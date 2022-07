Tottenham 0 – 1 Rome

Tottenham a terminé ses préparatifs pour la nouvelle saison de Premier League avec une courte défaite 1-0 contre la Roma alors que Jose Mourinho goûtait à la victoire contre son ancien club en Israël.

Paulo Dybala a fait ses débuts pour le club de Serie A après avoir terminé son transfert gratuit de la Juventus plus tôt cette semaine, et c’est le corner argentin qui a été dirigé par Roger Ibanez à la 29e minute au stade international de Haïfa.

Dans des conditions étouffantes, les joueurs ont eu droit à des pauses boissons dans les deux mi-temps, et tandis que les Spurs sont sortis indemnes d’une rencontre généralement enflammée impliquant l’équipe d’Antonio Conte, Mourinho infligerait une première défaite de pré-saison à ses anciens employeurs.

Image:

Paulo Dybala de la Roma a fait ses débuts en Israël





Notes des joueurs Totteham : Lloris (7), Doherty (7), Romero (7), Dier (6), Sanchez (7), Perisic (8), Hojbjerg (7), Bissouma (6), Kulusevski (6), Kane (6), Fils (5). Sous-titres : Forster (n/a), Royal (6), Lenglet (7), Sessegnon (6), Bentancur (6), Lucas (6), Richarlison (7). Roms : Patricio (6), Mancini (6), Smalling (7), Ibanez (8), Karsdrop (6), Cristante (6), Pellegrini (7), Zalewski (6), Zaniolo (6), Dybala (7), Abram (7). Sous-titres : Matic (6), Celik (6), Spinazzola (6), El Shaarawy (n/a). Homme du match: Ivan Perisic.

Ivan Perisic et Yves Bissouma ont reçu leurs premiers départs pour les Spurs depuis leurs déplacements estivaux, le premier semblant brillant et se rapprochant à trois reprises pour marquer à distance, tandis que Harry Kane a raté une occasion tardive de la tête du centre de Ryan Sessegnon pour égaliser.

La Roma avait été l’équipe la plus forte en première mi-temps, et Dybala aurait peut-être couronné ses débuts avec un but dans les 60 premières secondes lorsqu’il a balayé le but de Nicolo Zaniolo pour se voir refuser par un double arrêt instinctif d’Hugo Lloris.

Image:

Jose Mourinho s’entretient avec son équipe de Roma





Kane serait également refusé dans les 45 premières minutes par un appel hors-jeu après avoir trouvé le coin inférieur après un bon jeu de liaison avec Dejan Kulusevski, mais les chances étaient limitées lors d’une seconde mi-temps fortement interrompue impliquant de multiples remplacements.

Kane a estimé qu’il aurait dû mériter un penalty lorsqu’il s’est accroché à la passe de Lucas Moura et a semblé être traîné au sol à l’intérieur de la surface par Ibanez, mais l’arbitre a accordé un coup franc à Roma pour un bras agité.

Image:

Un fan prend un selfie avec Harry Kane de Tottenham





Bien qu’il n’ait pas réussi à enregistrer un tir cadré, Conte sera encouragé par les performances de ses nouvelles recrues avec Clément Lenglet et Richarlison montrant des moments prometteurs après le redémarrage, avec un brillant moment d’invention du Brésilien tardif menant presque à une opportunité de tir. .

Conte, comme Mourinho, est un vainqueur en série, donc terminer la pré-saison sur une note perdante le frustrera avec la majorité de ceux qui commencent contre la Roma susceptibles de faire de même le week-end prochain.

Image:

Roger Ibanez de Roma marque le premier but





Analyse: Perisic se démarque des Spurs

Image:

Les joueurs de Tottenham et de l’AS Roma s’affrontent





Le journaliste de football de Sky Sports, Ben Grounds :

“Un doux moment donc pour José Mourinho, qui aime gagner quoi qu’il lui soit proposé, surtout contre un ancien club. Le Portugais a passé 17 mois à Tottenham, mais il n’a pas réussi à livrer l’argenterie tant recherchée par Daniel Levy.

“Les Roms se réinventent sous sa direction, et en Paulo Dybala, ils ont le joyau qui peut faire la différence. Les supporters roms qui l’ont accueilli par milliers cette semaine le reconnaissent, et c’est son corner qui a finalement conduit au match décisif. moment de cette amicale.

Image:

Nicola Zalewski et Dejan Kulusevski se battent pour le ballon





“Dybala aurait vraiment dû couronner ses débuts avec un but dans la première minute, refusé deux fois par Lloris à bout portant dans la même phase de jeu, mais comme il est parti à la 60e minute, il a pu réfléchir à une bonne nuit de travail.

“Pour Conte, il fait face à un mal de tête de sélection cette semaine avant le match d’ouverture de la Premier League avec Southampton. Qui associe Eric Dier et Cristian Romero en défense ?

“Pour quelle combinaison opte-t-il au milieu de terrain ? Qui sont ses ailiers partants ? Ryan Sessegnon a fait très peu de mal lors de sa présentation, mais Ivan Perisic a montré sa classe lors de son premier départ.

“Sur cette preuve, je serais surpris s’il n’est pas dans le XI contre les Saints.”

Et après?

Tottenham entame sa campagne de Premier League samedi prochain à domicile contre Southampton (coup d’envoi à 15h), tandis que la Roma complète son programme de pré-saison avec un match amical contre le Shakhtar Donetsk le même jour.