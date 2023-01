Toto Wolff lance la rivalité F1 2023 avec un coup ludique contre le patron de Red Bull, Christian Horner

Toto Wolff estime qu’il vit dans la tête de Christian Horner “sans loyer” et pense que parler du chef de Red Bull est une “perte de temps”.

Le chef de Mercedes et Horner se sont publiquement disputés à plusieurs reprises, Horner faisant des fouilles à Wolff lors d’une cérémonie de remise de prix en décembre, plaisantant sur le fait que son rival était la recrue de l’année aux Autosport Awards.

Interrogé sur ce qu’il pense de leur rivalité lors d’une interview avec Les temps, Wolff a déclaré: “Je vis dans sa tête sans loyer. Le gars est obsédé.

“Chaque seconde que je passe à parler de Horner est une perte de temps dans ma vie.”

La rivalité entre les deux hommes a atteint son paroxysme au cours de la saison 2021 lorsque Mercedes et Red Bull se sont battus pour le championnat.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Il n’y avait certainement pas d’amour perdu entre le directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff et le patron de Red Bull Christian Horner lors de la lutte pour le titre 2021 Il n’y avait certainement pas d’amour perdu entre le directeur de l’équipe Mercedes Toto Wolff et le patron de Red Bull Christian Horner lors de la lutte pour le titre 2021

La saison s’est terminée de manière controversée, lorsque Michael Masi a pris une décision controversée en matière de voiture de sécurité qui a permis à Max Verstappen de battre Lewis Hamilton pour le titre.

Wolff a parlé des frustrations après la course d’Abu Dhabi et a déclaré que la décision prise par Masi pendant la course avait enfreint le “principe d’équité”.

“À la fin de la course, un individu (Masi, qui a depuis été remplacé) a pris des décisions qui n’étaient reflétées nulle part dans le règlement et qui étaient si drastiques qu’elles ont rendu le résultat incroyable.

“C’est un moment où vous tombez amoureux du sport … le principe d’équité a été violé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jetez un œil à certains des meilleurs dépassements de la saison 2022. Jetez un œil à certains des meilleurs dépassements de la saison 2022.

“La FIA a retiré le gars de son travail parce que c’était une erreur humaine. Mais c’est fait et dépoussiéré maintenant. J’y pense encore beaucoup, mais pas avec colère ; c’est tout simplement incompréhensible comment c’est arrivé.”

Au cours de la saison 2022, Wolff et Horner ont eu des différends sur voitures qui rebondissent, sols souples illégaux et le ligne de plafond des coûts.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible En août 2022, Martin Brundle a passé du temps avec Christian Horner dans sa maison de campagne pour discuter de tout ce qui concerne Red Bull En août 2022, Martin Brundle a passé du temps avec Christian Horner dans sa maison de campagne pour discuter de tout ce qui concerne Red Bull

Horner : C’est facile de tirer la chaîne de Wolff !

Lors d’un entretien exclusif avec Sports du ciel en août 2022, Horner a été interrogé sur sa rivalité avec Wolff et a déclaré “c’est très facile de tirer sa chaîne”.

“Toto, c’est Toto. Il a fait un travail phénoménal avec Mercedes. Il est évidemment venu dans le sport avec un parcours très différent du mien, il vient surtout d’un milieu financier”, a-t-il déclaré.

“Et c’est très facile de tirer sa chaîne, et vous pouvez le voir. Parfois, cela l’affecte. Alors bien sûr, quand vous êtes en compétition, et l’année dernière a été si intense et bien sûr, c’était la première fois qu’il participait à cette situation, c’est toujours intéressant de voir comment les gens réagissent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Natalie Pinkham, Simon Lazenby, Karun Chandhok et David Croft sélectionnent leurs courses préférées, les dépassements et les pilotes et équipes les plus améliorés de la Formule 1 2022. Natalie Pinkham, Simon Lazenby, Karun Chandhok et David Croft sélectionnent leurs courses préférées, les dépassements et les pilotes et équipes les plus améliorés de la Formule 1 2022.

“Et quand ils cassent des écouteurs et ainsi de suite, vous pouvez voir que vous les avez atteints.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était un meilleur chef d’équipe que Wolff, Horner a ajouté : “Ce n’est pas à moi d’en juger…

“Je me concentre sur ce que je fais, vous êtes juge et jury. Parfois, nous sommes jugés par Sky mais ce n’est pas pour moi … Je me concentre sur ce que je fais et il se concentre sur ce qu’il fait .”