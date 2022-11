Total Lunar Eclipse fera campagne pour attirer votre attention ce jour des élections

Aux États-Unis, une éclipse lunaire totale de “lune de sang” aura lieu le jour des élections, le 8 novembre. Vous pouvez décider vous-même s’il s’agit d’un présage inquiétant ou d’un signe de providence.

Des observateurs du ciel dans certaines parties de l’Europe et de l’Asie ont été traité à une éclipse solaire partielle le mois dernier, mais ce n’était que la première moitié de la “saison des éclipses”, qui se termine par l’éclipse du jour de la décision qui sera visible depuis l’Amérique du Nord.

Les quatre saisons, comme vous le savez probablement, sont liées à l’inclinaison de la Terre sur son axe et à l’orientation des hémisphères nord et sud vers le soleil. Mais les saisons des éclipses ont à voir avec l’endroit où la lune s’aligne entre la Terre et le soleil.

Tous les 173 jours, pendant un peu plus d’un mois, notre gros satellite naturel traverse l’écliptique, soit la trajectoire que le soleil emprunte dans notre ciel diurne.

“La lune n’orbite pas exactement dans le même plan que le soleil et la Terre”, La NASA explique sur son blog du système solaire. “Le moment où ils sont alignés est connu sous le nom de saison des éclipses, qui se produit deux fois par an.”

Pendant une saison d’éclipse, la lune bourdonne essentiellement entre nous et le soleil, augmentant les chances qu’elle passe entre notre planète et l’étoile du voisinage pour une éclipse solaire ou que la Terre bloque la lune pour une éclipse lunaire. Les saisons d’éclipse génèrent généralement deux ou trois éclipses en moins de 37 jours.

Nasa



Plus tôt cette année, une saison d’éclipses a produit un éclipse solaire partielle dans l’hémisphère sud le 30 avril, suivi d’un éclipse lunaire totale visible dans certaines parties des Amériques le 16 mai. Cette fois-ci, nous obtenons l’éclipse solaire partielle de mardi, suivie d’une couverture lunaire complète de la lune de sang aux premières heures du 8 novembre, visible depuis l’Asie orientale et toute l’Amérique du Nord, au moins dans une certaine mesure.

Et cette année pour les Américains, la fin de la saison des éclipses coïncide également avec la fin d’une saison de campagne, ce qui doit certainement être un soulagement pour beaucoup d’entre nous.

L’éclipse lunaire totale commencera à 2 h 16 PT et durera 85 minutes.

Étant donné que ce type d’éclipse n’implique pas de regarder directement le soleil, il est sûr de l’observer à l’œil nu, bien que des jumelles ou un télescope puissent améliorer l’expérience. Les principales choses dont vous aurez besoin sont un ciel dégagé et des vêtements chauds pour affronter le froid de la fin de soirée et du petit matin.

Parce qu’une éclipse est causée par le soleil, la Terre et la Lune étant toutes alignées, une grande partie de la lumière qui fait le tour de notre planète pour éclairer la Lune traversera nécessairement notre atmosphère, provoquant la diffusion qui lui donne une teinte rougeâtre. Par conséquent, lune de sang.

Et si vous ne sortez pas pour voir celui-ci vous-même, la prochaine saison des éclipses aura lieu en avril 2023.