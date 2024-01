Tottenham 0 Manchester City 1 – Le but tardif d’Ake fait passer les titulaires, est-ce que cela met fin à la « malédiction » ?

Un classique de la FA Cup était attendu. Au lieu de cela, il a fallu un but débraillé de l’arrière central de Manchester City, Nathan Ake, à deux minutes de la fin, pour aider les tenants du titre à battre Tottenham Hotspur.

Les chances avaient été rares et même Kevin De Bruyne a prouvé qu’il était humain. Après une superbe apparition à Newcastle United à son retour de blessure, il a raté une occasion flagrante dans les 15 dernières minutes. Le meneur de jeu belge est de nouveau sorti du banc et a tiré large des 12 mètres avec le but béant.

Une rediffusion à l’Etihad semblait prévue jusqu’à ce qu’Ake rentre chez lui depuis un corner de De Bruyne – le but accordé après un contrôle VAR alors que Tottenham faisait appel pour une faute sur Guglielmo Vicario.

L’Athlétisme Jack Pitt-Brooke et Sam Lee ont analysé l’action.

Malédiction? Quelle malédiction au Tottenham Hotspur Stadium ?

Il n’y avait évidemment pas de malédiction au Tottenham Hotspur Stadium (veuillez trouver un nom propre pour ce terrain) pour Manchester City ; ils viennent d’affronter des équipes qui aiment absorber la pression et jouer en pause, parfois où elles ont été assez faibles des deux côtés. Et ce jeu ressemblait un peu à ça la plupart du temps.

City s’est bien comporté défensivement, mais ils n’ont pas été assez cliniques (ou assez chanceux, avec l’effort refusé d’Oscar Bobb) pour marquer le but qu’ils auraient facilement pu marquer – et jamais autant que lorsque De Bruyne s’est vu présenter tout le temps du monde après une erreur à l’arrière des Spurs, seulement pour qu’il plante le ballon à côté.

À ce moment-là, cela ressemblait à la même vieille histoire pour les hommes de Pep Guardiola, jusqu’à ce qu’Ake rentre chez lui sur un corner tardif. Vous ne trouverez pas beaucoup de fans de City qui se seraient sentis en confiance lors du contrôle VAR, mais la malédiction ne pouvait pas s’étendre aussi loin.

Quelle est l’importance de Van de Ven pour les Spurs ?

On a beaucoup parlé récemment de l’importance de James Maddison pour les Spurs, lors de sa longue absence pour blessure à la cheville, ou de Son Heung-min lors de la Coupe d’Asie, ou encore de Cristian Romero lors de ses diverses suspensions.

Mais cela rappelle que Micky van de Ven, qui a coûté 43 millions de livres sterling (54,7 millions de dollars) plus les ajouts de Wolfsburg cet été, reste aussi important pour Tottenham que n’importe qui. Ce n’était que son deuxième match après plus de deux mois d’absence en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais il change la façon de jouer des Spurs.

Le défenseur néerlandais de 22 ans a un rythme de récupération remarquable, ce qui permet aux Spurs de défendre haut sur le terrain et de serrer le jeu, sachant que Van de Ven peut couvrir quiconque entre par effraction derrière lui.

Il a été excellent ce soir, réalisant des interceptions cruciales – notamment un tacle parfait sur Julian Alvarez au moment où il était sur le point de donner l’avantage à City au début de la seconde période.

Van de Ven a encore excellé (Sebastian Frej/MB Media via Getty Images)

Combien de temps City peut-il garder Ortega ?

Il y a eu un peu d’opprobre de la part des footballeurs avant la finale de la FA Cup en juin, car certains estimaient que garder Ederson sur le banc et s’en tenir à Stefan Ortega, qui avait joué lors des tours précédents, était une décision risquée.

Mais au-delà de toute réflexion sur le moral d’Ortega (s’il était soudainement exclu de l’équipe pour un match énorme lors de la saison de City), l’Allemand est tout simplement un très bon gardien de but. Il ne joue pas autant que sa qualité le suggère.

