Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a été déçu par les performances de leurs voitures lors des qualifications de vendredi autour du Red Bull Ring.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a été déçu par les performances de leurs voitures lors des qualifications de vendredi autour du Red Bull Ring.

Toto Wolff a décrit les performances de qualification du Grand Prix d’Autriche de Mercedes comme « décevantes » après que Lewis Hamilton et George Russell aient été dépassés par les voitures Ferrari et McLaren améliorées.

Le Red Bull Ring accueillant le deuxième week-end de Sprint de la saison, Hamilton a terminé cinquième vendredi lors des qualifications pour la course de dimanche, tandis que son coéquipier Russell n’a pu se classer que 11e après avoir été éliminé en Q2.

Sans surprise, le leader du championnat du monde Max Verstappen a décroché la pole pour Red Bull, mais Hamilton a également été confortablement battu par Charles Leclerc et Carlos Sainz de Ferrari, ainsi que Lando Norris dans la seule McLaren améliorée.

Mercedes s’est montrée très prometteuse depuis qu’elle a apporté ses propres mises à jour majeures en mai, avec l’arrivée de Hamilton en Autriche après deux podiums successifs, mais une partie de l’élan que l’équipe a créé semble menacée de s’essouffler à Spielberg.

« Global [it was] décevant », a déclaré le directeur de l’équipe Mercedes, Wolff Sky Sports F1.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des qualifications au GP d’Autriche. Faits saillants des qualifications au GP d’Autriche.

« Nous sommes venus avec l’espoir que nous nous battrions pour la P2 ou la P3, avec les Ferrari et les Aston Martin, et nous avons sous-performé. »

Alors que Mercedes a déjà apporté des changements extrêmement importants au W14, d’autres améliorations devraient être dévoilées au cours des prochaines semaines, Wolff et ses pilotes étant optimistes quant à leur impact potentiel.

Red Bull a remporté les huit courses cette saison, mais la bataille derrière les champions en titre des constructeurs a été beaucoup plus disputée entre Mercedes, Aston Martin et Ferrari.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche. Ted Kravitz de Sky F1 revient sur tous les grands points de discussion des qualifications pour le Grand Prix d’Autriche.

« Vous voyez que les écarts de temps ne sont pas énormes », a déclaré Wolff. « Vous parlez de deux dixièmes de haut en bas et cela fait une grande différence.

« Nous apportons quelque chose à Silverstone et j’espère que cela aura l’impact que McLaren et Ferrari ont eu [with their upgrades] aujourd’hui. »

Hamilton vise l’amélioration du Sprint

Hamilton a semblé avoir l’avantage sur Russell lors des entraînements et des qualifications vendredi, et a pu devancer de manière cruciale Lance Stroll et Fernando Alonso d’Aston Martin à la fin du troisième trimestre.

Le septuple champion du monde semblait incertain quant au rythme de course de la W14, mais avait montré une vitesse impressionnante sur le pneu dur pour dominer la feuille de temps pendant une grande partie des entraînements.

« Ce n’est pas P1 mais je vais le prendre et essayer de travailler avec », a déclaré Hamilton après les qualifications.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton était relativement découragé après s’être qualifié cinquième pour la course de dimanche au Grand Prix d’Autriche. Lewis Hamilton était relativement découragé après s’être qualifié cinquième pour la course de dimanche au Grand Prix d’Autriche.

« Je pense que notre rythme de course était peut-être autour du troisième plus rapide. Je pense que les Red Bull et les Ferrari sont les plus rapides et peut-être les Aston, donc peut-être que nous sommes quatrièmes.

« Je ne suis pas sûr exactement, nous essayions juste de nous concentrer sur le fait de rouler aussi vite que possible aujourd’hui. C’était une séance très difficile, pas un circuit facile. Notre voiture en général dans le passé n’a pas vraiment adapté ce circuit. et il l’a encore montré aujourd’hui.

« Nous verrons si nous pouvons faire mieux lors des qualifications Sprint demain [Saturday]en fonction du temps et des températures. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pilote Mercedes George Russell revient sur sa séance de qualification après son abandon en Q2. Le pilote Mercedes George Russell revient sur sa séance de qualification après son abandon en Q2.

Après avoir échoué à passer en Q3 pour la troisième fois au cours des six dernières courses, Russell a admis qu’il devait acquérir une meilleure compréhension de ce qui le rendait difficile en qualifications.

« Tout simplement pas assez rapide aujourd’hui », a déclaré Russell. « Dès le premier tour des essais, je n’avais tout simplement pas les bonnes sensations dans la voiture.

« Pendant le week-end de sprint, vous n’avez pas beaucoup de temps pour faire des changements. Voyons ce que nous pouvons faire ce soir et demain.

« Nous devons comprendre ce qui se passe en ce moment car nous avons du mal, surtout le samedi. »

Regardez le GP autrichien Sprint Shootout en direct sur Sky Sports F1 à 11h samedi, suivi du Sprint à 15h30. L’extinction des feux pour la course de dimanche est à 14h.