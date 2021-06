Connu sur le ring sous le nom de « Super Genie » et « Mile High Melissa », entre autres noms, la cause du décès de l’ancien bodybuilder n’a pas encore été confirmée.

Elle est apparue pour la première fois sur WWE TV en 2005, après être devenue célèbre dans les années 1990 au sein de la Fédération internationale de culturisme.

Alors qu’elle était entraînée par Killer Kowalski, elle a également joué dans la Ohio Valley Wrestling.

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Melissa Coates, mieux connue des fans d’IMPACT sous le nom de Super Genie, la manager de Sabu. Nous offrons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille. – IMPACT (@IMPACTWESTLING) 24 juin 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Melissa L Coates (@melissalcoates)

En octobre de l’année dernière, une page GoFundMe a dû être créée pour financer l’amputation de la jambe de Coates, et un ami a confirmé son décès via une publication émouvante sur Facebook mercredi soir.

« C’est peut-être le post le plus difficile que j’ai jamais fait… Je viens de recevoir un mot de [wrestler] Terry ‘Sabu’ Brunk que le super génie Melissa Coates est décédé cet après-midi », la déclaration a commencé.

« J’ai également parlé à son frère, JR Coates, et à sa nièce, Cassi. Ils m’ont dit de publier cette triste nouvelle.

« Sabu ne prendra pas d’appels et veuillez respecter leur vie privée pour le moment. Veuillez les garder tous dans vos pensées et vos prières. »

Tout le monde ici au CAC est profondément attristé d’apprendre le décès de la Super Génie Melissa Coates. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Puissent-ils trouver du réconfort dans les souvenirs laissés derrière eux pendant cette période des plus difficiles. RIP Mélissa. pic.twitter.com/mD77rvsFyO – ChoufleurAlleyClub (@CACReunion) 24 juin 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Melissa L Coates (@melissalcoates)

Coates a travaillé avec Sabu au cours de la dernière partie de sa carrière et était régulièrement à ses côtés pour se rendre sur le ring tout en se faisant passer pour son manager.

Plus tard, Sabu a retweeté un message du Cauliflower Alley Club (CAC), une organisation à but non lucratif qui recherche d’anciens lutteurs professionnels.

« Tout le monde ici au CAC est profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de la Super Génie Melissa Coates », dit la légende à côté d’une photo hommage.

J’ai eu mon tout premier match contre Melissa Coates. Il y a toujours une connexion pour toujours lorsque vous partagez la bague avec quelqu’un et je suis honoré d’avoir cela avec elle. Merci d’être si gentil, serviable et de m’avoir ouvert le visage. Je ne t’oublierai vraiment jamais. ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/wi33PmoyaD – Bayley (@itsBayleyWWE) 24 juin 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Melissa L Coates (@melissalcoates)

« Nous envoyons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Puissent-ils trouver du réconfort dans les souvenirs laissés pendant cette période des plus difficiles. RIP, Melissa. »

Ailleurs, d’autres hommages sont venus de grands noms de la WWE passés et présents.

La championne féminine actuelle de SmackDown et la championne par équipe féminine de la WWE Bayley a écrit : « J’ai eu mon tout premier match contre Melissa Coates.

Je pense à Melissa Coates aujourd’hui. Je suis triste d’apprendre son décès. Melissa était toujours si gentille avec tous ceux qu’elle rencontrait et avait un cœur énorme. Elle a dit que c’était sa photo préférée d’elle-même. Vous êtes aimé et rappelé, Melissa. ❤️ pic.twitter.com/7JyNRx9cqi – Nattie (@NatbyNature) 24 juin 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Melissa L Coates (@melissalcoates)

« Il y a toujours une connexion pour toujours lorsque vous partagez la bague avec quelqu’un et je suis honoré d’avoir cela avec elle.

« Merci d’être si gentil, serviable et de m’avoir ouvert le visage. Je ne t’oublierai vraiment jamais. »

La double championne du monde féminine Nattie a déclaré qu’elle était « penser à Melissa Coates aujourd’hui ».

« Je suis triste d’apprendre son décès. Melissa a toujours été si gentille avec tous ceux qu’elle a rencontrés et avait un cœur immense », continua le Canadien.

Mon coeur va à @TheRealSabuECW. Je suis totalement choqué par le décès de Melissa Coates. C’était une personne douce et gentille. Repose en paix….. – Brian Heffron alias The Blue Meanie (@BlueMeanieBWO) 24 juin 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Melissa L Coates (@melissalcoates)

« Elle a dit que c’était sa photo préférée d’elle-même. Tu es aimée et on se souvient de toi, Melissa. »

« Mon cœur va à Sabu », a écrit ‘The Blue Meanie’.

« Je suis totalement choqué par le décès de Melissa Coates. C’était une personne douce et gentille. Repose en paix. »