Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton, George Russell et Toto Wolff analysent une « journée meurtrière » au Grand Prix d’Autriche

Lewis Hamilton, George Russell et Toto Wolff analysent une « journée meurtrière » au Grand Prix d’Autriche

Toto Wolff a concédé que Mercedes avait eu une « journée meurtrière » au GP d’Autriche après avoir vu ses récents progrès vérifiés au Red Bull Ring.

Après avoir décroché des podiums à Barcelone et au Canada, les Silver Arrows ont manqué de performance dimanche en Autriche alors que Lewis Hamilton est rentré septième, après avoir commencé cinquième, et George Russell a terminé huitième alors que Max Verstappen a de nouveau gagné pour Red Bull.

La performance de dimanche est venue sur le dos de Russell et Hamilton terminant huitième et 10e du sprint de samedi.

Wolff a dit Sky Sports F1: « La voiture n’avait pas de rythme aujourd’hui.

« C’est une journée meurtrière, je dirais, car nous avons eu une si bonne tendance à la hausse et vous devez prendre une telle journée.

« Il n’y avait pas encore de rythme et aucune idée pourquoi. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les temps forts du Grand Prix d’Autriche, la dixième course de la saison Les temps forts du Grand Prix d’Autriche, la dixième course de la saison

Russell : Mercedes « sensiblement pire » que prévu

Le résultat a été encore plus douloureux pour Mercedes en ce qu’ils ont terminé derrière les équipes clientes McLaren et Aston Martin avec Lando Norris cinquième et Fernando Alonso sixième dimanche.

Hamilton et Russell ont tous deux exprimé leur surprise face à la piètre performance du W14 autour du Red Bull Ring à la suite de leurs deux courses précédentes.

« Je ne m’attendais pas à être aussi mauvais que nous l’étions aujourd’hui. Je n’ai pas vraiment de réponse. C’était vraiment surprenant », a déclaré Hamilton.

« La sensation de la voiture était à peu près la même que celle que j’ai eue l’année dernière.

« C’était définitivement différent des deux dernières courses, les deux dernières courses étaient bien, bien meilleures. En termes de caractéristiques de la voiture, c’était fondamentalement la même (que l’année dernière). »

Russell a dit Sky Sports F1: « Je suis sûr que nous irons au fond des choses, mais nous avons toujours la même voiture d’il y a deux courses à Barcelone lorsque nous volions, donc la seule chose qui est différente, ce sont les pneus, quelque chose que nous devons comprendre.

« Quelques surprises là-bas, Lando et McLaren ont fait un très bon travail, si bien fait pour eux. Nous devons comprendre ce qui n’a pas fonctionné de notre côté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur le Grand Prix d’Autriche Ted Kravitz de Sky F1 revient sur le Grand Prix d’Autriche

« Cela ne ressemble vraiment pas à ce que nous voulions, la voiture bouge beaucoup, un peu moins bien que tous les autres circuits, mais le rythme était bien pire que ce à quoi nous nous attendions. Nous devons aller au fond de il. »

Mercedes apportera une mise à niveau importante au GP de Grande-Bretagne le week-end prochain et Russell espère que Silverstone sera un terrain de chasse plus heureux pour le W14.

« (Les mises à niveau) sont un autre pas dans la bonne direction, c’est juste un autre pas.

« Cela dépend clairement du circuit parce que nous n’étions nulle part ici et avec la même voiture, nous étions bons au Canada et rapides à Barcelone.

« Cela augure bien pour Silverstone car Silverstone est plus en phase avec Barcelone que ce circuit. »

Wolff explique l’appel radio en course de Hamilton

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Hamilton était parmi plusieurs pilotes à recevoir une pénalité de temps pour les infractions aux limites de la piste lors du grand prix de dimanche.

Le septuple champion du monde était régulièrement à la radio de l’équipe pour demander si d’autres pilotes recevaient également des pénalités.

À un moment donné, les commentaires d’Hamilton ont incité Wolff à répondre: « Lewis, la voiture est mauvaise, nous le savons, conduisez-la s’il vous plaît. »

Expliquant son raisonnement pour la réponse, Wolff a déclaré: « Nous avons eu beaucoup de discussions sur les limites de piste et si elles étaient appliquées ou non.

« Je voulais juste m’assurer que nous faisions le meilleur du package qui n’était pas performant et juste conduire et lui donner le meilleur coup que nous avions.

« Pour le meilleur des pilotes et le meilleur intérêt de l’équipe, il y a un certain moment où il faut calmer les choses. Je veux dire bien. »

Le prochain sur le calendrier F1 est le grand, Silverstone. Ne manquez pas le GP de Grande-Bretagne en direct sur Sky Sports du 7 au 9 juillet