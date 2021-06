Boris Johnson a déclaré qu’il désapprouvait le fait que les fans anglais huent l’équipe nationale pour avoir pris le genou pour protester contre le racisme.

Le Premier ministre a déclaré qu’il soutenait les joueurs anglais et qu’il ne voyait « aucune raison » de les huer, bien qu’il ait suggéré que la méthode de protestation choisie par l’équipe était inefficace.

« Je soutiens les joueurs anglais », a déclaré M. Johnson lorsque la chaîne 5 lui a demandé de se mettre à genoux avant le premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020.

Mais il a poursuivi: « En ce qui concerne les gestes et les symboles, je suis plus du côté des actions pratiques pour lutter contre le racisme et améliorer la vie de tout le monde dans ce pays. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il condamnait ceux qui huaient, il a répondu : « Je désapprouve les gens qui huent l’équipe d’Angleterre… Je ne vois aucune raison de le faire. »

Il a ajouté : « Encouragez l’équipe d’Angleterre, encouragez l’équipe d’Écosse, l’équipe galloise. »

Interrogé vendredi par la BBC, il a déclaré qu’il pensait qu’il était « totalement faux » de huer l’équipe nationale.

Les commentaires du Premier ministre contrastaient fortement avec ceux de l’un de ses ministres, qui avait déclaré plus tôt dans la semaine que la manifestation « créait la division » au Royaume-Uni.

Sur la BBC Heure des questions, la ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré: « Ce à quoi nous nous sommes retrouvés, que ce soit pour les statues, que ce soit la photo de la reine, que ce soit pour se mettre à genoux, nous nous sommes retrouvés avec ces choses qui nous divisent en quelque sorte et en fait , les sociétés unies sont ce qui résout ces grands problèmes.

Mme Keegan a poursuivi en défendant ceux qui ont hué les joueurs : « Et au fait, les gens qui huent, je suis presque sûr que la plupart d’entre eux aimeraient également mettre fin au racisme. Ils ne sont pas d’accord. Il y a beaucoup de choses qui ont été, vous savez, il y a différentes choses que les gens interprètent.

Vendredi, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a affirmé que le gouvernement soutenait les joueurs à genoux, tant que l’action était distincte du mouvement politique Black Lives Matter.