui justifierait sans doute une deuxième série d’un documentaire à la volée. »

Ce que les gérants ont dit …

Chef intérimaire des Spurs Ryan Mason: « Décevant. Nous avons commencé le match brillamment, des circonstances malheureuses pour leur premier but et ils n’ont pas eu à gagner le deuxième non plus. Je ne pensais pas qu’il y avait grand-chose dans le jeu, juste ces moments. Quand vous faites un malheur erreur comme nous l’avons fait cela leur donne un bon pressentiment.

















3:22



Ryan Mason a qualifié la défaite 2-1 de Tottenham à domicile contre Aston Villa de « décevante ». Mason a estimé que les deux équipes avaient créé des occasions, mais les buts de Villa leur étaient offerts.



« Il s’agissait simplement d’essayer de garder notre discipline. Nous avons parfois perdu notre forme. Il s’agissait d’essayer de rester patient et calme. Ils avaient du rythme sur le comptoir et étaient toujours une menace. C’est une soirée décevante.

« Je n’ai pas encore regardé les autres résultats. Nous devons nous reprendre et repartir ce week-end. Nous avons commencé le match brillamment, l’esprit du joueur était concentré sur le match. »

A propos de Harry Kane: « Je ne pense pas pour le moment qu’il soit temps de répondre aux questions sur Harry Kane. En ce moment, nous venons de perdre un match en Premier League. Je parlerai du match toute la journée mais pas des individus. «

Patron d’Aston Villa Dean Smith: « Une excellente performance. Notre réponse a été excellente, et venir ici contre une équipe comme Tottenham et avoir 20 tirs montre que nous n’étions pas juste là pour défendre.

















2:56



Dean Smith a salué la performance de Jack Grealish après son premier départ depuis son retour de blessure lors de la victoire 2-1 d’Aston Villa contre Tottenham.



«Grealish a fait une grande différence, il avait l’air assuré ce soir, il avait l’air d’avoir cette confiance en lui, et il avait l’air de retrouver le meilleur de lui-même.

«Je lui ai probablement échappé 10 minutes de plus que ce que le personnel médical voulait!

Watkins plaide-t-il en faveur des euros? « Il l’est. Je ne voudrais certainement pas marquer, lui, et John Terry a dit la même chose. Il est sans arrêt, et il obtient ses récompenses. Ce qu’il apporte à cette équipe, vous ne pouvez pas l’acheter. »

Statistiques Opta

Les Spurs ont subi leur première défaite à domicile en Premier League sous Ryan Mason et leur sixième au classement général cette saison, leur plus grand nombre en une saison de championnat depuis qu’ils en ont également perdu six en 2014-15.

Aston Villa a remporté son neuvième match de Premier League à l’extérieur de la saison, le plus en une seule campagne depuis qu’il en a remporté neuf en 2009-10 sous Martin O’Neill.

Les Spurs ont perdu leur dernier match de Premier League à domicile de la saison pour la première fois depuis 2015-16, lorsqu’ils ont perdu 2-1 contre Southampton à White Hart Lane.

Et après?

Tottenham terminera la saison à Leicester dimanche à 16 heures, tandis que Aston Villa accueillera Chelsea en même temps à Villa Park.