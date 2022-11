Toto Japan Classic: L’Écossaise Gemma Dryburgh remporte son premier titre sur le circuit de la LPGA avec une victoire en quatre temps | Nouvelles du golf

Gemma Dryburgh a tiré un score de moins de 65 ans lors de son dernier tour au Toto Japan Classic pour remporter le tournoi par quatre coups de Kana Nagai

L’Écossaise Gemma Dryburgh a remporté son premier titre sur le circuit de la LPGA avec une ronde finale de sept sous la normale, ce qui lui a valu une victoire en quatre temps au Toto Japan Classic.

Dryburgh, 29 ans, a commencé son dernier tour un coup derrière la Japonaise Momoko Ueda, qui visait à remporter une victoire fil à fil et à remporter ce tournoi pour la troisième fois après les triomphes précédents en 2007 et 2011.

Cependant, Ueda a trébuché sur un score de deux sur 74 pour terminer à égalité pour la cinquième place – ses quatre défauts dont un double bogey six au 11 – et huit coups derrière le champion Drybugh, qui a réussi un superbe 65 sans bogey à Shiga.

La joueuse née à Aberdeen a réussi un birdie aux quatrième et septième trous avant de remporter également des gains à 11, 13, 14, 15 et 18 alors qu’elle terminait à 20 sous la normale pour le tournoi et est devenue la troisième gagnante britannique du LPGA Tour en un peu plus. un mois.

L’Anglaise Charley Hull a remporté le Volunteers of America Classic au Texas début octobre avant qu’une autre Anglaise, Jodi Ewart Shadoff, ne remporte le championnat LPGA Mediheal une semaine plus tard pour remporter son premier titre sur le circuit LPGA à son 246e départ.

La Japonaise Kana Nagai a terminé deuxième derrière Dryburgh dimanche, avec 16 sous la normale, après avoir égalé les 65 de l’Écossais, avec Nagai tirant huit birdies et un bogey solitaire.

La Suédoise Linn Grant a terminé troisième avec 15 sous la normale après avoir clôturé sa semaine avec un cinq sous 67.