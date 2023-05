Toto Wolff dit qu’il n’y a eu aucune pierre d’achoppement dans les négociations de contrat avec Lewis Hamilton

Toto Wolff a suggéré que des rapports liant Lewis Hamilton à une offre importante de Ferrari ont été « placés » pour tenter d’avoir un impact sur les négociations contractuelles de Mercedes.

Mais le patron de l’équipe Mercedes dit que lui et Hamilton ont un « pacte » donc il était sûr qu’il n’y avait jamais eu de discussions entre le septuple champion du monde et l’équipe italienne.

Des rapports dans le Courrier quotidien et la presse italienne a affirmé que Ferrari faisait une offre de 40 millions de livres sterling pour Hamilton, qui est en fin de contrat à la fin de la saison.

Hamilton et le patron de Ferrari, Fred Vasseur, ont tous deux nié que de telles discussions aient eu lieu à leur arrivée au GP de Monaco, et samedi, Wolff a donné son avis sur l’origine de la spéculation.

« Nous avons conclu un pacte – et nous l’avons depuis de nombreuses années – selon lequel nous ne parlerions à aucun autre pilote avant d’avoir pris la décision de rester ensemble ou non, donc je n’ai jamais douté d’un millimètre. qu’il y avait eu des discussions », a déclaré Wolff.

« Quelqu’un vient de placer cette (histoire), peut-être pour, d’une certaine manière, jouer un rôle dans ce qui semblait être une négociation, mais ce n’est pas une négociation, c’est s’asseoir à une table et dire, ‘qu’est-ce que nous devons adapter dans le contrat?’ Donc il n’y a rien à faire.

« Le contrat était prêt en 2013, nous n’avons jamais vraiment changé beaucoup de mots là-dedans… juste les dates et le nombre de jours de commercialisation. »

Lewis Hamilton insiste sur le fait qu'il est heureux chez Mercedes et a minimisé les rumeurs d'un possible déménagement chez Ferrari.

Hamilton avait déclaré jeudi qu’un accord avec Mercedes sur un nouvel accord était « presque là » et espérait une annonce dans les semaines à venir.

Wolff a ajouté : « Je pense que c’est comme ça en ce moment avec nous, nous sommes dans une position super heureuse avec Lewis.

« Il n’y a eu aucune pierre d’achoppement dans les négociations contractuelles. »

Hamilton : J’ai rendu monaco plus difficile pour moi

Lewis Hamilton est très satisfait des changements apportés par Mercedes à Monaco et a « aimé chaque seconde » sur la piste jusqu'à présent ce week-end.

Hamilton a subi une séance de qualification mouvementée à Monaco alors qu’il échappait à l’élimination en Q1 et Q2 avec ses derniers tours rapides dans chaque segment avant de finalement s’assurer la sixième place. Il a été promu cinquième samedi soir après que Charles Leclerc ait reçu une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Lando Norris.

Le septuple champion du monde avait été le premier pilote Mercedes lors des essais à Monte-Carlo, mais s’était plaint tout au long des qualifications de la maniabilité de sa W14 améliorée.

Et Hamilton a révélé après la séance à Sky Sports F1 que le choix d’une configuration qui allait à l’encontre du sentiment du reste de l’équipe Mercedes avait probablement rendu sa séance plus difficile.

Hamilton a expliqué: « Je pense que nous avons fait de très bons changements, chaque fois que vous faites un changement, c’est comme un rôle de dé, une chance 50/50 que ça marche.

« P1 à P2 c’était bien, P2 à P3 je pense que c’était bien mais ensuite nous avons fait un changement en P3 qui ne se sentait pas aussi bien, mais c’était plus rapide dans le secteur intermédiaire, mais plus lent dans le premier et le dernier.

« Juste la voiture me semblait être une vraie poignée, pour changer les pneus avec lesquels j’ai vraiment eu du mal, et c’était la première fois de cette session. Nous savons pourquoi et c’était une décision que j’avais prise contre le jugement de tout le monde, je me suis battu pour quelque chose et cela a rendu les choses encore plus difficiles probablement.

« Mais j’ai fait un très bon tour à la fin, et je pense que c’était aussi vite que notre voiture allait aller, dans un monde parfait, il en restait peut-être un dixième. Je suis reconnaissant de l’avoir gardé hors du mur et d’avoir ça tourne. »

Lewis Hamilton sort le drapeau rouge en P3 après avoir heurté le mur à Mirabeau, le crash menant à la fin de la séance.

