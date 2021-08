Le Dr Willie Stewart, neuropathologiste hospitalier consultant et professeur honoraire à l’Université de Glasgow, a dirigé une étude qu’il appelle « le lien manquant » entre les coups de tête répétés et les maladies neurodégénératives.

Le chercheur concerné dit que le sport doit se demander si diriger le ballon est « absolument nécessaire » et que les balles devraient maintenant être accompagnées d’un avertissement sanitaire.

Des études antérieures ont montré que les ex-professionnels étaient trois fois et demie plus susceptibles de mourir de démence que les membres du grand public, mais les autorités avaient fait valoir que davantage de recherches étaient nécessaires.

Risque de #démence chez les anciens footballeurs professionnels varie selon la position du joueur et la durée de sa carrière, mais pas l’époque de jeu.Plus d’informations sur la nouvelle étude majeure de l’UofG par le professeur Willie Stewart @WillStewNeuro financé par le @FA & @PFA https://t.co/jReWciKEUt#WorldChangingGlasgowpic.twitter.com/M9OjQiT7FR – Université de Glasgow (@UofGlasgow) 2 août 2021

Stewart insiste sur le fait que le lien est maintenant devenu clair et a exigé que des mesures soient prises.

« Avec les données actuelles, nous sommes maintenant sur le point de suggérer que le football devrait être vendu avec un avertissement de santé disant qu’un titre répété dans le football peut entraîner un risque accru de démence », a-t-il déclaré au Guardian.

« C’est là où nous en sommes maintenant. Cela ne peut être ignoré. Dans l’étude précédente, nous n’avions pas suffisamment de données pour pouvoir examiner le facteur important : l’exposition au football.

« Ce que nous pouvions dire la dernière fois, c’est qu’être footballeur signifiait que votre risque de mourir d’une maladie dégénérative du cerveau était plus élevé, mais nous ne pouvions pas dire ce qui le faisait dans le football.

« Maintenant, en utilisant nos substituts pour l’exposition à la tête et aux lésions cérébrales, qui sont la position sur le terrain et la durée du jeu, nous pouvons voir que si vous êtes dans une position où vous êtes exposé à un niveau élevé d’impacts à la tête ou vous jouez au jeu plus longtemps, votre risque est plus élevé. »

Bien que #Football/ #le football étude, les données ajoutent à la preuve que les impacts et les blessures à la tête dans tous les sports doivent être pris en compte. Le message pour le sport est de minimiser, voire d’éliminer, les impacts inutiles sur la tête et d’améliorer la détection et la gestion des blessures à la tête, y compris le retour au jeu – Dr Willie Stewart (@WillStewNeuro) 2 août 2021

Merci beaucoup. Vous avez déjà tant fait quand les gens qui devraient en discuter sont restés silencieux. Mon père a une démence fronto-tempérienne et est actuellement dans une maison, cela ne changera pas son pronostic mais en son nom je suis déterminé à faire écouter les gens en racontant son histoire – Hayley Wood (@hlouiseg) 2 août 2021

Publiée dans la revue JAMA Neurology, la nouvelle recherche révèle que les risques de maladie neurodégénérative varient selon la position du joueur et la durée de sa carrière, mais pas selon l’époque.

« Les données de cet article sont le chaînon manquant pour essayer de comprendre ce lien entre le sport et la démence » Stewart a expliqué. « Nous rassemblons cela avec ce que nous savons sur le risque de mortalité… et il n’y a vraiment rien d’autre.

« Il n’y a pas d’autre facteur de risque proposé et c’est celui que nous pourrions vraiment traiter et éliminer cette maladie.

« Je pense que le football doit poser les questions difficiles : est-ce qu’il est absolument nécessaire de se diriger vers le football ? L’exposition potentielle à une maladie dégénérative du cerveau est-elle absolument nécessaire ? Ou une autre forme de jeu peut-elle être envisagée ? »

Au milieu de la FA, de la Premier League et de l’EFL annonçant des directives pour réduire les en-têtes «à fort impact» à 10 par semaine lors des séances d’entraînement, les fans ont critiqué les observations du Dr Stewart.

Il y a un risque, et des mesures doivent être prises pour le réduire (limites à l’entraînement, football pour enfants, changement de ballon peut-être). Mais changer fondamentalement le sport le plus populaire au monde pour faire face à ce seul problème ? Bien au-dessus. – Matt Jackson (@mattijackson) 2 août 2021

Si nous restons tous à l’intérieur, ne faisons aucun sport, ne nous défions jamais, alors les bienfaiteurs seront-ils heureux ? Nous n’avons plus besoin d’« experts » pour nous dire quoi faire en matière de santé et de sécurité. Les adultes sont plus que capables d’évaluer eux-mêmes les risques. – Robert CFC (@AfcRoberto) 2 août 2021

« Ce sont des gens comme vous qui créent de l’anxiété et de la peur là où il ne devrait pas y en avoir aucune », a déclaré un répondant au Dr Stewart. « Quelle chose totalement ridicule à dire. Oui, quand ils jouaient avec un ballon lourd, cela causait des problèmes, mais le football moderne est très léger. »

Le Dr Stewart a répondu en disant: « Encore une fois, le poids réglementaire d’un ballon de football n’a pas changé depuis 150 ans. »

Réitérant une question précédente qu’il avait posée, il a ajouté : « Peut-on arrêter avec le mythe selon lequel les vieux ballons de football étaient plus lourds ? Oui, ils auraient pu devenir plus lourds lorsqu’ils étaient mouillés, mais aussi considérablement plus lents, ce qui signifie moins d’impact. »

Un fan de Tottenham et défenseur de la sensibilisation à la démence lui a dit : « Mon père n’était pas un pro mais c’était un défenseur qui tenait le ballon de la tête même avec des points de suture après de graves blessures à la tête. Il a joué pendant des décennies. Merci beaucoup d’avoir fait ça – ça signifie le monde pour des familles comme la mienne qui seront toujours les voix inaudibles. »

Peut-être que la boxe devrait aussi éliminer les coups de poing 🤔 – Bouche11 (@Bouche1112) 2 août 2021

Annuler la tête de la balle ? Drôle de gars. – Parieur Donk (@DonkPunter) 2 août 2021

D’autres étaient moins convaincus par les conclusions de l’universitaire. « Il y a un risque, et des mesures doivent être prises pour le réduire – limites à l’entraînement, football pour enfants, changement de ballon, peut-être », a reconnu un sceptique.

« Mais changer fondamentalement le sport le plus populaire au monde pour faire face à ce seul problème? Bien au-dessus. »

Un lecteur non impressionné a suggéré : « Si nous restons tous à l’intérieur, ne faisons aucun sport et ne nous défions jamais, alors les bienfaisants seront-ils heureux ?

« Nous n’avons plus besoin d' »experts » pour nous dire quoi faire en matière de santé et de sécurité. Les adultes sont plus que capables d’évaluer eux-mêmes les risques. »