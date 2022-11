Tottenham 1 – 2 Liverpool

Liverpool a résisté à une charge tardive de Tottenham après que Mohamed Salah a frappé deux fois pour gagner 2-1 dans le nord de Londres et se hisser dans le top quatre de la Premier League.

L’équipe de Jurgen Klopp avait subi des défaites choc contre la paire menacée de relégation Nottingham Forest et Leeds lors de leurs deux dernières sorties en championnat, mais a commencé rapidement contre les Spurs, avec une touche nette et une finition dans le coin inférieur de Salah en forme leur donnant la tête sur 11 minutes .

Ivan Perisic a eu une tête déviée sur le poteau par le gardien de Liverpool Alisson et Ryan Sessegnon a vu un cri de pénalité d’un défi de Trent Alexander-Arnold s’éloigner alors que les Spurs prenaient vie – mais les Reds ont encore frappé juste avant la pause grâce à un cadeau de Éric Dier.

L’arrière central a raté une tête vers son propre but et Salah (40 ans) a couru pour marquer son neuvième but en huit matchs.

Tottenham a été expulsé tôt pour la seconde mi-temps et – pas pour la première fois cette saison – était meilleur après la pause, avec Alisson poussant à nouveau un effort de Perisic sur les boiseries avant que Harry Kane (70) ne tire à la maison une frappe brillante lorsqu’il était joué par sous Dejan Kulusevski.

Rodrigo Bentancur s’est rapproché avec quelques têtes et Kane a jeté un coup d’œil large alors que les Spurs cherchaient désespérément un autre but tardif, mais Liverpool s’est accroché pour sa première victoire à l’extérieur en Premier League cette saison pour passer à la huitième place et à moins de sept points des Spurs, quatrièmes. avec un jeu en main.

Comment Liverpool a renoué avec la victoire en Premier League…

Ces deux équipes ont toutes deux commencé lentement à plusieurs reprises dans les matchs cette saison, mais Liverpool est sorti des blocs, avec Darwin Nunez faisant travailler Hugo Lloris sur sa 100e apparition consécutive en Premier League pour les Spurs en trois minutes.

Salah donne une avance rapide à Liverpool à Tottenham après un bon départ du côté extérieur



L’Uruguayen a continué à trouver de l’espace dans le canal gauche et après avoir pêché un autre effort à l’écart du poteau éloigné, il a relevé la tête et s’est licencié pour Salah pour mettre Liverpool devant avec une douce touche et terminer dans le coin inférieur.

Le but a enflammé Tottenham et Perisic – partant en tête avec Kane dans un 5-3-2 – était à quelques centimètres d’une réponse quatre minutes plus tard, lorsque sa tête a frappé Alisson à bout portant et a dévié sur les boiseries, avant Pierre-Emile Hojbjerg. tir a été arrêté par le Brésilien.

Alisson dévie en quelque sorte la tête d’Ivan Perisic sur le poteau alors que les Spurs poussent pour égaliser contre Liverpool



Les Spurs ont ensuite eu un puissant cri de pénalité à la 19e minute lorsque Sessegnon s’est retrouvé du mauvais côté d’Alexander-Arnold et est tombé dans la surface lorsque le défenseur de Liverpool a semblé le pousser dans le dos. Le défi n’a pas semblé trop différent de la faute qui a valu un carton rouge à Joao Cancelo de Manchester City et a infligé un penalty à Fulham samedi, mais un contrôle VAR a dégagé Alexander-Arnold.

Nouvelles de l’équipe Tottenham a effectué trois changements depuis sa victoire en Premier League à Bournemouth, avec Eric Dier, Rodrigo Bentancur et Ivan Perisic. L’international croate Perisic a commencé devant avec Heung-min Son blessé. Davinson Sanchez et Oliver Skipp sont tombés sur le banc.

Liverpool a effectué trois changements par rapport au onze de départ en milieu de semaine contre Naples, avec l’arrivée de Darwin Nunez, Andy Robertson et Harvey Elliott. Kostas Tsimikas et Curtis Jones sont tombés sur le banc, James Milner étant absent en raison d’une commotion cérébrale.

L’arrière droit – qui avait démontré sa belle portée de passe – a continué à lutter avec le rythme de Sessegnon mais son équipe a fait deux sans faute juste avant la pause grâce à une mauvaise erreur de Dier, dont la tête en peluche a permis à Salah de passer au but et étendre froidement l’avantage de Liverpool.

Salah profite de l’erreur d’Eric Dier pour porter le score à 2-0



Les Reds semblaient avoir un contrôle total à ce moment-là, mais Tottenham d’Antonio Conte a pris l’habitude d’être meilleur après l’intervalle cette saison et Alisson a dû bien sauver d’une tête de Dier sur un corner au début de la seconde période.

L’impressionnant gardien a ensuite frustré Perisic une deuxième fois, déviant brillamment son tir sur la barre, avant que Sessegnon et Kane n’envoient des efforts juste hors de la cible.

Alisson pousse un effort de Perisic sur les boiseries pour la deuxième fois du match



Les supporters locaux avaient applaudi bruyamment lorsque Kulusevski – disparu avec une plainte aux ischio-jambiers depuis la mi-septembre – est sorti pour s’échauffer et dans la minute qui a suivi son introduction, il a montré pourquoi son retour était si attendu, faisant rouler le ballon pour que Kane tire. à travers Alisson et à l’intérieur du poteau éloigné.

La finition composée de Harry Kane donne de l’espoir à Tottenham au stade Tottenham Hotspur



Ce but a lancé un assaut tardif sur le but de Liverpool de Tottenham, mais à part quelques efforts de la tête de Bentancur, un autre de Kane et un tir de Perisic, l’équipe locale n’a pas tout à fait réussi à égaliser et ils se sont glissés derrière Newcastle au classement. après que les Magpies – qui ont gagné ici en Premier League le mois dernier – aient battu Southampton plus tôt dimanche.

Liverpool – qui a frappé la barre tard par Nunez, qui a été signalé hors-jeu – regarde à nouveau, avec les coups de poing de Klopp devant les fans à l’extérieur résumant leur humeur stimulée.

Et après?

Tottenham se diriger vers Forêt de Nottingham au troisième tour de la Carabao Cup mercredi à 19h45. Ils hébergent alors Leeds le samedi 12 novembre avec coup d’envoi à 15h.

Liverpool héberger Comté de Derby dans la Coupe Carabao mercredi avec un coup d’envoi à 20 heures. Ils terminent ensuite leur campagne d’avant-coupe du monde à domicile trois jours plus tard contre Southampton. Coup d’envoi à 15h.