Trouver le bon n°2 est une affaire délicate et on se retrouve souvent avec des options qui ne sont pas assez bonnes, mais City se retrouve dans le scénario inverse : Ortega est probablement trop bon et les offres ne manqueront pas cet été.

Ortega est trop bon pour être numéro 2 (GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Son sang-froid sur le ballon et sa prise de décision, combinés au fait qu’il est capable de jouer le rôle de gardien de but à l’ancienne, en font une bonne option pour Guardiola.

Qu’est-il arrivé à l’avant-garde des Spurs ?

Il y a eu quelques aspects positifs dans cette performance des Spurs, car ils ont trouvé leurs marques après un début difficile et ont progressivement progressé dans le match. Mais la seule chose qui manquait cruellement était la qualité dans le dernier tiers. Les Spurs n’ont pas réussi un seul tir en première mi-temps et même s’ils étaient plus en haut de la seconde mi-temps, ils n’ont jamais eu l’air de marquer.

Le plus proche était Timo Werner jouant dans Brennan Johnson, qui a été bloqué par Ortega qui se précipitait. Et c’était tout.

Même lorsque Maddison est entré en jeu en seconde période, les Spurs n’ont pas pu créer la qualité de chance requise pour gagner le match. De toute évidence, ils auront besoin que Maddison se réinstalle rapidement dans l’équipe – car personne d’autre ici ne peut faire ce qu’il fait.

Et ils auront besoin que Son revienne de la Coupe d’Asie car pour le moment, il n’y a pas de véritable avance sur leur ligne de front. Il semble qu’avec les 11 titulaires de ce match, les Spurs auront du mal à marquer suffisamment de buts.

Qu’ont dit les dirigeants ?

Guardiola, le manager de Manchester City, à ITV : « Pour les statistiques et la façon dont nous avons joué. Nous avons mérité la victoire.

“Pour être honnête, nous jouons de la même manière ici (au stade des Spurs) depuis de nombreuses années. Tout le temps avec Son et (Harry) Kane – (avec) leur qualité, ils marquaient. Aujourd’hui, nous avons incroyablement bien performé. Tout (m’a plu). De la première minute jusqu’à la 95e minute. Nous défendons le titre (FA Cup), donc venir ici a été très difficile.

« Être ici contre cette équipe. Ils se créent beaucoup d’occasions grâce à leur façon de jouer. Nous avons joué au courage avec et sans ballon. Je suis vraiment content.

Le manager de Tottenham, Ange Postecoglou, à ITV : «C’était un match difficile contre une équipe de haut niveau. Nous avons travaillé dur pour rester dans le match et avons concédé si tard. Mais ils étaient du meilleur côté. Ils nous font souffrir sur certains points, donc nous avons dû travailler dur et, dans l’ensemble, nous avons bien défendu. C’était tout simplement une épreuve trop difficile pour nous.

« Nous continuons sur la même voie ; cela ne veut pas dire qu’aujourd’hui change quelque chose pour nous.

Quel avenir pour Tottenham ?

Mercredi 31 janvier : Brentford (H), Premier League, 19h30 GMT, 14h30 HE

Les Spurs visent une quatrième victoire consécutive en championnat à domicile, mais n’ont réussi à battre Brentford qu’une fois en cinq rencontres depuis la promotion de ce dernier en Premier League en 2021, et sont sans victoire contre eux au cours des quatre dernières, perdant une fois et faisant match nul contre le reste. .

Quel avenir pour Manchester City ?

Mercredi 31 janvier : Burnley (H), Premier League, 19h30 GMT, 14h30 HE

Les voyages au stade Etihad devraient être accompagnés d’un certificat 18 pour les fans de Burnley : les résultats ont récemment été si effrayants. Ils y ont perdu leurs huit derniers matches, toutes compétitions confondues, sur un score combiné de 35 buts contre un (Ashley Barnes — 6 janvier 2018 ; faits fans).

