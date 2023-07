Toto Wolff compare le W14 de Mercedes au modèle 2017 et confirme que l’accent sera bientôt mis sur le challenger 2024

Toto Wolff a qualifié la voiture de Mercedes de « diva » et dit que l’équipe n’a d’autre choix que de se concentrer sur son challenger 2024 de manière imminente.

Lewis Hamilton a terminé troisième du GP de Grande-Bretagne dimanche, mais n’a pas pu dépasser Lando Norris de McLaren pour la deuxième place alors que Max Verstappen a remporté une autre victoire pour étendre son avance au championnat.

Mercedes est deuxième du championnat des constructeurs, mais à 208 points derrière Red Bull, tandis que Hamilton est quatrième au classement des pilotes, à 134 points de Verstappen.

Les espoirs des Silver Arrows de récupérer leurs titres mondiaux étant déjà terminés, Wolff est prêt à se concentrer sur la production d’une voiture en lice pour le titre pour 2024.

« Je pense que bientôt, nous n’aurons pas le choix », a déclaré le patron de Mercedes lorsqu’on lui a demandé quand ce changement arriverait.

« P2 ou P3 n’a fondamentalement pas d’impact sur moi et l’équipe. Il s’agit de revenir et de pouvoir gagner un championnat du monde.

« Cela n’arrivera pas cette année, nous devons donc nous tourner vers l’année prochaine et ensuite voir toutes les courses à venir, pour apprendre, nous développer et nous assurer que nous pouvons poursuivre cela l’année prochaine.

« Mais, cela dit, la réglementation est la même, donc vous n’apprenez rien en continuant avec cette voiture. C’est un équilibre que nous devons trouver correctement. »

Wolff avait pensé que le GP britannique offrirait l’une des meilleures performances de Mercedes de l’année, mais Hamilton et George Russell se sont qualifiés respectivement septième et sixième et alors que Hamilton a terminé sur le podium, il a reçu un énorme coup de main en pouvant faire son seul arrêt au stand. sous la Safety Car et rester ainsi devant ceux qui s’étaient déjà arrêtés.

Wolff maintient que Mercedes peut encore battre Red Bull et Max Verstappen sur la piste cette année, mais que l’imprévisibilité et les caractéristiques de « diva » de la W14 – un terme que Wolff a utilisé pour décrire les performances fluctuantes de la voiture 2017 de Mercedes – les entravent.

« Je pensais que Silverstone, sur la base de nos performances historiques, était le meilleur coup (d’une première victoire en 2023), mais ce n’était pas le cas », a déclaré Wolff.

« Alors peut-être qu’il y a une autre piste où nous avons le meilleur coup parce que les caractéristiques de la voiture ont changé.

« Je crois toujours que nous pouvons battre Max. Nous avons un bon groupe de personnes, les meilleurs pilotes et nous devons juste leur donner une voiture plus prévisible et pas la Diva 2.0 et beaucoup plus compliquée que la première. »

Wolff : les progrès de McLaren et d’Aston Martin doivent être encourageants

Alors qu’ils cherchent à revenir au championnat du monde, Wolff estime que Mercedes doit être encouragée plutôt que frustrée par les grands progrès de performance qu’Aston Martin et maintenant McLaren ont réalisés en 2023.

Aston Martin est devenue une équipe de premier plan cette année, tandis que les améliorations apportées par McLaren à leur voiture en Autriche et Silverstone l’ont fait passer du statut de voiture la plus lente au début de la saison à la deuxième au mérite le week-end dernier.

Wolff a déclaré: « C’est excitant de voir la McLaren rebondir, c’est que vous pouvez, en une saison, apporter des améliorations qui changent complètement les performances de la voiture. Nous ne parlons pas de deux dixièmes de haut en bas, nous parlons environ une seconde.

« C’est bien pour le sport que si vous faites la bonne chose, vous mettez un et un ensemble – et nous l’avons vu avec l’Aston Martin d’année en année et nous l’avons vu avec la McLaren maintenant au cours de l’année. Je J’aime ça.

« Nous nous battons avec notre voiture depuis un an et demi pour essayer d’ajouter des performances, elle est arrivée mais elle ne fait que grignoter ces petits gains plutôt que de faire un tel pas.

« Mais je vois vraiment les points positifs. Fondamentalement, je me fiche de savoir si nous terminons deuxième ou troisième, il est important de retrouver le chemin de la lutte pour les victoires et le championnat du monde. Alors que les podiums sont vraiment heureux pour nous de voir que la voiture a potentiel, fondamentalement, tous les yeux sont tournés vers le gros lot et c’est pourquoi il est excitant de voir que McLaren a pu trouver une deuxième performance. »

Mercedes suivra-t-elle la conception des pontons Red Bull en 2024 ?

Les progrès d’Aston Martin et McLaren sont venus en conjonction avec leurs voitures ressemblant visuellement plus à la Red Bull, qui reste invaincue cette saison.

Mercedes a abandonné son concept « sans sidepod » avec un gros package de mise à niveau aérodynamique au GP de Monaco et Wolff a laissé entendre que l’équipe réévaluait l’opportunité d’utiliser un design inspiré de Red Bull en 2024.

« Les pontons et la carrosserie ne sont qu’une partie du châssis. De toute évidence, cela ressemble à des solutions très intéressantes qu’il ouvre, mais la plupart des performances passent par le plancher et le diffuseur et nous n’avons pas vu comment ils ont interprété la réglementation et comment ils ‘ai fait.

« Donc, à mon avis, c’est juste le package. Nous voyons que les voitures fortes se ressemblent toutes un peu quand on regarde de côté et de haut en bas. Et cela a certainement joué dans nos esprits déjà à l’époque. » Mais peut-être que c’est juste un peu plus d’indication où ça va.

« Nous avions déjà le concept de sidepod et la carrosserie dans le tunnel très tôt pour voir quelles voies cela ouvrirait et combien cela ajouterait aux performances. Et la perte relative d’appui, telle que nous la mesurons, était substantielle. »

« Donc ce n’est pas quelque chose que nous voulions suivre au début de l’année. Nous avons changé notre direction de conception, je pense que nous avons un grand groupe d’aérodynamique dirigé par (directeur technique) James (Allison) et je suis sûr que ce sera une considération vu le pas qu’ils ont fait. »

Wolff a également confirmé que la position assise de Hamilton et Russell sera plus en arrière dans la voiture sur la conception 2024 de Mercedes.

« C’est définitivement quelque chose que nous voulons retirer de la table comme sujet de discussion possible », a déclaré Wolff.

« Sur les données, nous ne voyons pas de grandes différences par rapport à ce que la voiture devrait faire, mais ces voitures restent une boîte à surprises, donc le pilote va reculer. »