Le samedi de Hamilton n’a cependant pas été sans incident alors qu’il s’est écrasé dans les barrières dans les dernières minutes de la troisième séance d’entraînement, endommageant son aileron avant et son coin avant gauche.

Mais malgré ce petit revers, le joueur de 38 ans a révélé qu’il aimait plus que jamais conduire dans les rues de Monaco.

« Ce fut un week-end incroyable, j’ai adoré chaque seconde sur la piste, plus que probablement jamais », a-t-il déclaré.

« La dernière fois que j’ai autant apprécié la piste, c’était en 2007, 2008 et mes jours de Formule 3 ici, je l’ai généralement vraiment apprécié.

« Je pense que je viens d’arriver ici ce week-end dans un très bon état d’esprit, le week-end dernier était vraiment bien, pour avoir le week-end libre. Je me sens vraiment rafraîchi cette semaine, j’ai adoré le défi d’être dans la voiture.

« Certainement avec les changements que nous avons apportés, pour lesquels je suis vraiment reconnaissant à tout le monde à l’usine, ils ont travaillé si dur pour construire ces composants pour la voiture. Je suis content de ne pas avoir cassé les nouveaux composants. , mais j’ai cassé l’aile, ce dont je suis désolé, mais ces changements ont amélioré la sensation, donc j’ai vraiment l’impression que ça va dans la bonne direction.

« Je ne pense pas que nous aurons une lecture complète de quelque chose comme les nouveaux pontons avant d’arriver à Barcelone, où nous verrons la voiture devenir plus vivante. »

Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix de Monaco.

Wolff : la décision d’installation s’est retournée contre lui

Wolff a admis que la décision de configuration prise par Mercedes et Hamilton s’était retournée contre lui, mais doute que la W14 aurait été en lice pour la pole position.

« L’équipe, avec Lewis, a décidé de prendre une décision audacieuse avec la configuration parce que nous pensions que nous pouvions jouer à l’avant. Cela s’est retourné contre nous », a-t-il déclaré.

« Cela l’a mis sur le dos en qualifications, la voiture ne s’est jamais vraiment sentie ensemble, nous avons dû prendre un troisième pneu en Q2 et donc la récupération a été très bonne.

« Mais il y avait beaucoup de pression donc terminer 6e, à trois dixièmes de la pole, c’est solide en termes d’écart de temps, mais la position n’est pas géniale. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons fait un petit compromis au premier tour.

« Nous avons estimé qu’il était important de compromettre l’adhérence dans le premier secteur et de l’avoir plus tard. Cela a rendu la voiture si difficile à piloter dans le virage 1 et c’est tout. »

« Se battre pour la pole est une grande déclaration, mais compte tenu de la position d’Esteban et d’Alonso, nous aurions peut-être été à moins d’un dixième ou deux.

« Mais ‘aurait été’ ne compte pas dans cette position. »

Max Verstappen vole la pole position à Fernando Alonso avec un secteur final époustouflant lors d'une séance de qualification finale palpitante au Grand Prix de Monaco.

Russell a «payé le prix» pour «surconduite»

George Russell s’alignera huitième sur la grille de dimanche et aura Leclerc et Pierre Gasly d’Alpine entre lui et Hamilton.

Russell a estimé qu’il en avait payé le prix en Q3 en étant trop agressif dans ses tentatives pour devancer Fernando Alonso, qui part deuxième, et les deux pilotes Ferrari qui partent désormais quatrième (Sainz) et sixième (Leclerc).

« Les choses fonctionnaient très bien en Q1 et Q2 – j’avais l’impression de bien piloter. J’avais un bon feeling avec la voiture », a déclaré Russell à Sky Sports F1.

« Nous étions si proches de Ferrari et de Fernando et j’ai essayé d’en faire plus, mais j’ai été plus lent en essayant trop fort – en surmenant et en payant le prix.

« Naturellement, je suis déçu, de même que je me serais probablement donné un coup de pied si j’avais été P4 ou P5 sur la grille et que je n’avais pas essayé ce petit plus.

« C’est donc toujours un peu décevant quand on sait qu’il y a plus de potentiel là-bas. »

