« Totalement inattendu » : ces ours polaires peuvent survivre avec moins de glace de mer

Le sud-est du Groenland est relativement chaud et les fjords y ont moins de glace de mer que de nombreuses autres régions où vivent des ours polaires – en moyenne, environ 100 jours par an avec suffisamment de glace pour qu’ils puissent vivre et chasser. « Nous savons que c’est trop peu pour qu’un ours polaire survive », a déclaré le Dr Laidre. C’est le genre de conditions qui pourraient se généraliser ailleurs dans l’Arctique à la fin de ce siècle.

Le Dr Laidre et ses collègues ont découvert que les ours du sud-est du Groenland chassent sur la banquise lorsqu’elle est présente. Mais quand il n’y en a plus, les ours ont une autre glace à chasser : la glace d’eau douce qui se détache des glaciers dans les fjords, sous forme d’icebergs et de morceaux de plus en plus petits, et qui persiste la majeure partie de l’année.

Les ours chassent à partir de ce mélange flottant de glace, appelé mélange glaciaire, de la même manière qu’ils chassent à partir de la banquise. « Cela leur donne une plate-forme de glace supplémentaire et inhabituelle que les ours n’ont pas dans de nombreux autres endroits », a déclaré le Dr Laidre, leur permettant d’attraper suffisamment de phoques pour eux et leur progéniture pour survivre et prospérer.

Mais des habitats comme celui-ci sont rares, a déclaré Twila Moon, scientifique au National Snow and Ice Data Center de Boulder, Colorado, qui a analysé la couverture de glace de mer et de glace glaciaire dans les fjords dans le cadre de la recherche.