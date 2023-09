Toto Wolff suit « avec intérêt » la contestation judiciaire de Felipe Massa concernant le championnat du monde 2008

Toto Wolff a déclaré que Mercedes suivait « avec intérêt » le procès de Felipe Massa autour du championnat du monde 2008, car le résultat « créera un précédent ».

Massa a perdu le titre 2008 d’un point face à Lewis Hamilton, qui pilotait pour McLaren à l’époque, et le Brésilien développe une action en justice arguant que le résultat du GP de Singapour de cette année-là devrait être annulé en raison du scandale du « Crashgate », dans lequel Renault a demandé à Nelson Piquet Jr de s’écraser intentionnellement au profit de son équipier Fernando Alonso, qui a finalement gagné.

Massa a demandé un avis juridique après que l’ancien supremo de la F1, Bernie Ecclestone, ait déclaré en mars que lui et l’ancien président de la FIA, Max Mosley, savaient en 2008 que l’accident de Piquet était délibéré mais n’avaient pas agi.

Le règlement de la F1 précise que les résultats de la saison sont définitifs une fois le trophée du championnat du monde remis lors de la remise des prix de fin de saison.

S’exprimant vendredi, Wolff a déclaré que l’affaire était « intéressante à suivre » pour Mercedes.

« Ce n’est clairement pas quelque chose que quiconque a vu venir », a déclaré Wolff à Singapour.

« La règle est assez claire en Formule 1. Il y a une affaire civile derrière cela, cela créera certainement un précédent quoi qu’il en soit. »

« Nous regardons de côté avec curiosité. »

Cette curiosité est de savoir comment le résultat pourrait influencer toute action de Mercedes concernant la perte controversée du titre de Lewis Hamilton face à Max Verstappen en 2021.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen dépasse Lewis Hamilton dans le dernier tour à Abu Dhabi pour remporter le championnat de F1 2021 ! Max Verstappen dépasse Lewis Hamilton dans le dernier tour à Abu Dhabi pour remporter le championnat de F1 2021 !

Hamilton a perdu le titre dans le dernier tour du GP d’Abou Dhabi qui a mis fin à la saison après que le directeur de course Michael Masi ait enfreint le règlement de la F1 en manipulant la dernière voiture de sécurité et en autorisant un dernier tour de course entre Verstappen et Hamilton.

Masi a rappelé la voiture de sécurité dans la voie des stands sans qu’elle ait bouclé un tour supplémentaire comme l’exige le Règlement Sportif de Formule 1 et n’a permis qu’aux cinq voitures qui ont fait un tour entre Hamilton et Verstappen de se débloquer elles-mêmes et non à toutes les voitures qui ont fait un tour.

Verstappen, chaussée de pneus neufs, a ensuite dépassé Hamilton dans le dernier tour de la course pour remporter la victoire et le titre mondial.

Mercedes a retiré son appel contre le résultat de la course avant la cérémonie de remise des prix 2021, Verstappen étant par la suite confirmé comme champion.

En mars de l’année dernière, la FIA a confirmé qu’une « erreur humaine » était un facteur dans la controverse sur le titre du GP d’Abou Dhabi 2021, mais a déclaré que le directeur de course Masi avait agi de « bonne foi » et que les résultats de la course et du championnat étaient « valides ».

Pressé sur sa curiosité et sur l’influence de la gestion de course sur le résultat d’une course et sur la question de savoir si le résultat du titre 2021 pourrait être rouvert si le cas de Massa s’avérait positif, Wolff a répondu : « La FIA a commenté la course 2021 avec une déclaration claire. »

« C’est pourquoi nous l’examinons avec intérêt. »

S’exprimant jeudi, Hamilton a déclaré à propos du procès de Massa : « Je ne suis vraiment pas concentré sur ce qui s’est passé il y a 15 ou deux ans.

« Je me concentre sur le moment présent et sur la manière d’aider mon équipe à construire son objectif de remporter un autre championnat du monde et l’avenir. »

