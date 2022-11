Toto Wolff agacé par la forme F1 2022 de Mercedes | “Nous avons pris des décisions qui étaient tout simplement erronées”

Lewis Hamilton et Toto Wolff

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a rejeté l’idée qu’il avait été “blessé” par une campagne de Formule 1 2022 non compétitive, mais a admis son mécontentement face aux décisions “tout simplement erronées” prises par l’équipe cette année.

Mercedes a tenté de récupérer le déficit de ses rivaux dans une saison en proie à des problèmes aérodynamiques résultant d’une conception de voiture extrême.

Alors que les Silver Arrows sont plus proches de l’avant avec deux podiums d’affilée, une victoire leur a fait allusion, Lewis Hamilton déplorant que Mercedes n’ait pas divisé la stratégie lors du Grand Prix de Mexico le week-end dernier.

Wolff, qui a mené l’équipe Mercedes à 15 des 16 championnats par équipes et pilotes entre 2014 et 2021, a été interrogé s’il avait été “blessé” par ce qui reste une campagne 2022 sans victoire.

“Blessé? Pas du tout”, a déclaré Wolff au podcast Performance People.

“J’ai traversé des moments de ma vie où j’ai été blessé – c’est plus une gêne”.

“C’est une gêne pour moi et pour nous tous dans l’équipe que nous ayons pris des décisions qui étaient tout simplement fausses”.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, estime que la FIA a eu raison de punir Red Bull pour une violation du plafond des coûts, l'équipe recevant une amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10% du temps passé en soufflerie.

Mercedes a eu du mal avec son concept de voiture radical pour la toute nouvelle réglementation 2022 qui a entraîné des problèmes de «marsouinage», de rebondissement et de traînée élevée à vitesse maximale.

Les courses récentes aux États-Unis et au Mexique ont vu des signes d’amélioration avec Hamilton terminant deuxième à deux reprises. Réfléchissant à la façon dont Mercedes a rebondi, Wolff a souligné l’importance de ne pas prendre la défaite personnellement.

Ted Kravitz revient sur un Grand Prix de Mexico bourré d'action.

“Penser au processus d’apprentissage à la vitesse à laquelle il aurait pu être? Probablement, oui, mais vous définissez vos propres attentes en vous-même et ne pas les atteindre est tout simplement ennuyeux”, a déclaré Wolff.

“Mais c’est important de ne pas avoir le sens du droit. On n’a pas ça dans l’équipe. Au fond, c’est une situation professionnelle. Ce n’est pas une situation personnelle”.

Wolff a également été interrogé sur la gestion des attentes de Hamilton. Le directeur de l’équipe a réitéré son point de vue selon lequel Hamilton peut continuer dans la quarantaine, comme la star de la NFL Tom Brady.

Hamilton, 37 ans, a confirmé la semaine dernière qu’il avait l’intention de signer une prolongation “pluriannuelle” de son contrat actuel avec Mercedes, qui expire à la fin de la saison 2023.

“Lewis est totalement mature et conscient de sa position dans sa carrière”, a déclaré Wolff.

“Il n’est pas guidé par ses émotions comme je l’ai vu avec des sportifs qui pensent que cela peut durer éternellement et essaient de s’y accrocher.

Pour marquer le Mois de l'histoire des Noirs, Lewis Hamilton a évoqué sa rencontre spéciale avec Nelson Mandela.

Il a ajouté: “Vous pouvez pousser cette durée de conservation un peu plus loin grâce à un certain style de vie, en étant très discipliné.

“Il sait qu’un jour il ne sera plus le meilleur lui-même. Cela ne s’est pas encore produit et il fait tout en termes de performances et de vie pour continuer.

Pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs, des écoliers britanniques ont remercié Lewis Hamilton d'avoir contribué à accroître la diversité au sein de la Formule 1.

“Je pense qu’il lui reste quelques bonnes années et il sera le premier à dire que je ne pense pas pouvoir rivaliser avec un joueur de 24 ans.”

En novembre, Wolff et son équipe Mercedes tenteront de décrocher leur première victoire au Brésil et à Abu Dhabi, les deux courses étant diffusées en direct sur Sky Sports F1.