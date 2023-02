TotalEnergies fait une pause sur le nouvel accord avec Adani

TotalEnergies (TTE) n’a pas encore signé de contrat, annoncé l’an dernier, pour étendre son partenariat avec l’indien Adani à la production d’hydrogène vert, a indiqué mercredi le directeur général de la major pétrolière française.

Patrick Pouyanne a déclaré aux journalistes que la société attendait le résultat d’un audit lancé par le conglomérat indien en réponse aux allégations d’irrégularités financières par Hindenburg Research.

“C’était annoncé, rien n’était signé. Cela n’existe pas », a déclaré Pouyanne, faisant référence à la nouvelle entreprise d’hydrogène. “M. Adani a d’autres choses à régler maintenant, c’est juste du bon sens de faire une pause pendant que l’audit avance.”

Pouyanne a déclaré que TotalEnergies n’était “pas responsable” de la santé financière du groupe Adani, avec lequel il a un certain nombre de coentreprises.

Il a déclaré que les participations détenues par TotalEnergies dans Adani Total Gas et Adani Green Energy valaient toujours plus que lorsque la société française les a achetées.

« Adani Green vaut toujours deux fois plus que nous avons investi, Adani Gas vaut toujours huit fois plus. Notre comptabilité est saine, il y a eu une diligence raisonnable avant et une diligence raisonnable après », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’Adani n’avait pas demandé de soutien financier à TotalEnergies pour des projets existants.